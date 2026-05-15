Kesä hehkuu ja hellii hyvänmielen kirjauutuuksissa

Jenni Multisilta: KESÄKÄMPPIKSET

Ilmestyy 27.5. Otava

Kuplivan kesäinen viihdesarjan aloitus yllättävistä kohtaamisista.

Täältä tullaan, unelmien kesä! Serena haluaa vain unohtaa rahahuolensa ja suhdesotkunsa ja keskittyä neulekirjan suunnitteluun. Leo odottaa jo pitkiä pyörälenkkejä eikä todellakaan jaksaisi enää yhtäkään häiriötekijää. Epäonnisen tuplabuukkauksen johdosta he päätyvät samaan vuokramökkiin Merenkurkun saaristoon. Odottamaton yhteiselämä pakottaa luopumaan ennakkoluuloista ja avaamaan sydämen yllätyksille.

Kesäkämppikset on Jenni Multisillan kahdeksas julkaistu romaani.

Henriikka Rönkkönen: HERTTAKUNINGATAR

Ilmestyy 3.6. Atena

Henriikka Rönkkösen Hertta-sarjan toisessa osassa on luvassa kiemuraisia ystävyyssuhteita, vatsanpohjaa kutkuttavaa rakkautta ja ripaus valeterapiaa. Podcast-juontajaksi päätynyt sympaattinen ja samastuttava Hertta ratkoo mikin takana muiden ongelmia – ja huomaa jälleen, että omat solmut ovat vaikeimpia avata. Vaikka elämä podcast-kuningattarena vaikuttaisi olevan mallillaan, voi valtaistuimelta myös pudota.

Henriikka Rönkkösen hykerryttävän hauskoja kirjoja on myyty yli 200 000 kappaletta.

Kirsi Pehkonen: RAHAA JA ROSKAA

Ilmestyy 12.6. Karisto

Erikoinen työkeikka vie Siru Valppaan tilanteisiin, joissa rautakin sulaa. Kepeänkuuma viihdesarja jatkuu.

Etsintätoimistoa pyörittävä Siru Valpas palkataan jäljittämään käteistä rahaa ja pian Siru epäilee sotkeutuneensa laittomiin puuhiin. Myös Sirun miesrintamalla myrskyää, kun kaksi hänen sänkynsä lämmittäjää tapaavat toisensa. Kaiken lisäksi petollinen eksä yrittää palata kuvioihin. Lujaa ystävyyttä ja keveitä miessuhteita viihdekirjallisuuden kotimaiselta tähdeltä.

Minna Haapasalo: PUUTARHASALAISUUKSIA

Ilmestyy 15.6. Karisto

Viisas viihderomaani naurattaa, liikuttaa ja saa katsomaan arjen kaaosta uusin silmin.

Unelmiensa torpassa asuva Salla Toivola tasapainoilee perheen, työn ja haaveidensa ristiaallokossa. Kun puutarhaan putkahtelee tuntemattomien kukkien nuppuja ja outoja hyötykasveja, myös Sallan sielunelämä villiintyy uuteen kukoistukseen. Mitä pihalle ja sydämeen jää kiihkeän kesän jälkeen?

Tarkkasilmäinen Uusien alkujen koti -sarja kuvaa humoristisesti Sallan ja hänen perheensä seikkailuja arjen ihmemaassa.

Karen Swan: SALAINEN POLKU

Ilmestyy 18.6. Otava

Suosikkikirjailijan dramaattinen ja vauhdikas romaani kuljettaa Costa Rican sademetsien ja ihmissydämen kätköihin. Lääkäri Tara tempautuu hurjaan seikkailuun viidakossa, ja ainoa mahdollinen turva on mies, jota hän ei halunnut nähdä enää koskaan.

Karen Swan on menestynyt brittikirjailija, jonka teoksia leimaavat ainutlaatuiset miljööt ja taidokas tarinankerronta.

Suomentaja: Ilkka Rekiaro

Anna Todd: VIIMEINEN AURINGONNOUSU

Ilmestyy 29.5. Otava

Menestyskirjailijan odotettu uutuus, jossa rakkaus, intohimo, epäluulo ja toivo leimuavat Välimeren auringossa. Parikymppinen Ry syö lääkkeitä sydänvaivoihin, ja hänen äitinsä Isolde on ylisuojeleva. Nyt äiti on ottanut Ryn mukaan työmatkalle Mallorcalle. Kun tytär pääsee livahtamaan valvovan silmän alta, alkaa kaikkien aikojen kesä.

Anna Todd muistetaan etenkin kuumasta After-kirjasarjastaan, joka oli kansainvälinen bestseller ja ilmestyi suomeksi vuonna 2015. Hänen uutuuskirjastaan Viimeinen auringonnousu on parhaillaan tekeillä elokuva.

Suomentaja: Eeva Parviainen