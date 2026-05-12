Talentia: Sosiaalihuollon säästöt lisäävät kalliimpien palvelujen tarvetta hyvinvointialueilla
13.5.2026 11:02:00 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvät sosiaalihuollon säästöt eivät Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan vähennä kustannuksia, vaan siirtävät ne korkojen kera tuleville vuosille.
Käytännössä hyvinvointialueilla leikkaukset osuvat ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin.
– Sosiaalihuollossa jatkuva sopeuttaminen ei ole neutraali hallinnollinen toimi. Kun apua ei saa ajoissa, ongelmat kasaantuvat ja lopulta tarvitaan raskaampia ja kalliimpia palveluita, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Talentian mukaan varhaisen tuen heikentyminen voi näkyä myöhemmin esimerkiksi lastensuojelun sijoitusten, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä päivystyspalvelujen tarpeen kasvuna.
Hyvinvointialueiden säästöpaine jatkuu rahoituksen kasvusta huolimatta
Valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmassa 2027–2030 hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa nimellisesti, mutta samaan aikaan palvelutarve ja kustannukset kasvavat vielä enemmän. Tämä tarkoittaa jatkuvaa säästöpainetta sosiaalihuoltoon.
Talentian mukaan rahoituksen riittävyyttä ei voi arvioida vain koko maan tasolla, sillä alueiden tilanteet ja palvelujen saatavuus eroavat merkittävästi toisistaan.
– Vaikka järjestelmä näyttää paperilla tasapainoiselta, se ei tarkoita, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut oikea‑aikaisesti. Alueellinen todellisuus on hyvin eriytynyt, Karsio korostaa.
Sosiaalihuoltolain säästöt heikentävät asiakkaiden oikeusturvaa ja vaikeuttavat ammattilaisten työtä
Erityisen huolestuttavina Talentia pitää sosiaalihuoltolain muutoksiin kytkettyjä säästöjä, joilla tavoitellaan 100 miljoonan euron pysyvää menojen vähennystä.
Säästöt kohdistuvat muun muassa sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan lakkauttamiseen, asiakasmaksujen korotuksiin sekä asiakasprosessien ja dokumentaation keventämiseen. Talentian mukaan nämä toimet heikentävät asiakkaiden oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta.
Sosiaalihuoltolakiin suunnitellut muutokset vaikuttavat myös alan ammattilaisiin. Kun palveluvalikoima muuttuu epäselväksi, vastuu asiakkaista hämärtyy. Tämä vaikeuttaa suunnitelmallista asiakastyötä ja lisää työn kuormitusta.
– Sosiaalihuollon 100 miljoonan euron säästöt eivät poista ongelmia, vaan siirtävät ne eteenpäin. Lopputuloksena ovat kasvavat kustannukset lastensuojelussa, kriisipalveluissa ja terveydenhuollossa, Karsio sanoo.
Ennaltaehkäisevät palvelut ovat investointi, eivät säästökohde
Talentian mukaan sosiaalihuollon varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palveluiden rahoitus pitäisi turvata hyvinvointialueilla nykyistä vahvemmin.
Talentia esittää, että hyvinvointialueiden rahoitusmallia uudistetaan tunnistamaan paremmin sosiaalihuollon palvelutarve, alueiden sosioekonomiset erot ja palveluiden todellinen kysyntä. Lisäksi säästötoimien vaikutukset pitäisi arvioida ennen päätöksentekoa.
– Julkisen talouden kestävyyttä ei rakenneta siirtämällä kustannuksia tulevaisuuteen. Oikea-aikainen ja osaava sosiaalihuolto ehkäisee raskaampien palvelujen tarvetta ja on myös julkisen talouden näkökulmasta investointi, ei säästökohde, Karsio sanoo.
>> Lue koko Talentian lausunto julkisen talouden suunnitelmasta 2027–2030
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
