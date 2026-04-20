Uusi terveyspalvelualan työehtosopimus hyväksytty

Sopimus on kaksivuotinen, joista jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan yhteensä 5,3 %:lla sopimuskauden aikana. Lisäksi sopimus sisältää useita tekstimuutoksia.

”On hienoa, että ratkaisu saavutettiin rakentavassa hengessä neuvotellen. Ratkaisu kehittää alan työehtoja alan tarpeiden mukaisesti ja sen sisältöön voi olla tyytyväinen”, kertoo Erton edunvalvontajohtaja Saara Arola.

Hyväksytyn neuvottelutuloksen sisältö lyhyesti:

Sopimuskauden pituus on kaksi vuotta ajalla 1.5.2026-30.4.2028. Osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään 30.4.2027.





Palkkoja korotetaan yleisen työmarkkinalinjan mukaisesti vuonna 2026 yhteensä 2,9 %:lla ja vuonna 2027 yhteensä 2,4 %:lla. Palkankorotukset koostuvat yleiskorotuksista, taulukkokorotuksista, paikallisista eristä sekä kertaerästä. Hälytysrahaa, työpukukorvausta ja henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan.





Jaksotyöaikamuodon soveltamisalaa laajennettiin tietyin edellytyksin digi- ja etäpalveluihin, joissa tehdään yötyötä. Lisäksi 1.3.2027 alkaen jaksotyöaikamuodon soveltamisesta on mahdollisuus sopia paikallisesti tietyin edellytyksin. Jaksotyöaikamuodon ylityömääräyksiä parannetaan.





Alle 19 tuntia viikossa työskentelevän osa-aikaisen työntekijän erillinen vähimmäispalkkausmääräys poistetaan 1.6.26 lukien kenenkään palkkaa alentamatta. Jatkossa lomaraha maksetaan lomakorvauksesta työsuhteen päättyessä myös alle viikon pituisissa työsuhteissa työskenteleville.





Työehtosopimukseen lisättiin määräykset vaihtelevalla työajalla työskentelevän arkipyhälyhennyksestä ja -korvauksesta.





Työehtosopimukseen lisättiin uusi tehtäväkohtaiseen palkanlisään oikeuttava erityistekijä: laaja-alainen monivastuu.



Työehtosopimuksen paikallisen sopimisen määräyksiä päivitettiin lisäämällä vaihtoehtoisia sopijapuolia paikalliseen sopimiseen.





Työehtosopimuksesta otetaan käyttöön selkeytetty versio varsinaisen työehtosopimuksen rinnalle sopimuskauden ajaksi.





Muita tekstimuutoksia olivat mm. oikeus palkkaan aluevaltuuston kokousten sekä reservin kertausharjoitusten ajalta.





Neuvottelutuloksen ja koosteen löydät tiedotteen liitteestä.

Lisätiedot:

Edunvalvontajohtaja Saara Arola, saara.arola@erto.fi, puh. 040 6316521

Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.

Erto, Super ja Tehy kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yleissitovasta terveyspalvelualan työehtosopimuksesta työnantajia edustavan Hyvinvointiala Hali ry:n kanssa. Yksityisellä terveyspalvelualalla työskentelee noin 25 000 työntekijää. Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan mm. yksityisissä sairaaloissa, lääkäri- ja työterveysasemilla, terveydenhuollon kliinisissä laboratorioissa sekä terveyskylpylöissä ja kuntoutuslaitoksissa.