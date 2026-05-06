Uudenmaan elinvoimakeskus

Maisan silta Porvoossa uusitaan, työt alkavat 18.5.2026

12.5.2026 16:42:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Maisan sillan uusimistyöt aiheuttavat muutoksia Helsingintien (tie 170) liikennejärjestelyihin. Sillan uusimistyö alkaa 18.5.2026 ja valmistuu kesäkuun alussa.

Kapea betoninen silta, jonka alla kulkee puro. Taustalla metsää ja pellon reunaa.
Maisan silta. Taitorakennerekisteri

Nykyinen huonokuntoinen silta puretaan ja silta uusitaan kahtena teräsputkena. Uusimistyön aikana ajoneuvoliikenteen käytössä on yksi kaista ja liikennevalo-ohjaus. Kevyen liikenteen yhteys pysyy käytössä työn ajan.

Elinvoimakeskus toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Siltainsinöörit TH Oy ja urakoitsijana M. Huhtakallio Oy, joka vastaa työn toteutuksesta.

Linkki siltapaikalle: https://maps.app.goo.gl/ucK13wpQ1HeEw8xr7

Yhteyshenkilöt

Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinvoimakeskus, Timo Repo, puh. 0295 021 338

Loviisassa edistetään kestävää ja turvallista liikkumista – kerro näkemyksesi liikkumisen haasteista ja kehittämistarpeista 29.5. mennessä

Loviisan kaupunki ja Uudenmaan elinvoimakeskus käynnistävät kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelman laadinnan. Edellinen suunnitelma on vuodelta 2015. Tavoitteena on vähentää tieliikenneonnettomuuksia, parantaa koettua turvallisuutta ja lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta arjen liikkumisessa. Suunnitelma valmistuu helmikuussa 2027.

