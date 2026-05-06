Lapin alueen vesistöjen tulvahuiput lähestyvät
12.5.2026 15:26:53 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Lapin alueen vesistöjen vedenkorkeudet ovat kääntyneet tai kääntymässä nousuun. Ivalojoella tulvahuippu on odotettavissa viikonloppuna ja Ounasjoella viikon vaihteessa. Muissa vesistöissä tulvahuippuja ennustetaan ensi viikolle. Tulvahuippujen ennustetaan suurimmassa osassa vesistöjä jäävän keskimääräistä pienemmäksi.
Ivalojoki
Ivalojoella vedenkorkeus on nousussa ja tulvahuippu voi tapahtua jo loppuviikon aikana. Tulvahuippu on tämän hetken ennusteissa jäämässä keskimääräistä pienemmäksi, mutta mahdolliset vesisateet voivat kasvattaa tulvaa lähelle keskimääräistä.
Ounasjoki
Ounasjoen alaosalla Marraskoskella vedenkorkeus on kääntymässä nousuun ja yläosalla Könkäällä ja Kittilässä vedenkorkeus on jo nousussa. Tulvahuippu on odotettavissa todennäköisimmin viikonvaihteessa tai ensi viikon alussa. Ounasjoen tulva näyttäisi tämän hetken ennusteiden mukaan jäävän keskimääräistä pienemmäksi, mutta mahdollisilla sateilla voi olla vielä vaikutusta ennusteisiin. Kittilässä vahinkorajan ylittyminen näyttää tällä hetkellä epätodennäköiseltä.
Kemijoki
Kemijoen yläosalla Kemihaarassa vedenkorkeus on kääntynyt nousuun ja tulvahuippu on odotettavissa ensi viikon alussa. Rovaniemellä vedenkorkeuden ennustetaan olevan huipussaan ensi viikolla. Kemijoella tulvahuippu on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi.
Tornionjoki ja Muonionjoki
Tornionjoella Torniossa, Karungissa ja Pellossa vedenkorkeus kääntynee nousuun lähipäivinä ja olisi huipussaan todennäköisimmin ensi viikon loppupuolella. Tulva on jäämässä pieneksi ja voi edelleen olla myös ennätyksellisen pieni.
Muonionjoella Muoniossa ja Karesuvannossa vedenkorkeus on kääntynyt nousuun. Tulvahuipun todennäköisin ajankohta on ensi viikon loppupuolella ja suuruus on keskimääräisen kevättulvan tuntumassa.
Tenojoki
Tenojoen yläosalla Karigasniemellä vedenkorkeus on nousussa ja alempana Onnelansuvannossa kääntymässä nousuun. Tulvahuipun todennäköisin ajankohta on ensi viikolla. Tulvahuipun suuruus on hieman keskimääräisen tulvan alapuolella.
Tulvatilanteisiin kannattaa varautua
Riippumatta siitä, tuleeko kevään tulvasta suuri vai pieni, kiinteistöjen omistajien on syytä seurata tulvatilanteen kehittymistä ja varautua oman kiinteistön osalta mahdolliseen tulvatilanteeseen. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Ennen tulvia on syytä siirtää pois alavilta rannoilta veneet ja muut irtaimet rakenteet. Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata vesi.fi-palvelussa.
Seuraava viranomaisten tulvakokous on 18.5.2026. Seuraava tulvatiedote julkaistaan kokouksen jälkeen tai tarpeen mukaan aiemmin.
Suomen ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Ari Koistinen (tulvaennusteet), puh. 0295 251 287, etunimi.sukunimi@syke.fi
Lapin elinvoimakeskus, johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
