Onnensanat-arpa toi 200 000 euroa – ”Tämä on hulluutta, ei voi olla totta!”
12.5.2026 14:54:53 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Pohjois-Savossa asuva nainen nappasi pääsiäisenä Onnensanat-arvasta 200 000 euron voiton. Voitokas sanaristikkoarpa tarttui voittajan käteen kauppareissulla.
- Kävimme asioilla Nilsiässä ja menin siinä isäntää odotellessa paikalliseen R-kioskiin ostamaan arpoja ja valitsin siitä arpatelineestä sattumanvaraisesti muutaman arvan. Tykkään ostaa näitä Onnensanoja ja raaputella niitä, muistelee voittaja.
- Ensimmäinen ajatukseni oli voiton paljastuttua, että tämä on hulluutta, ei voi olla totta!
Onnensanojen 200 000 euron päävoitto on niin suuri, että maksetaan Helsingissä Veikkauksen pääkonttorissa. Voittaja pääsi samalla kahvittelemaan Veikkauksen Miljonäärisalongissa.
Arpavoiton lunastamisen lisäksi Helsingissä oli muitakin tärkeitä velvollisuuksia: Nuorimmalle matkakumppanille luvattu vierailu lelukaupassa ennen astumista junaan ja pitkää kotimatkaa. Arpavoittaja haluaa jakaa voitosta iloa myös läheisilleen.
- Parasta voitossa on, kun voin auttaa lapsiani ja läheisiä. Olen ajatellut antaa voitosta myös hyväntekeväisyyteen syöpäjärjestöille. Heidän tekemänsä työ on minun sydäntäni lähellä. Aion myös vaihtaa meidän vanhan automme uudempaan, kertoo voittaja.
Miljonäärisalongissa vierailevat voittajat voivat kirjoittaa muille suurvoittajille terveisensä. Pohjois-Savon arpavoittaja muistuttaa, miten tärkeää on nauttia yllätyksestä: Pidä jauhot suussa!
Onnensanat-arpa
- Hinta 5 €
- Päävoitot 200 000 €
- Arvan muut voitot 5–1 000 €
- Noin joka 4. arvassa voitto
- Arvan pelinä Sanaristikko, jonka sanoja avataan omilla kirjaimilla
- Myynnissä myös 10 € hintainen versio, jonka päävoitot 500 000 €
Casino-arvasta 250 000 €
Arpaonni suosi myös Kauhavan ABC:llä asioinutta asiakasta, jonka ostamasta 5 € Casino-arvasta paljastui 250 000 € päävoitto. Suurvoiton raaputtanut asiakas sai voittonsa Veikkauksen pääkonttorista Helsingissä.
Casino-arpa on ollut myynnissä jo 40 vuoden ajan. Arvan juhlavuoden kunniaksi myynnissä on erillinen juhlapainos, jonka päävoitot ovat 400 000 €.
Casino-arpa
- Hinta 5 €
- Päävoitot 250 000 €, juhlapainoksessa 400 000 €
- Arvan muut voitot 5–5 000 €
- Noin joka 4. arvassa voitto
- Arvan peleinä Ventti, Kaksi samaa symbolia ja Kolme samaa rahasummaa
- Myynnissä myös 10 € hintainen versio, jonka päävoitot 500 000 €
Näin arpojen suurvoittoja maksetaan
Veikkauksen myyntipaikat maksavat arpavoittoja 10 000 euroon asti. Veikkauksen pelisalit ja Casino Helsinki maksavat voittoja 150 000 euroon asti. Tätä suuremmat arpavoitot maksetaan Veikkauksen pääkonttorista voittoarpaa vastaan.
Arpavoiton lunastamiseen tarvitaan alkuperäinen arpa. Voittoja ei makseta automaattisesti kuten kuponkipeleissä.
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
