Vauvarahaston kaltaiset avaukset ansaitsevat huolellisen tarkastelun
12.5.2026 16:09:11 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela | Uutinen
Väestöliiton esittämä Vauvarahasto-malli nostaa tärkeän aiheen julkiseen keskusteluun: syntyvyyden lasku on koko yhteiskuntaa koskeva kysymys, jolla on merkitystä myös työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyden kannalta. Työeläkevakuuttajat Telan erityisasiantuntija Janne Pelkonen pitää tärkeänä, että lastensaantitoiveiden toteutumista tukevia toimenpiteitä pohditaan vakavasti ja tutkimustiedon pohjalta, kuten Vauvarahasto-mallissa on tehty.
Väestöliitto on tänään julkaissut ehdotuksen valtion rahoittamasta Vauvarahastosta, joka tarjoaisi rahallisen kannustimen ensimmäisen lapsen hankintaan.
– Vuonna 2011 alkanut syntyvyyden merkittävä aleneminen heijastuu laajasti julkiseen talouteen ja vaikuttaa useisiin keskeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Väestökehitys on keskeinen tekijä myös työeläkejärjestelmässä. Kun ikäluokat pienenevät, sillä on vaikutusta tulevaan työllisten määrään ja palkkasummaan, joiden varaan eläkejärjestelmä pitkällä aikavälillä rakentuu. Siksi on myös työeläkkeiden näkökulmasta tärkeää arvioida erilaisia keinoja, joilla lasten hankkimisen esteitä voidaan madaltaa, sanoo Telan erityisasiantuntija Janne Pelkonen.
Väestöliiton Vauvarahasto-ehdotuksen tavoitteena on erityisesti tukea ensimmäisen lapsen saamista ja aikaistaa toivottua perheellistymistä. Väestöliiton mukaan malli voisi parhaimmillaan lisätä syntyvyyttä merkittävästi ja auttaa suomalaisia saavuttamaan toivomansa lapsiluvun.
Väestö on kokonaisuus – myös maahanmuutto, koulutustaso ja työkyky ratkaisevat
Pelkonen muistuttaa, että väestökehitystä ei voida tarkastella yksittäisen toimen tai edes ilmiön kautta. Syntyvyys, maahanmuutto, koulutustaso, väestön elinikä ja työkyky muodostavat kokonaisuuden, jossa kaikki osat vaikuttavat toisiinsa.
– Syntyvyyden vahvistamisen ohella Suomi tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa ja nykyistä korkeamman koulutustason. Pienenevien ikäluokkien oloissa inhimillisen pääoman vahvistaminen on ratkaisevaa työllisyyden, talouskasvun ja työeläkejärjestelmän rahoituksen kannalta, Pelkonen sanoo.
Tutkimusten perusteella syntyvyyteen ei ole yhtä yksinkertaista ratkaisua, ja politiikkatoimien vaikutukset ovat usein rajallisia yksinään. Lastenhankintaan vaikuttaa samanaikaisesti moni tekijä taloudellisesta epävarmuudesta työelämään ja asumiseen.
– Samalla tutkimus ja Vauvarahaston vaikutusarviot osoittavat, että merkittävällä taloudellisella kannustimella voi olla vaikutusta lasten hankintaan, toteaa Pelkonen.
Pelkonen pitää Väestöliiton ehdotusta merkittävänä rahallisena kannustimena.
– Politiikkatoimena Vauvarahasto olisi myös vahva viesti perheiden lapsitoiveiden tukemiseksi, näitä todella tarvitaan, sanoo Pelkonen.
Telan ja työeläkevakuuttajien tavoitteissa seuraavalle hallituskaudelle on, että työikäisen väestön määrä ja osaaminen pysyvät riittävällä tasolla myös tulevina vuosikymmeninä. Hallitusohjelmatavoitteissaan ala korostaa sekä kunnianhimoisempaa korkeakoulutustavoitetta nuorille ikäluokille että tavoitteen asettamista työperäiselle maahanmuutolle. Myös työkyvyn vahvistaminen uudistamalla sairaus- ja työkyvyttömyysetuuksia, hoitoa ja ammatillista kuntoutusta on alan tavoitteissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne PelkonenerityisasiantuntijaPuh:050 559 5894janne.pelkonen@tela.fi
Työeläkevakuuttajat Tela
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työeläkevakuuttajat Tela
Carl Pettersson jatkaa Telan hallituksen puheenjohtajana4.5.2026 09:45:55 EEST | Tiedote
Työeläkevakuuttajat Tela ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tänään toimitusjohtaja Carl Pettersson Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Elosta. Valinnan teki yhdistyksen vuosikokous. Pettersson jatkaa puheenjohtajana toista vuotta.
Suvi-Anne Siimeksen jäähyväishaastattelu: Työnteon pitää kannattaa ja näkyä myös eläkkeessä30.4.2026 06:44:35 EEST | Artikkeli
– Työnteon pitäisi näkyä eläkkeessä kaikilla, niin kantasuomalaisilla kuin maahanmuuttajillakin, toteaa Telan väistyvä toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes keskustelua herättäneen, takuueläkkeen saantiehtoja koskevan avauksensa jälkeen.
Tela-blogi: Eläkeuudistuksen lisärahastointi – 700 miljoonaa euroa vuodessa työeläkejärjestelmän ja julkisen talouden tulevaisuuteen29.4.2026 07:07:18 EEST | Blogi
Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva eläkeuudistus tuo mukanaan merkittäviä muutoksia myös työeläkkeiden rahastointiin. Vanhuuseläkkeitä varten rahastoidaan jatkossa nykyistä enemmän. Yksi eläkeuudistuksen keskeisistä tavoitteista on vahvistaa julkista taloutta ja turvata eläkejärjestelmän kestävyys myös tulevaisuudessa. Miten vanhuuseläkerahastoinnin kasvattaminen auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa? Minkä mittaluokan muutoksesta on kyse?
Ansioihin perustuvan vakuuttamisen eteneminen on hyvä asia, mutta Orpon hallituksen YEL-uudistus jää puolitiehen23.4.2026 08:32:43 EEST | Tiedote
Orpon hallituksen YEL-uudistuksessa on hyviä elementtejä, mutta esitetty malli ei vielä ratkaise yrittäjien eläkejärjestelmän keskeisiä valuvikoja. Erityisesti valinnanvapaus ja kasvavat valtion menot herättävät huolta.
Tela-blogi: YEL-uudistus ei saa kasvattaa valtion kustannuksia20.4.2026 15:27:59 EEST | Blogi
Yrittäjien eläkelain uudistus ei saa johtaa siihen, että valtion rahoitusvastuu yrittäjien eläkemenojen kattamisesta kasvaa. Esillä olevan esityksen on julkisuudessa arvioitu lisäävän valtion kustannuksia kokovaisuudessaan noin 80 miljoonalla eurolla vuoden 2030 tasossa myös verovaikutukset huomioiden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme