Satotukku Oy

Kiivissä torjunta-ainejäämiä

12.5.2026 16:03:18 EEST | Satotukku Oy | Tiedote

Satotukku Oy tiedottaa takaisinvedosta koskien Puro Gusto -tuotemerkin keltaista kiiviä (500 g), alkuperämaa Etelä-Afrikka.
Tullin valvonnassa tuotteessa on todettu Fentioni -torjunta-ainejäämä, jonka osalta viranomaisen riskinarvion perusteella ei voida varmistua siitä, että tuote olisi turvallinen lapsille. Tuotteen käyttö tulee lopettaa.

Tuotetta on ollut myynnissä 3.–12.5.2026 muun muassa K-ryhmän kaupoissa, Tokmanneilla, Wolt Market -myymälöissä sekä yksittäisissä muissa myymälöissä. Kuluttajia pyydetään lopettamaan tuotteen käyttö. Tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan tai olla yhteydessä ostopaikkaan palautukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tuote: Puro Gusto keltainen kiivi 10 x 500 g
Alkuperämaa: Etelä-Afrikka
Erätunnus: L:1804
Toimittaja: Roveg Fruit B.V.

Satotukku Oy pahoittelee asiasta aiheutuvaa haittaa.

Yhteyshenkilöt

Kaisa Malmberg, 010 5816041, kaisa.malmberg@satotukku.fi

