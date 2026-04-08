Ammattikorkeakoulujen kestävyysohjelma päivitettiin vastaamaan muuttuvia tarpeita
13.5.2026 07:00:00 EEST | Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry | Tiedote
Ammattikorkeakoulujen yhteinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma on päivitetty vastaamaan muuttuneita kestävyystarpeita ja kasvavaa osaamista. Vuodesta 2020 voimassa ollut ohjelma on toiminut keskeisenä viitekehyksenä ammattikorkeakoulujen kestävyystyölle, sitouttaen ammattikorkeakoulut yhteisiin tavoitteisiin.
Kuluneiden vuosien aikana useita ohjelman tavoitteita on saavutettu. Samalla tiedon ja osaamisen lisääntymisen myötä taas jotkut tavoitteet on todettu riittämättömiksi. Tämän vuoksi ohjelma päätettiin päivittää keväällä 2026.
Päivitystyötä tuki ammattikorkeakouluille vuoden vaihteessa toteutettu kestävän kehityksen kypsyystasoarviointi. Arvioinnin avulla tunnistettiin keskeisiä haasteita ja kehityskohteita, jotka on huomioitu uudessa ohjelmassa. Päivitetty kestävyysohjelma hyväksyttiin Arenen kokouksessa huhtikuussa 2026.
Edellisen ohjelman tavoin uuden kestävyysohjelman lähtökohtana ovat YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet. Ohjelma ohjaa ammattikorkeakouluja edistämään perustehtäviensä kautta kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa sekä vahvistamaan vaikuttavuuttaan kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa. Ohjelma pyrkii kasvattamaan ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallista kädenjälkeä ja pienentämään toiminnan ympäristö- ja luontovaikutuksia yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla.
Aiemman ohjelman tavoin päivitetty kestävyysohjelma on jaoteltu teemoihin, joista entisellään säilyivät koulutus, TKI sekä johtaminen ja henkilöstön osaaminen. Hiilijalanjälkityö on jatkossa ilmasto- ja luontotyötä ja uutena teemana ohjelmassa on kestävyysraportointi. Ohjelmassa olennaisia tavoitteita aikavälille 2026–2030 ovat mm. kestävyysopintojen kehittäminen, TKI-toiminnan vaikuttavuuden kasvattaminen, henkilöstön kestävyysosaamisen edistäminen sekä luontovaikutusten arviointi.
- Uusi ammattikorkeakoulujen kestävyysohjelma osoittaa pitkäjänteistä yhteistyötä ja vahvaa sitoutumista kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Se kokoaa yhteen vuosien työn ja vie sitä eteenpäin kunnianhimoisin tavoittein vuoteen 2030. Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulujen kädenjälki näkyy yhä vahvemmin siinä, miten yhteiskunta, työelämä ja alueet uudistuvat, vahvistavat resilienssiään sekä rakentavat hyvinvoivaa ja kestävää tulevaisuutta, kommentoi Vastuullisuusvastaavien verkoston puheenjohtaja Vappu Kunnaala-Hyrkki.
