Opetuksessa noudatettava tekijänoikeuksia – tekoälylle ei saa syöttää oppikirjoista otettua sisältöä
13.5.2026 07:45:00 EEST | Kopiosto | Tiedote
Moni opettaja pohtii, miten tekoälyä voisi hyödyntää omassa opetuksessa. Samalla on tärkeää huolehtia siitä, ettei tekoälyä käyttäessään syyllisty tekijänoikeuksien rikkomiseen. Opettajien koulutustilaisuudessa esitetty tekoälyn käyttö johti seurauksiin, kun kouluttaja syötti sovellukseen tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia.
Yläkoulun kieltenopettajille suunnatussa koulutustilaisuudessa annettiin keväällä tekoälyn käyttöön liittyvää ohjeistusta ja näytettiin käytännön esimerkkejä, jotka eivät olleet tekijänoikeuslain mukaisia. Koulutuksen pitänyt yliopisto-opettaja näytti esimerkkinä, kuinka kopioimalla kustannetun oppikirjan sanastoja tekoälypalveluihin voi tehdä erilaisia tehtäviä ja muita oppimateriaaleja.
”Tekijänoikeuden suojaaman sisällön kopioiminen tekoälypalveluihin on tekijänoikeudellisesta näkökulmasta kappaleen valmistamista teoksista, mikä vaatii luvan. Vaikka yksittäiset sanat eivät ole tekijänoikeuden suojaamia, oppikirjojen sanastot kokonaisuuksina ovat suojattuja”, kertoo Kopioston lakiasiainjohtaja Kirsi Salmela.
Korkein oikeus on ratkaisussaan (KKO 2005:43) todennut, että oppikirjan sanasto ilmentää tekijän luovuutta ja persoonallisia valintoja ja nauttii siten tekijänoikeussuojaa. Tällaisen aineiston kopioiminen ja syöttäminen ChatGTP:lle, Copilotille tai muulle tekoälylle ilman lupaa rikkoo tekijänoikeuslakia.
Tekijänoikeusloukkauksesta voi aiheutua seurauksia
Kouluttajaan on oltu yhteydessä koulutuksen jälkeen. Hän on myöntänyt toimintansa olleen virheellistä. Asia on oikaistu ja tilanteeseen liittyvistä seuraamuksista on sovittu asianosaisten kesken.
Tekijänoikeusloukkauksista voi seurata muun muassa
- velvollisuus maksaa hyvitystä ja korvauksia oikeudenhaltijalle
- velvollisuus lopettaa aineiston luvaton käyttö ja poistaa luvaton aineisto saatavilta
- mahdolliset muut oikeudelliset seuraamukset
- mainehaitta organisaatiolle ja yksittäisille toimijoille.
”Tekoälyn vastuullinen käyttö opetuksessa edellyttää, että tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa – kuten oppikirjojen sisältöä, artikkeleita tai kuvia – ei kopioida eikä syötetä tekoälyyn ilman lupaa. Tekoälyn käyttö tarjoaa opetukseen merkittäviä mahdollisuuksia, mutta sen tulee perustua tekijänoikeuksien noudattamiseen ja vastuullisiin toimintatapoihin”, Salmela muistuttaa.
Kopiosto ohjeistaa opettajia tekoälyn luvallisesta käytöstä
Julkaistun sisällön syöttäminen tekoälylle vaikuttaa olevan opetuksessa melko yleistä. Vuonna 2025 julkaistu pohjoismainen selvitys ”Generative AI, education and copyright – A Nordic joint survey” osoitti, että viimeisen kuukauden aikana toisten tekemää materiaalia oli tekoälytyökaluun ladannut 15–33 % suomalaisista opettajista, kouluasteesta riippuen.
Tässä ajassa onkin kriittistä lisätä opettajien tietoa siitä, miten tekoälyä voi käyttää vastuullisesti. Kopioston ylläpitämällä Kopiraittila-sivustolla on runsaasti tietoa ja opetusmateriaalia tekijänoikeuksista. Sivuilta löytyy myös osio, joka käsittelee tekoälyä ja tekijänoikeutta.
”Tekoälyn käyttäminen opetuksessa voi mietityttää monia opettajia. Haluamme tukea opettajia ja antaa heille mahdollisimman selkeää tietoa siitä, miten tekoälyä voi tekijänoikeuksia kunnioittaen hyödyntää opetuksessa. Siksi tarjoamme opettajille myös ilmaisia webinaareja aiheesta”, Salmela kertoo.
Kevään viimeinen Tekoäly opetuksessa -webinaari pidetään 21.5. klo 9–9:30. Kopiostolta voi myös maksutta tilata kouluttajan omalle koululle luennoimaan koko opetushenkilöstölle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi SalmelaLakiasiainjohtajaKopiostoPuh:09 4315 2349kirsi.salmela@kopiosto.fi
Linkit
Me Kopiostossa mahdollistamme tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuullisen käytön. Samalla varmistamme, että luovan alan ammattilaiset saavat heille kuuluvat korvaukset teostensa käytöstä. Olemme Suomen luovaa alaa kattavimmin edustava tekijänoikeusjärjestö. www.kopiosto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kopiosto
Kopiostolta luovalle alalle 49 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia15.1.2026 07:45:00 EET | Tiedote
Kopiosto tilitti vuonna 2025 tekijänoikeuskorvauksia 24 M€ tv-ohjelmien tekijöille ja esittäville taiteilijoille ja 20,1 M€ kirjojen, lehtien ja nuottien tekijöille ja kustantajille. Lainauskorvausta tilitettiin kuvantekijöille 2,6 M€ ja korvausta e-aineistojen kirjastokäytöstä äänikirjojen lukijoille 70 000 €. Kopioston osana toimiva AVEK jakoi lisäksi 1,7 M€ av-kulttuurille ja luoville aloille.
Kopioston hallituksen puheenjohtaja vaihtuu11.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Kopioston jäsenjärjestöjen edustajat äänestivät syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Suomen tietokirjailijoiden toiminnanjohtajan Sanna Haanpään.
Kopioston toimitusjohtaja kansainvälisen tekijänoikeusjärjestön johtoon29.10.2025 09:54:31 EET | Tiedote
Suomalaista tekijänoikeuden asiantuntimusta arvostetaan maailmalla. Kansainvälisen tekijänoikeusjärjestön IFRROn ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.
Selvitys: Tekoälyn rooli työelämässä kasvaa myös luovalla alalla24.9.2025 07:50:00 EEST | Tiedote
Monet luovan alan ammattilaiset käyttävät tekoälyä työkaluna omassa luovassa työssään. Samaan aikaan alalla on huolta muun muassa teosten luvattomasta käytöstä tekoälyn kouluttamiseen ja tekoälyn vaikutuksesta omaan toimeentuloon tulevaisuudessa.
Pohjoismainen selvitys: Tekoäly tullut osaksi opettajan arkea28.8.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Tuore selvitys osoittaa generatiivisen tekoälyn olevan jo laajasti käytössä pohjoismaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Tanskassa ja Norjassa käyttö on toistaiseksi hieman yleisempää kuin Suomessa ja Ruotsissa. Yleistyneestä käytöstä huolimatta opettajista monet arvelevat tekoälyn vaikuttavan oppijoihin negatiivisesti tulevaisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme