Kesä hehkuu ja hellii hyvänmielen kirjauutuuksissa
15.5.2026 09:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Etsit sitten kutkuttavaa romantiikkaa, kesäistä seikkailua tai hyvän mielen tarinoita ystävyydestä, löytyy kesän uutuusviihdekirjoistamme täydellinen matkakumppani. Nämä tarinat vievät mökkilaiturille, Välimerelle ja viidakon syvyyksiin.
Jenni Multisilta: KESÄKÄMPPIKSET
Ilmestyy 27.5. Otava
Kuplivan kesäinen viihdesarjan aloitus yllättävistä kohtaamisista.
Täältä tullaan, unelmien kesä! Serena haluaa vain unohtaa rahahuolensa ja suhdesotkunsa ja keskittyä neulekirjan suunnitteluun. Leo odottaa jo pitkiä pyörälenkkejä eikä todellakaan jaksaisi enää yhtäkään häiriötekijää. Epäonnisen tuplabuukkauksen johdosta he päätyvät samaan vuokramökkiin Merenkurkun saaristoon. Odottamaton yhteiselämä pakottaa luopumaan ennakkoluuloista ja avaamaan sydämen yllätyksille.
Kesäkämppikset on Jenni Multisillan kahdeksas julkaistu romaani.
Henriikka Rönkkönen: HERTTAKUNINGATAR
Ilmestyy 3.6. Atena
Henriikka Rönkkösen Hertta-sarjan toisessa osassa on luvassa kiemuraisia ystävyyssuhteita, vatsanpohjaa kutkuttavaa rakkautta ja ripaus valeterapiaa. Podcast-juontajaksi päätynyt sympaattinen ja samastuttava Hertta ratkoo mikin takana muiden ongelmia – ja huomaa jälleen, että omat solmut ovat vaikeimpia avata. Vaikka elämä podcast-kuningattarena vaikuttaisi olevan mallillaan, voi valtaistuimelta myös pudota.
Henriikka Rönkkösen hykerryttävän hauskoja kirjoja on myyty yli 200 000 kappaletta.
Kirsi Pehkonen: RAHAA JA ROSKAA
Ilmestyy 12.6. Karisto
Erikoinen työkeikka vie Siru Valppaan tilanteisiin, joissa rautakin sulaa. Kepeänkuuma viihdesarja jatkuu.
Etsintätoimistoa pyörittävä Siru Valpas palkataan jäljittämään käteistä rahaa ja pian Siru epäilee sotkeutuneensa laittomiin puuhiin. Myös Sirun miesrintamalla myrskyää, kun kaksi hänen sänkynsä lämmittäjää tapaavat toisensa. Kaiken lisäksi petollinen eksä yrittää palata kuvioihin. Lujaa ystävyyttä ja keveitä miessuhteita viihdekirjallisuuden kotimaiselta tähdeltä.
Minna Haapasalo: PUUTARHASALAISUUKSIA
Ilmestyy 15.6. Karisto
Viisas viihderomaani naurattaa, liikuttaa ja saa katsomaan arjen kaaosta uusin silmin.
Unelmiensa torpassa asuva Salla Toivola tasapainoilee perheen, työn ja haaveidensa ristiaallokossa. Kun puutarhaan putkahtelee tuntemattomien kukkien nuppuja ja outoja hyötykasveja, myös Sallan sielunelämä villiintyy uuteen kukoistukseen. Mitä pihalle ja sydämeen jää kiihkeän kesän jälkeen?
Tarkkasilmäinen Uusien alkujen koti -sarja kuvaa humoristisesti Sallan ja hänen perheensä seikkailuja arjen ihmemaassa.
Karen Swan: SALAINEN POLKU
Ilmestyy 18.6. Otava
Suosikkikirjailijan dramaattinen ja vauhdikas romaani kuljettaa Costa Rican sademetsien ja ihmissydämen kätköihin. Lääkäri Tara tempautuu hurjaan seikkailuun viidakossa, ja ainoa mahdollinen turva on mies, jota hän ei halunnut nähdä enää koskaan.
Karen Swan on menestynyt brittikirjailija, jonka teoksia leimaavat ainutlaatuiset miljööt ja taidokas tarinankerronta.
Suomentaja: Ilkka Rekiaro
Anna Todd: VIIMEINEN AURINGONNOUSU
Ilmestyy 29.5. Otava
Menestyskirjailijan odotettu uutuus, jossa rakkaus, intohimo, epäluulo ja toivo leimuavat Välimeren auringossa. Parikymppinen Ry syö lääkkeitä sydänvaivoihin, ja hänen äitinsä Isolde on ylisuojeleva. Nyt äiti on ottanut Ryn mukaan työmatkalle Mallorcalle. Kun tytär pääsee livahtamaan valvovan silmän alta, alkaa kaikkien aikojen kesä.
Anna Todd muistetaan etenkin kuumasta After-kirjasarjastaan, joka oli kansainvälinen bestseller ja ilmestyi suomeksi vuonna 2015. Hänen uutuuskirjastaan Viimeinen auringonnousu on parhaillaan tekeillä elokuva.
Suomentaja: Eeva Parviainen
