Maailman kirjat 2026

Rosebud Postitalon ohjelmaa huhti–toukokuussa 24.4.2026 16:00:00 EEST | Tiedote

Ma 27.4. klo 17 Anneli Kanto: Elämänlangalla (Gummerus) Kirjailija Anneli Kanto kertoo päiväkirjassaan kirjoittamisesta, vanhenemisesta, perhesuhteista, ystävyyksistä ja rakkaudesta. Kanto kirjoittaa päiväkirjaa vuoden kierron verran kesästä 2024 kesään 2025. Sivuilla vuorottelevat arjen ilot ja surut, kirjailijantyön valot ja varjot. Kuinka paljon työvuosia seitsemänkymppisellä vielä on? Millaisia sukupolvikokemuksia suurten ikäluokkien ihmiset jakavat? Mitä ajatuksia maailmantilanne herättää? Uskaltaako varttuneella iällä rakastua? Entä jos sydän särkyy? Kanto kirjoittaa rehellisesti ja suoraan vanhenemisesta: menetyksistä, aamusuruista, otsan vaaka- ja pystyrypyistä sekä suhteesta edesmenneisiin vanhempiin, aikuisiin lapsiin ja bonus-lapsenlapsiin. Elämänmakuinen ote ja huumorin lämpö takaavat samastuttavan ja lohdullisen lukukokemuksen. Ti 28.4. klo 17 Pekka Järvinen: Mieleni minut tekevi – Kohti ihmisen itseymmärrystä (Teos) Psykologian lisensiaatti, teologian maisteri ja ryhmäpsy