Game 7: Ennen kautta KooKoon Pitkäveto-kerroin Suomen mestariksi oli 52 ja Tapparan 5,30

12.5.2026 15:03:58 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jääkiekon Suomen mestaruus ratkaistaan huomenna keskiviikkona Tampereella ottelusarjan seiskapelissä. Finaaliparin joukkueista Tappara kuului suosikkeihin jo ennen kauden alkua. Runkosarjan kakkoseksi räväyttänyt Kouvolan KooKoo on ponnistanut ratkaisupeliin kauden yllättäjänä.

Runkosarjan voittanut Tappara on ollut koko kauden ajan suurin suosikki voittamaan jääkiekon Liigan kauden 2025-2026. Pienimmillään Tapparan Pitkäveto-mestaruuskerroin on ollut Veikkauksen vedonlyönnissä 1,80. 

KooKoon mestaruuskerroin on ollut kauden aikana korkeimmillaan peräti 80.

Ennen kauden alkua KooKoon mestaruuskerroin oli 52 ja Tapparan 5,30.

- KooKoon kerroin kävi runkosarjan alkuvaiheessa tosiaan peräti 80:ssä. Sitten alkoi kouvolalaisten nousukiito kaukaloissa ja mestaruuskerroin putosi.

- Meillä ei Veikkauksen toimistolla jännitetä pelonsekaisin tuntein yksittäisiä asiakkaiden jättivetoja KooKoon puolesta, mutta kyllä siellä varmasti moni kauden aikana KooKoota pelannut kouvolalainen tai seuran fani saa tosissaan puristaa pelikuponkiaan huomisillan matsissa. Kertoimia on ollut KooKoolle tarjolla, jos on ollut aikaisin liikkeellä, nauraa Veikkauksen Sami Siltanen, Betting Growth & Performance Manager.

Huomisillan Liiga-mestaruuden ratkaisevaan otteluun Tappara lähtee ennakkosuosikkina varsinaisen peliajan voiton kertoimella 1,87. KooKoon varsinaisen peliajan voiton kerroin vieraskaukalossa on 3,85.

- Uskon että Tapparaa pelataan, vaikka usein pelaajat hakevat isoja kertoimia. Tämän kevään pudotuspeleissä asiakkaamme ovat pitkälti seuranneet edellisen ottelun voittajan mukana. Tappara on ollut koko kauden ajan joko suosikki tai kakkossuosikki voittamaan kiekkomestaruuden. 

- Erityisesti niitä kohteita on pelattu, joissa on esimerkiksi iso kerroin sille, että joku joukkue tekee jo ottelun alkuvaiheessa kaksi maalia. Tai jokin pelaaja on kovassa maalintekovireessä.

Veikkaukselle tuloksellisesti paras joukkue Suomen mestariksi olisi ollut Tampereen Ilves. 

- Ilveksen mestaruus olisi ollut meille vedonlyönnin järjestäjänä selkeästi paras tulos. Ja Porin Ässien mestaruus taas kaikkein kallein vaihtoehto, Siltanen paljastaa.

Ennen finaalisarjaa lyödyistä vedoista suurikertoimisimpia ja mahdollisia toteutumaan ovat:

1. KooKoo ratkaisee mestaruuden seiskafinaalin jatkoerissä ja mestaruusmaalin tekee Ville Meskanen, kerroin 180

2. Tappara ratkaisee mestaruuden seiskafinaalin jatkoerissä ja mestaruusmaalin tekee Kristian Tanus, kerroin 132

- Kumpaakin noista ovat useammat kymmenet jääkiekon tietäjät pelanneet. Tarinat aina kiinnostavat suurten kertoimien lisäksi. Ensimmäisen osalta tietysti edellytys on, että Ville Meskanen on kokoonpanossa huomenna, Sami Siltanen sanoo.

