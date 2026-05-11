Erityislasten kouluvuosi huipentui Respect Cupissa
12.5.2026 15:05:03 EEST | Eerikkilä | Uutinen
Perinteinen erityislasten jalkapalloturnaus Respect Cup pelattiin jälleen Eerikkilässä. Jo yhdeksättä kertaa järjestetyn tapahtuman tavoitteena on tarjota liikunnan ja urheilun iloa sekä rohkaista pelaajia toimimaan yhteisöllisesti ja toisiaan kunnioittaen.
Ehkä vuoden odotetuimpaan tapahtumaan osallistui yli 180 ala- ja yläkoululaista kuudesta koulusta: Forssan Akvarellin koulusta, Hyvinkään Hakalanpolun ja Martin kouluista, Salon Armfeltin koulusta, Tampereen Sammon koulusta, Turun Luolavuoren koulusta sekä Nummelan Kuoppanummen koulukeskuksesta Vihdistä.
Turkulaiset veljekset, seiskaluokkalainen Markku ja kutosluokkalainen Mika, ovat jo vanhoja tapahtumakonkareita. Markku kertoo olevansa Respect Cupissa mukana jo kolmatta kertaa, ja pikkuvelikin on päässyt paikalle toistamiseen.
”Tapahtuma on ollut kiva ja vauhdikas, myös pallorastit ennen pelejä oli kivoja”, pojat kertovat. Liikunta on veljeksille tärkeä osa elämää myös vapaa-ajalla.
”Minä pelaan jalkapalloa ja jääkiekkoa ja käyn partiossa”, Markku kertoo. Mika kertoo harrastuksenaan olevan meripartio.
”Kyllä me myös käydään kavereiden kanssa pelaamassa futista ja leikkimässä hippaa.”
Respect Cupin tavoitteena on tarjota liikunnan ja urheilun riemua sekä kannustaa pelaamaan yhteisöllisessä hengessä ja toisia pelaajia kunnioittaen. Pelaajat pääsivät lämmittelemään ja testaamaan taitojaan rastiradalla ennen varsinaisen turnauksen alkamista.
Salon Armfeltin koulun erityisluokanopettaja Jaakko Kuusi vahvistaa tapahtuman olevan monella oppilaalle täysin ainutlatuinen kokemus, josta on alettu puhua jo syksyllä.
”Respect Cupissa pääsee pelaamisen lisäksi näkemään muiden koulujen oppilaita sekä Eerikkilässä leireileviä urheilijoita. Tapahtuma on monelle jännittävä, mutta tarjoaa samalla onnistumisen kokemuksia ja opettaa heitä toimimaan uusissa ympäristöissä ja tilanteissa”, viidettä kertaa oppilaidensa kanssa tapahtumaan saapunut Kuusi paljastaa.
Respect Cupin järjestävät yhteistyössä Eerikkilä ja Turun Luolavuoren koulu.
Elina PennanenViestintäpäällikköEerikkiläPuh:0405743345elina.pennanen@eerikkila.fi
Kuvat
Me Eerikkilässä vaalimme Erik von Frenckellin unelmaa paikasta, jossa voi luonnon keskellä kehittyä ja levähtää kaukana maailman melusta. Tätä unelmaa olemme vaalineet niin pelaajien, valmentajien, johtajien kuin joukkueiden ja työyhteisöjen kanssa. Autamme jokaista löytämään oman ainutlaatuisen pelipaikkansa.
Eerikkilä on jalkapallon, futsalin ja salibandyn valtakunnallinen valmennuskeskus ja maajoukkueiden koti. Vastuulliset toimintatavat ohjaavat arkeamme joka päivä. Yleishyödyllisenä säätiönä ohjaamme kaikki tuotot takaisin lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Tutustu meihin paremmin: eerikkila.fi
