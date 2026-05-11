Lidl maksaa viidenneksen koko Suomen Reilun kaupan lisistä – banaani merkittävin tuote

Banaani on Suomen suosituin hedelmä. Tämä heviosaston moniottelija sopiikin niin aamupuuroon, smoothieihin, leivontaan kuin sellaisenaan helppona eväänä. Banaaniostoksilla jokainen voi helposti tehdä hyvän valinnan nappaamalla tertun Reilun kaupan banaania, sillä se kertoo, että viljelijä saa tuotteesta paremman korvauksen.

Banaani on Lidlissä myös ostetuin Reilun kaupan tuote. Banaanin myynnistä kertyneet Reilun kaupan lisät kattavat jopa 38 prosenttia kaikista Lidlin vuonna 2025 maksamista Reilun kaupan lisistä – banaaneista kertyi jopa 150 000 euron potti. Kokonaisuudessaan Lidl maksoi Reilun kaupan lisiä lähes 400 000 euroa. Tämä kattaa yli viidesosan kaikista Suomessa kertyneistä Reilun kaupan lisistä ja tekee Lidlistä kokoaan suuremman Reilun kaupan tuotteiden myyjän.

– Banaani on yksi tyypillisimmistä tuotteista suomalaisen ostoskorissa. Hedelmähyllyllä banaania valitessa kannattaa pitää silmällä Reilun kaupan tarraa, sillä Reilun kaupan tuotteesta viljelijä saa takuuhinnan lisäksi Reilun kaupan lisää. Meillä Lidlissä on jopa useampi Reilun kaupan banaanivaihtoehto, sillä meillä saa reilua banaania sekä tavallisena että luomuna – tästä olemme todella ylpeitä, sanoo Lidlin laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Sara Leinonen.

Reilu tuote, reilumpi palkka

Reilun kaupan merkki tuotteessa kertoo siitä, että tuotteen tai sen raaka-aineen valmistuksessa ihmisoikeudet ja ympäristö on huomioitu tiukoin kriteerein, ja esimerkiksi lapsityövoiman käyttö on kielletty. Viljelijälle Reilu kauppa tarkoittaa turvattua tuloa ja suojaa markkinahintojen heilahtelua vastaan.

Reilun kaupan piirissä olevat viljelijät saavat Reilun kaupan takuuhinnan lisäksi tuotteestaan Reilun kaupan lisää, joka on ostohinnan päälle maksettava korvaus. Takuuhinnan turvin viljelijäyhteistöt voivat suunnitella tulevaisuuttaan ja parantaa elämänsä laatua. Reilun kaupan lisää käytetään viljelijäosuuskunnissa ja työntekijöiden järjestöissä esimerkiksi infrastruktuuriin ja tuotannon tehostamiseen sekä koulutukseen ja palveluihin.

– Jotta banaani on meillä syöntivalmiina kaupan hyllyillä, on se vaatinut paljon kovaa työtä. Valitsemalla Reilun kaupan banaanin kuluttaja voi luottaa siihen, että Reilu kauppa tukee banaaninviljelijöiden ja työntekijöiden parempaa toimeentuloa monin eri keinoin, kertoo Reilu kauppa ry:n asiakkuusjohtaja Heli Le.

Vuonna 2025 Lidlin hyllyiltä löytyi erätuotteina sekä osana vakiovalikoimaa yhteensä 335 Reilun kaupan tuotetta. Banaanin lisäksi Lidlin vakiovalikoimasta löytyy Suomen laajin Reilun kaupan suklaavalikoima, sillä kaikki Lidlin oman merkin suklaalevyt on valmistettu Reilun kaupan kaakaosta. Reilua kauppaa löytyy myös erätuotteina ja sesonkivalikoimissa – esimerkiksi pääsiäisenä kaikki Lidlin Favorina-suklaatuotteet oli valmistettu Reilun kaupan kaakaosta. Reiluja valintoja voi tehdä myös kahvihyllyllä, jäätelöaltaalla sekä murohyllyllä, ja suurin osa Lidlissä myytävistä ruusuista on Reilun kaupan ruusuja. Uusin tulokas Lidlin Reilun kaupan valikoimassa on Reilu kauppa -sertifioitu basmatiriisi.