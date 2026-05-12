Kiivissä torjunta-ainejäämiä
12.5.2026 16:03:18 EEST | Satotukku Oy | Tiedote
Satotukku Oy tiedottaa takaisinvedosta koskien Puro Gusto -tuotemerkin keltaista kiiviä (500 g), alkuperämaa Etelä-Afrikka.
Tullin valvonnassa tuotteessa on todettu Fentioni -torjunta-ainejäämä, jonka osalta viranomaisen riskinarvion perusteella ei voida varmistua siitä, että tuote olisi turvallinen lapsille. Tuotteen käyttö tulee lopettaa.
Tuotetta on ollut myynnissä 3.–12.5.2026 muun muassa K-ryhmän kaupoissa, Tokmanneilla, Wolt Market -myymälöissä sekä yksittäisissä muissa myymälöissä. Kuluttajia pyydetään lopettamaan tuotteen käyttö. Tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan tai olla yhteydessä ostopaikkaan palautukseen liittyvissä kysymyksissä.
Tuote: Puro Gusto keltainen kiivi 10 x 500 g
Alkuperämaa: Etelä-Afrikka
Erätunnus: L:1804
Toimittaja: Roveg Fruit B.V.
Satotukku Oy pahoittelee asiasta aiheutuvaa haittaa.
Yhteyshenkilöt
Kaisa Malmberg, 010 5816041, kaisa.malmberg@satotukku.fi
Kuvat
Linkit
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.