Aluehallitus esittää aluevaltuustolle lisäajan hakemista alijäämien kattamiseksi
12.5.2026 15:36:42 EEST | Oma Häme | Tiedote
Myös muutostalousarvio ja uusi strategia etenevät valtuustokäsittelyyn.
Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli pitkässä kokouksessaan paljon talousasioita sekä hyvinvointialueen uutta strategiaa. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialue hakee valtiovarainministeriöltä lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka. Samalla aluehallitus hyväksyi alijäämien kattamissuunnitelman sekä vuoden 2026 muutostalousarvion, joka myös etenee valtuuston päätettäväksi.
Voimassa olevassa talousarviossa tavoitellaan tälle vuodelle jopa 95,5 miljoonan euron ylijäämää, jotta vuosina 2023 ja 2024 kertyneet, mittavat alijäämät saataisiin katettua määräajassa. Tämän tavoitteen saavuttaminen ei kuitenkaan ole realistista nykyisessä toimintaympäristössä. Valmisteilla oleva lakimuutos mahdollistaisi kattamisajan pidentämisen, mutta lisäaikaa ei myönnetä automaattisesti, vaan päätöksen siitä tekee valtiovarainministeriö. Mahdollinen lisäaika helpottaisi Oma Hämeen talouden sopeuttamisen aikataulua ja mahdollistaisi kestävien ratkaisujen suunnittelun. Se ei kuitenkaan poista tarvetta tasapainottaa taloutta. Lisäsopeutustarve vuoden 2029 loppuun on vähintään 67 miljoonaa euroa.
Muutostalousarvioesitys sisältää sekä teknisluonteisia että ehdollisia muutoksia. Teknisiä muutoksia ovat muun muassa valtionrahoituksen tarkistukset ja investointeihin liittyvät päivitykset, eikä niillä ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Ehdolliset muutokset puolestaan vaikuttavat talouden kokonaisuuteen ja muuttaisivat vuoden 2026 tuloksen noin 35 miljoonan euron ylijäämäiseksi. Esityksen mukaan nämä muutokset astuisivat voimaan vain, jos hyvinvointialueelle myönnetään lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Muussa tapauksessa ne raukeaisivat ja niitä tarkasteltaisiin uudelleen myöhemmin.
Aluevaltuusto päättää muutostalousarviosta 19. toukokuuta
Muutostalousarvio sisältää 60,5 miljoonan euron lisämäärärahat, joilla pyrittäisiin turvaamaan palvelut ja vähentämään toiminnan riskejä. Suurimmat muutokset kohdistuisivat terveydenhuoltoon ja ikäihmisten palveluihin. Lisäksi palveluiden ja määrärahojen siirtoja valmisteltaisiin uuden organisaatiorakenteen mukaisesti. Ikäihmisten pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyystavoitetta nostettaisiin 5,5 prosentista 5,75 prosenttiin. Muutostalousarvio ei sisällä uusia vuoden 2026 säästötoimia, vaan talouden tasapainottamista valmisteltaisiin vuosille 2027–2029.
Aluehallitus hyväksyi osaltaan ehdottomat talousarviomuutokset esityslistan liitteen 1 mukaisesti ja ehdolliset muutokset liitteen 2 mukaisesti, johon aluehallitus teki joitakin tekstimuutoksia. Samalla aluehallitus hyväksyi lisäajan hakemiseen liittyvän suunnitelman alijäämien kattamisesta. Suunnitelman toimenpiteitä täsmennetään ja arvioidaan vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Ministeriön edellyttämässä alijäämien kattamisen suunnitelmassa on esitetty noin 68 miljoonan euron säästöjä vuosille 2027–2029. Suurimmat säästömahdollisuudet liittyvät automaation hyödyntämiseen, lastensuojelun ja ikäihmisten palvelujen uudistamiseen sekä ulkopuolisten sairaalapalvelujen käytön vähentämiseen. Lisäksi kehittämiskohteiksi on listattu organisaatiorakenne, ICT- ja tukipalvelujen uudistaminen sekä oman palvelutuotannon lisääminen esimerkiksi lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. Terveydenhuollosta esille on nostettu esimerkiksi Assi-sairaalan vetovoiman kasvattaminen ja muiden hyvinvointialueiden palvelujen käytön vähentäminen.
Aluevaltuusto päättää muutostalousarviosta ja lisäajan hakemisesta 19. toukokuuta. Tämän hetken tiedon mukaan uusi laki alijäämien kattamisesta voi astua voimaan aikaisintaan 1. kesäkuuta ja hakemuksen voisi toimittaa ministeriöön välittömästi lain astuttua voimaan. Hakemuksien käsitteleminen kestää valtionvarainministeriön arvion mukaan 1-2 kuukautta.
Strategia ja palvelustrategia etenivät valtuustoon
Aluehallitus hyväksyi osaltaan myös hyvinvointialueen uuden strategian toimeenpanosuunnitelman sekä palvelustrategian vuosille 2026–2030 ja esittää niitä aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.
Palvelustrategiaan lisättiin aluehallituksen yksimielisellä päätöksellä kirjaus, jonka mukaan talouden tasapainottamistoimet ja mahdolliset leikkaukset tulee kohdentaa siten, että haavoittuvimmassa asemassa olevien asukkaiden asema turvataan, eikä asukkaiden yhdenvertaisuus tai tasa-arvo heikkene. Palvelustrategia on hyvinvointialueen lakisääteinen asiakirja, joka ohjaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä pitkällä aikavälillä.
Erillistä selviämisasemaa ei perusteta Kanta-Hämeeseen
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös päihdepalvelujen järjestämistä ja päätti esittää aluevaltuustolle, ettei Kanta-Hämeeseen perusteta erillistä selviämisasemaa. Ratkaisun taustalla ovat tiloihin ja talouteen liittyvät syyt sekä aiemmasta pilotista saadut kokemukset.
Aluehallituksen hyväksymän esityksen mukaan päihde- ja selviämishoitoa kehitetään jatkossa osana nykyisiä terveys- ja sosiaalipalveluja. Hämeenlinnan yhteispäivystys ja Ahveniston sairaalan katkaisu- ja vieroitushoito muodostaisivat jatkossa palvelukokonaisuuden ytimen. Lisäksi kevyempää selviämishoitoa tarjottaisiin Riihimäellä Tiilikadun asumisyksikössä.
Päihdepalveluita kehitetään muun muassa lisäämällä henkilöstön päihdeosaamista, vahvistamalla sosiaaliohjausta päivystyksessä sekä parantamalla potilaiden ohjautumista jatkohoitoon.
Aluehallitus kuitenkin edellyttää korvaavien toimintamallien selvittämistä. Hyvinvointialueen on kartoitettava yksityisten palveluntuottajien mahdollisuudet tuottaa palvelua sekä pyydettävä lausunto poliisilta, ensihoidolta sekä sosiaali- ja kriisipäivystykseltä selviämistilojen ja palvelujen tarpeesta. Selvitys tuodaan päätöksentekoon viimeistään vuoden 2027 talousarvion yhteydessä.
Erityisasuntosäätiön palvelut hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi?
Aluehallitus linjasi tavoitteeksi, että Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön palvelutuotanto siirtyisi hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi vuoden 2027 alusta alkaen. Samalla käynnistetään jatkovalmistelu, jossa arvioidaan säätiön kiinteistöjen omistukseen, hallintaan ja investointeihin liittyviä vaihtoehtoja. Valmistelua jatketaan yhteistyössä säätiön johdon, henkilöstön, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on turvata palvelujen jatkuvuus ja asukkaiden asuminen siirtymävaiheen aikana.
Aluehallitus ilmoitti ennakkokantanaan, ettei hyvinvointialue hyväksyisi järjestelyä, jossa säätiön palveluliiketoiminta luovutettaisiin ulkopuoliselle toimijalle pitkäaikaisilla käyttö- tai vuokrasopimuksilla tavalla, joka rajoittaisi hyvinvointialueen mahdollisuuksia päättää palvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa.
Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö tuottaa asumispalveluja vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Säätiön palveluihin kuuluvat ympärivuorokautinen ja yhteisöllinen asuminen sekä kotiin vietävät palvelut. Säätiö on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tytäryhteisö, ja hyvinvointialue nimeää enemmistön sen hallituksen jäsenistä.
Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden tasapainottamisohjelmien raportoinnin vuodelta 2025 sekä alkuvuoden 2026 kvartaaliraportin. Pykälä 196 poistettiin kokouksen esityslistalta. Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Aluevaltuusto kokoontuu 19. toukokuuta ja aluehallitus seuraavan kerran 25. toukokuuta.
Yhteyshenkilöt
Kaisa Lepolaaluehallituksen puheenjohtaja (sd.)Puh:050 592 5868kaisa.lepola@luottamus.omahame.fi
Olli NaukkarinenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 306 5560olli.naukkarinen@omahame.fi
