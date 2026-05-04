Sisko Petäjän vahingoitettu veistos siirretään Nekalasta Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen
12.5.2026 16:13:44 EEST | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote
Nekalan lastentalon pihamaalla sijaitsevaa Sisko Petäjän veistosta on vahingoitettu, ja se siirretään Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen. Yksi veistoksen kolmesta kalasta on viety. Teosta hallinnoiva Tampereen taidemuseo on tehnyt vahingonteosta rikosilmoituksen.
Sisko Petäjän (1917–1980) suihkukaivoveistos valmistui Nekalan lastentalon pihamaalle vuonna 1954. Alun perin teoksessa kulki vesi kolmen pronssisen kalan kautta vesialtaaseen. 1990-luvulla rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä teokseen kuulunut vesiallas poistettiin, ja kalat kiinnitettiin pihalle tuotuun luonnonkiveen. Samassa yhteydessä Petäjän teos sai nimen Leikkivät kalat.
Koska teos ei ole nykyisellään edustava, jäljellä olevat teososat irrotetaan ja siirretään Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen keskiviikkona 13.5.2026. Tampereen taidemuseo tutkii mahdollisuutta ennallistaa teos teettämällä jälkivaloksen kadonneen kalan tilalle. Tällöin teos on mahdollista sijoittaa uuteen kohteeseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi-Mari EteläinenkokoelmapäällikköTampereen taidemuseoPuh:044 263 0580suvi-mari.etelainen@tampere.fi
Kuvat
Tampereen taidemuseo
Tampereen taidemuseo järjestää vaihtuvia näyttelyitä taiteen historian teemoista ja esittelee vanhoja mestareita sekä nykytaiteen tuoreimpia tekijöitä. Esille nostetaan niin paikallisia taiteilijoita kuin kansainvälisiäkin tekijöitä. Vuoden kohokohta on Vuoden nuoren taiteilijan julkistus ja palkintonäyttely. Pirkanmaan vastuumuseona taidemuseo tutkii paikallista taidehistoriaa ja tukee alueen toimijoita. Tampereen taidemuseo hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, joka käsittää yli 15 000 teosta.
Tampereen taidemuseo
Puutarhakatu 34, 33230 Tampere
puh. 041 730 3104
tampereentaidemuseo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo
Schjerfbeck X Nordean Taidesäätiö avautuu Tampereen taidemuseossa 19.5.20264.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Tampereen taidemuseossa avautuva Helene Schjerfbeckin (1862–1946) taiteen pienoisnäyttely esittelee viisi Nordean Taidesäätiön kokoelmien teosta Suomen arvostetuimpiin taiteilijoihin ja modernin taiteen tienraivaajiin lukeutuvan taiteilijan tuotannosta. Taiteilijan ehkä rakastetuin työ, Hiljaisuus (1907), on saatu Tampereelle suoraan New Yorkista, The Metropolitan Museum of Modern Artissa (The MET) järjestetystä Helene Schjerfbeckin näyttelystä. Nordean Taidesäätiön näyttely täydentää samalla taidemuseon suosittua Encore!-kokoelmanäyttelyä, jossa nähdään kaksi Helene Schjerfbeckin teosta Tampereen taidemuseon omista kokoelmista.
Tammerlammen kesäteos ja muut Taidevaltakunta ’26 -biennaalin julkiset teokset esille jo ennen näyttelyitä27.4.2026 12:40:27 EEST | Tiedote
Taidevaltakunta ’26 -biennaalin kolme julkista teosta tulevat esille Tampereen ydinkeskustaan jo ennen kuvataidebiennaalin varsinaista avautumista. Vapusta lähtien ohikulkijoita yllättää ja ilahduttaa Tammerlampeen tuotu Ilkka Virtasen mielikuvituksellinen veistos Homo Nepenthes Mangrove. Janne Hokkasen kyltit nousevat kosken partaalle toukokuun lopussa. Jussi Lahtisen mediateoksen voi nähdä kaupungintalon katutasossa sekä ratikkapysäkeillä.
Paaerin maalaus palautettiin konservoituna Hyhkyn kouluun15.4.2026 12:27:57 EEST | Tiedote
Kuvataiteilija Germund Paaerin (1881–1950) maisemamaalaus on palautettu Hyhkyn kouluun mittavan konservoinnin jälkeen. Alun perin näyttämön taustakankaaksi tilattu suurikokoinen maalaus kuuluu Tampereen kaupungin kokoelmaan, ja se valmistui 1900-luvun alussa. Paaer tunnetaan Kalevala-korujen ensimmäisenä pääsuunnittelijana, graafikkona ja kansatieteen harrastajana.
Veikko Haukkavaaran Siimankatkoja-veistos viedään pois Koukkuniemestä24.3.2026 10:31:02 EET | Tiedote
Tampereen taidemuseon kokoelmiin kuuluva julkinen veistos, Veikko Haukkavaaran Siimankatkoja (1973) poistetaan nykyiseltä paikaltaan keskiviikkona 25.3.2026 Koukkuniemen ja Rauhaniemen alueen uuden asemakaavan aiheuttamien töiden alta. Teos on ollut sijoitettuna Koukkuniemen vanhainkodin piha-alueelle lähelle Näsijärven rantaa.
Laaja nykytaiteen biennaali kesällä Tampereella – Taidevaltakunta ’26:n taiteilijat julkistettiin6.3.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Taidevaltakunta on kolmen alueellisen taidemuseon yhteishanke, joka järjestää nykytaiteen biennaalin vuorotellen eri paikkakunnilla. Tampereen taidemuseo järjestää seuraavan, 13.6.26 avautuvan biennaalin. Mukaan valittiin avoimen haun kautta 39 teosta lähes 80 taiteilijalta. Biennaalin teema YHDESSÄ ulottuu taiteen sisällöistä ja muotokielestä työskentelytapoihin ja sidosryhmäyhteistyöhön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme