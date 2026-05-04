Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo

Sisko Petäjän vahingoitettu veistos siirretään Nekalasta Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen

12.5.2026 16:13:44 EEST | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote

Nekalan lastentalon pihamaalla sijaitsevaa Sisko Petäjän veistosta on vahingoitettu, ja se siirretään Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen. Yksi veistoksen kolmesta kalasta on viety. Teosta hallinnoiva Tampereen taidemuseo on tehnyt vahingonteosta rikosilmoituksen.

Kaksi kalaa esittävää veistosta on kiinnitetty kivilohkareeseen.
Vahingoittunut teos Nekalan lastentalon pihalla. Tampereen taidemuseo

 Sisko Petäjän (1917–1980) suihkukaivoveistos valmistui Nekalan lastentalon pihamaalle vuonna 1954. Alun perin teoksessa kulki vesi kolmen pronssisen kalan kautta vesialtaaseen. 1990-luvulla rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä teokseen kuulunut vesiallas poistettiin, ja kalat kiinnitettiin pihalle tuotuun luonnonkiveen. Samassa yhteydessä Petäjän teos sai nimen Leikkivät kalat.

Koska teos ei ole nykyisellään edustava, jäljellä olevat teososat irrotetaan ja siirretään Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen keskiviikkona 13.5.2026. Tampereen taidemuseo tutkii mahdollisuutta ennallistaa teos teettämällä jälkivaloksen kadonneen kalan tilalle. Tällöin teos on mahdollista sijoittaa uuteen kohteeseen.

Tampereen taidemuseo järjestää vaihtuvia näyttelyitä taiteen historian teemoista ja esittelee vanhoja mestareita sekä nykytaiteen tuoreimpia tekijöitä. Esille nostetaan niin paikallisia taiteilijoita kuin kansainvälisiäkin tekijöitä. Vuoden kohokohta on Vuoden nuoren taiteilijan julkistus ja palkintonäyttely. Pirkanmaan vastuumuseona taidemuseo tutkii paikallista taidehistoriaa ja tukee alueen toimijoita. Tampereen taidemuseo hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, joka käsittää yli 15 000 teosta.

Schjerfbeck X Nordean Taidesäätiö avautuu Tampereen taidemuseossa 19.5.20264.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote

Tampereen taidemuseossa avautuva Helene Schjerfbeckin (1862–1946) taiteen pienoisnäyttely esittelee viisi Nordean Taidesäätiön kokoelmien teosta Suomen arvostetuimpiin taiteilijoihin ja modernin taiteen tienraivaajiin lukeutuvan taiteilijan tuotannosta. Taiteilijan ehkä rakastetuin työ, Hiljaisuus (1907), on saatu Tampereelle suoraan New Yorkista, The Metropolitan Museum of Modern Artissa (The MET) järjestetystä Helene Schjerfbeckin näyttelystä. Nordean Taidesäätiön näyttely täydentää samalla taidemuseon suosittua Encore!-kokoelmanäyttelyä, jossa nähdään kaksi Helene Schjerfbeckin teosta Tampereen taidemuseon omista kokoelmista.

Tammerlammen kesäteos ja muut Taidevaltakunta ’26 -biennaalin julkiset teokset esille jo ennen näyttelyitä27.4.2026 12:40:27 EEST | Tiedote

Taidevaltakunta ’26 -biennaalin kolme julkista teosta tulevat esille Tampereen ydinkeskustaan jo ennen kuvataidebiennaalin varsinaista avautumista. Vapusta lähtien ohikulkijoita yllättää ja ilahduttaa Tammerlampeen tuotu Ilkka Virtasen mielikuvituksellinen veistos Homo Nepenthes Mangrove. Janne Hokkasen kyltit nousevat kosken partaalle toukokuun lopussa. Jussi Lahtisen mediateoksen voi nähdä kaupungintalon katutasossa sekä ratikkapysäkeillä.

Laaja nykytaiteen biennaali kesällä Tampereella – Taidevaltakunta ’26:n taiteilijat julkistettiin6.3.2026 12:00:00 EET | Tiedote

Taidevaltakunta on kolmen alueellisen taidemuseon yhteishanke, joka järjestää nykytaiteen biennaalin vuorotellen eri paikkakunnilla. Tampereen taidemuseo järjestää seuraavan, 13.6.26 avautuvan biennaalin. Mukaan valittiin avoimen haun kautta 39 teosta lähes 80 taiteilijalta. Biennaalin teema YHDESSÄ ulottuu taiteen sisällöistä ja muotokielestä työskentelytapoihin ja sidosryhmäyhteistyöhön.

