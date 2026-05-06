Maisan silta Porvoossa uusitaan, työt alkavat 18.5.2026
12.5.2026 16:42:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Maisan sillan uusimistyöt aiheuttavat muutoksia Helsingintien (tie 170) liikennejärjestelyihin. Sillan uusimistyö alkaa 18.5.2026 ja valmistuu kesäkuun alussa.
Nykyinen huonokuntoinen silta puretaan ja silta uusitaan kahtena teräsputkena. Uusimistyön aikana ajoneuvoliikenteen käytössä on yksi kaista ja liikennevalo-ohjaus. Kevyen liikenteen yhteys pysyy käytössä työn ajan.
Elinvoimakeskus toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Siltainsinöörit TH Oy ja urakoitsijana M. Huhtakallio Oy, joka vastaa työn toteutuksesta.
Linkki siltapaikalle: https://maps.app.goo.gl/ucK13wpQ1HeEw8xr7
Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinvoimakeskus, Timo Repo, puh. 0295 021 338
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
