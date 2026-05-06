Lapin alueen vesistöjen tulvahuiput lähestyvät

12.5.2026 15:26:53 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

Lapin alueen vesistöjen vedenkorkeudet ovat kääntyneet tai kääntymässä nousuun. Ivalojoella tulvahuippu on odotettavissa viikonloppuna ja Ounasjoella viikon vaihteessa. Muissa vesistöissä tulvahuippuja ennustetaan ensi viikolle. Tulvahuippujen ennustetaan suurimmassa osassa vesistöjä jäävän keskimääräistä pienemmäksi.

Ounasjoen Molkoköngäs, kuva vuodelta 2021. Kuva: Lapin elinvoimakeskus.

Ivalojoki 

Ivalojoella vedenkorkeus on nousussa ja tulvahuippu voi tapahtua jo loppuviikon aikana. Tulvahuippu on tämän hetken ennusteissa jäämässä keskimääräistä pienemmäksi, mutta mahdolliset vesisateet voivat kasvattaa tulvaa lähelle keskimääräistä. 

Ounasjoki 

Ounasjoen alaosalla Marraskoskella vedenkorkeus on kääntymässä nousuun ja yläosalla Könkäällä ja Kittilässä vedenkorkeus on jo nousussa. Tulvahuippu on odotettavissa todennäköisimmin viikonvaihteessa tai ensi viikon alussa. Ounasjoen tulva näyttäisi tämän hetken ennusteiden mukaan jäävän keskimääräistä pienemmäksi, mutta mahdollisilla sateilla voi olla vielä vaikutusta ennusteisiin. Kittilässä vahinkorajan ylittyminen näyttää tällä hetkellä epätodennäköiseltä. 

Kemijoki 

Kemijoen yläosalla Kemihaarassa vedenkorkeus on kääntynyt nousuun ja tulvahuippu on odotettavissa ensi viikon alussa. Rovaniemellä vedenkorkeuden ennustetaan olevan huipussaan ensi viikolla. Kemijoella tulvahuippu on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi.  

Tornionjoki ja Muonionjoki 

Tornionjoella Torniossa, Karungissa ja Pellossa vedenkorkeus kääntynee nousuun lähipäivinä ja olisi huipussaan todennäköisimmin ensi viikon loppupuolella. Tulva on jäämässä pieneksi ja voi edelleen olla myös ennätyksellisen pieni. 

Muonionjoella Muoniossa ja Karesuvannossa vedenkorkeus on kääntynyt nousuun. Tulvahuipun todennäköisin ajankohta on ensi viikon loppupuolella ja suuruus on keskimääräisen kevättulvan tuntumassa.  

Tenojoki 

Tenojoen yläosalla Karigasniemellä vedenkorkeus on nousussa ja alempana Onnelansuvannossa kääntymässä nousuun. Tulvahuipun todennäköisin ajankohta on ensi viikolla. Tulvahuipun suuruus on hieman keskimääräisen tulvan alapuolella. 

Tulvatilanteisiin kannattaa varautua 

Riippumatta siitä, tuleeko kevään tulvasta suuri vai pieni, kiinteistöjen omistajien on syytä seurata tulvatilanteen kehittymistä ja varautua oman kiinteistön osalta mahdolliseen tulvatilanteeseen. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Ennen tulvia on syytä siirtää pois alavilta rannoilta veneet ja muut irtaimet rakenteet. Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata vesi.fi-palvelussa. 

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 18.5.2026. Seuraava tulvatiedote julkaistaan kokouksen jälkeen tai tarpeen mukaan aiemmin.  

Yhteyshenkilöt

Suomen ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Ari Koistinen (tulvaennusteet), puh. 0295 251 287, etunimi.sukunimi@syke.fi

Lapin elinvoimakeskus, johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

