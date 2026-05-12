Jämsään tulevan sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelma eteni aluehallituksessa

Sosiaali- ja terveyskeskus on merkittävin uudisrakennushanke Keski-Suomen hyvinvointialueella lähivuosina. Uudisrakennus korvaa elinkaarensa päässä olevat nykyiset tilat. Sosiaali- ja terveyskeskus palvelee sekä jämsäläisiä että eteläisen Keski-Suomen asukkaita ja se on yksi kolmesta Keski-Suomen hyvinvointialueen laajan palvelun ja laajojen aukioloaikojen sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Rakennuspaikkaa on suunniteltu entisen Seppolan koulun tontille Keskuskadulle. Tavoitteena on saada uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmiiksi vuoden 2028 loppuun mennessä siten, että toiminta voi alkaa viimeistään vuoden 2029 alussa.

Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut hankkeelle valtiovarainministeriötä myönteisen, mutta ehdollisen päätöksen lainanottovaltuudesta. Ehtona lainanottovaltuuden käytölle on se, että aluevaltuusto sitoutuu arviointimenettelyssä valmistuvan toimenpideohjelman taloudellisten tavoitteiden noudattamiseen.

Hyvinvointialue lisää omistustaan 2M-IT:ssä

Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue ostaa 2M-IT Oy:n osakkeita siten, että yhtiö säilyy hyvinvointialueen sidosyksikkönä. Hankintalaki on muuttumassa niin, että sidosyksikköaseman täyttyminen edellyttää jatkossa muun muassa vähintään 10 prosentin omistusta yhtiöstä.

Hyvinvointialueen kannalta on tarkoituksenmukaista, että se voi jatkaa vähintään yhden ICT-palveluja tuottavan palvelutoimittajan kanssa strategista kumppanuutta eli niin sanotussa inhouse-asemassa. 2M-IT Oy toimittaa Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelinsaliratkaisuja, potilastietojärjestelmän käyttäjätukipalvelut sekä laajasti tietojärjestelmiin tarvittavaa muutoshallintaa.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi viime vuotta koskevan tilintarkastuskertomuksen

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2025 ja hyvinvointialuejohtajan selityksen tehdystä muistutuksesta sekä päätti antaa lausunnon hyvinvointialuelain mukaisesti tehdystä muistutuksesta tarkastuslautakunnalle. Muistutus ja selitys liittyvät siihen, että hyvinvointialue ei kata kertyneitä alijäämiään vuoden 2026 aikana. Hyvinvointialueen ei ole mahdollista kattaa kertyneitä alijäämiä vuoden 2026 loppuun mennessä ilman, että se vaarantaisi lakisääteisten palveluiden järjestämisen. Lisäksi hyvinvointialue on arviointimenettelyssä, jossa tarkastellaan alijäämien kattamisaikataulua.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sairaalamuseotoimintaa supistetaan

Aluehallitus päätti sairaalamuseotoiminnan jatkosta siitä tehdyn selvityksen pohjalta. Sairaalamuseotoimintaa supistetaan hyvinvointialueen taloudellisen tilanteen vuoksi. Samalla kuitenkin turvataan kokoelman ja kulttuuriperinnön säilyminen yhtenäisenä.

Hyvinvointialue seuraa valtakunnallisen Terveysmuseon toiminnan kehittymistä. Kokoelmaa hoidetaan siten, että se on tehokkaasti luovutettavissa kyseiselle säätiölle tai muulle asianmukaiselle taholle erillisellä päätöksellä.

Yksilöasiainjaoston palvelujärjestelmää koskevat kehittämiskohteet

Aluehallitus merkitsi tiedoksi yksilöasiainjaoston ehdotukset palvelujärjestelmän kehittämiskohteista.

Yksilöasiainjaosto kehittämisehdotuksina on muun muassa, että perhehoidon osuutta huolenpidosta ja hoivasta tulee kasvattaa edelleen. Perhehoitoa tulisi lisätä lastensuojelun, vammaispalvelujen ja ikääntyneiden palveluissa.

Kotiin vietäviä palveluita tulee edelleen kehittää yhteistyössä kuntien kanssa. Ikääntyneiden palvelutarpeisiin ja turvattomuuden kokemuksiin pitäisi pystyä vastaamaan siten, että ikääntyneiden asuminen omassa kodissaan onnistuisi mahdollisimman pitkään. Asiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota palveluverkon toimipisteiden karsimisen vuoksi.

Yksilönasiainjaosto katsoo myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tietosuojan ja -turvan kehittämisen sekä henkilöstön ohjeistamisen laaja-alaisesti merkittäväksi ja tärkeäksi kokonaisuudeksi. Tietosuojaa ja -turvaa tulee parantaa kaikissa eri asiointimuodoissa digitaalisten ja liikkuvien palveluiden lisääntyessä.

Lisäksi yksilöasiainjaoston mukaan terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen alentamisen tai poistamisen suhteen tarvittaisiin edelleen hyvinvointialueelta ohjauksen ja asiakasmaksuohjeen tarkastelua. Tulisi selvittää, mikä olisi kustannusvaikutus, jos terveydenhuollon tasasuuruisten maksujen osalta maksuja alennettaisiin tai poistettaisiin toimeentulon tai elatusvelvollisuuden vaarantuessa.

Hankintasuunnitelmaa päivitetään

Aluehallitus päätti hyväksyä hankintasuunnitelman 2026 täydennyksen. Hankintasuunnitelmaa täydennetään sijaishallintajärjestelmällä. Järjestelmällä hallinnoidaan palvelutuotannon tarvitsemien sijaisten välittämistä, sekä varahenkilöitä että keikkalaisia. Järjestelmän vaihdon myötä pääosalle käyttäjistä voidaan vaihtaa nykyistä edullisemmat Microsoft-lisenssit. Lisäksi vältytään nykyratkaisun vaatimalta palvelinuusinnalta.

Päivitetyt periaatteet valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseen

Aluehallitus päättää hyväksyä valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemisen päivitetyt periaatteet ja ohjeistuksen. Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteisiin tehdään muutoksia, jotka koskevat muun muassa hallintosääntöön tehtyjä muutoksia ja myönnetyn tuen raportointia.

Muut asiat

Aluehallitus päätti perustaa kahdeksan sosiaalityöntekijän virkaa, yhden sosiaaliohjaajan viran ja kolme palveluohjaajan virkaa 1.6.2026 alkaen sekä yhden palveluvastaavan viran 1.8.2026 alkaen. Sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaaja ja palveluohjaajat ovat olleet aiemmin työsuhteisia. Palveluvastaava tulee uuden vaativan moniammatillisen tuen kehitysvammaisten palveluasumisyksikön Kypärämäen palvelukodin esihenkilöksi.

Aluehallitus palautti sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen uudelleen valmisteltavaksi.

