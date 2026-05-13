Tommi Huttunen Itä-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston päälliköksi

Ylijohtaja Ari Niiranen on nimittänyt diplomi-insinööri Tommi Huttusen Itä-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston osastopäälliköksi ajalle 1.6.2026-31.5.2031. Osaston osastopäällikön virkaan haki 11 henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa.

Huttunen on ollut alkuvuoden Itä-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston väliaikaisena osastopäällikkönä. Hän työskenteli viimeiseksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtajana ja liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana. Vuodet 2010-2016 Huttunen oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallintojohtaja. Vuosina 2000-2009 hän työskenteli asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä Savo-Karjalan tiepiirissä.

Liikenneosaston osastopäällikkö johtaa elinvoimakeskuksen liikenneosastoa, jonka tehtävät liittyvät liikennejärjestelmän toimivuuteen ja kestävyyteen, liikenneturvallisuuteen, tie- ja liikenneoloihin sekä maanteiden pitoon Itä-Suomessa.

”Olen kiitollinen saamastani mahdollisuudesta jatkaa työtä Itä-Suomen tie- ja liikenneolojen eteen. Liikennejärjestelmä ja maantiet yhtenä sen olennaisena osana ovat alueensa elinvoiman edellytys. Näin myös toimialueellamme Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Toiminta-ajatuksemme on luoda edellytyksiä liikkumiselle Itä-Suomessa. Se ohjaa ammattitaitoista henkilöstöämme päivittäisessä työssämme, jota teemme asiakkaidemme, Itä-Suomen ja siten myös koko Suomen hyväksi. Työtämme ovat 2000-luvulla haastaneet mm. maanteiden korjausvelan nopea kasvu ja viimeisimpänä valtionhallinnon tiukat toimintamenosäästöt. Näistäkin huolimatta teemme jatkossakin parhaamme ja pyrimme suuntaamaan rajalliset resurssimme kaikkein olennaisimpaan”, Tommi Huttunen sanoo.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksessa on kolme osastoa. Elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäälliköksi nimitettiin Jan Blomberg ja maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osaston osastopäälliköksi Juha Kaipiainen. Osastopäälliköt vastaavat osastojen toiminnan tuloksellisuudesta ylijohtajalle sekä johtavat ja kehittävät osastojen operatiivista toimintaa osana elinvoimakeskuksen vaikuttavuutta.