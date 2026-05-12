Jämsään tulevan sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelma eteni aluehallituksessa
12.5.2026 17:35:05 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on rakentamassa uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen Jämsään. Aluehallitus hyväksyi tänään 12.5. kokouksessaan sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelman.
Sosiaali- ja terveyskeskus on merkittävin uudisrakennushanke Keski-Suomen hyvinvointialueella lähivuosina. Uudisrakennus korvaa elinkaarensa päässä olevat nykyiset tilat. Sosiaali- ja terveyskeskus palvelee sekä jämsäläisiä että eteläisen Keski-Suomen asukkaita ja se on yksi kolmesta Keski-Suomen hyvinvointialueen laajan palvelun ja laajojen aukioloaikojen sosiaali- ja terveyskeskuksesta.
Rakennuspaikkaa on suunniteltu entisen Seppolan koulun tontille Keskuskadulle. Tavoitteena on saada uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmiiksi vuoden 2028 loppuun mennessä siten, että toiminta voi alkaa viimeistään vuoden 2029 alussa.
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut hankkeelle valtiovarainministeriötä myönteisen, mutta ehdollisen päätöksen lainanottovaltuudesta. Ehtona lainanottovaltuuden käytölle on se, että aluevaltuusto sitoutuu arviointimenettelyssä valmistuvan toimenpideohjelman taloudellisten tavoitteiden noudattamiseen.
Lue lisää:
Keski-Suomen hyvinvointialue on rakentamassa uutta sosiaali- ja terveyskeskusta Jämsään (tiedote 7.5.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-on-rakentamassa-uutta-sosiaali-ja-terveyskeskusta-jamsaan
Hyvinvointialue lisää omistustaan 2M-IT:ssä
Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue ostaa 2M-IT Oy:n osakkeita siten, että yhtiö säilyy hyvinvointialueen sidosyksikkönä. Hankintalaki on muuttumassa niin, että sidosyksikköaseman täyttyminen edellyttää jatkossa muun muassa vähintään 10 prosentin omistusta yhtiöstä.
Hyvinvointialueen kannalta on tarkoituksenmukaista, että se voi jatkaa vähintään yhden ICT-palveluja tuottavan palvelutoimittajan kanssa strategista kumppanuutta eli niin sanotussa inhouse-asemassa. 2M-IT Oy toimittaa Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelinsaliratkaisuja, potilastietojärjestelmän käyttäjätukipalvelut sekä laajasti tietojärjestelmiin tarvittavaa muutoshallintaa.
Aluehallitus merkitsi tiedoksi viime vuotta koskevan tilintarkastuskertomuksen
Aluehallitus merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2025 ja hyvinvointialuejohtajan selityksen tehdystä muistutuksesta sekä päätti antaa lausunnon hyvinvointialuelain mukaisesti tehdystä muistutuksesta tarkastuslautakunnalle. Muistutus ja selitys liittyvät siihen, että hyvinvointialue ei kata kertyneitä alijäämiään vuoden 2026 aikana. Hyvinvointialueen ei ole mahdollista kattaa kertyneitä alijäämiä vuoden 2026 loppuun mennessä ilman, että se vaarantaisi lakisääteisten palveluiden järjestämisen. Lisäksi hyvinvointialue on arviointimenettelyssä, jossa tarkastellaan alijäämien kattamisaikataulua.
Keski-Suomen hyvinvointialueen sairaalamuseotoimintaa supistetaan
Aluehallitus päätti sairaalamuseotoiminnan jatkosta siitä tehdyn selvityksen pohjalta. Sairaalamuseotoimintaa supistetaan hyvinvointialueen taloudellisen tilanteen vuoksi. Samalla kuitenkin turvataan kokoelman ja kulttuuriperinnön säilyminen yhtenäisenä.
Hyvinvointialue seuraa valtakunnallisen Terveysmuseon toiminnan kehittymistä. Kokoelmaa hoidetaan siten, että se on tehokkaasti luovutettavissa kyseiselle säätiölle tai muulle asianmukaiselle taholle erillisellä päätöksellä.
Yksilöasiainjaoston palvelujärjestelmää koskevat kehittämiskohteet
Aluehallitus merkitsi tiedoksi yksilöasiainjaoston ehdotukset palvelujärjestelmän kehittämiskohteista.
Yksilöasiainjaosto kehittämisehdotuksina on muun muassa, että perhehoidon osuutta huolenpidosta ja hoivasta tulee kasvattaa edelleen. Perhehoitoa tulisi lisätä lastensuojelun, vammaispalvelujen ja ikääntyneiden palveluissa.
Kotiin vietäviä palveluita tulee edelleen kehittää yhteistyössä kuntien kanssa. Ikääntyneiden palvelutarpeisiin ja turvattomuuden kokemuksiin pitäisi pystyä vastaamaan siten, että ikääntyneiden asuminen omassa kodissaan onnistuisi mahdollisimman pitkään. Asiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota palveluverkon toimipisteiden karsimisen vuoksi.
Yksilönasiainjaosto katsoo myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tietosuojan ja -turvan kehittämisen sekä henkilöstön ohjeistamisen laaja-alaisesti merkittäväksi ja tärkeäksi kokonaisuudeksi. Tietosuojaa ja -turvaa tulee parantaa kaikissa eri asiointimuodoissa digitaalisten ja liikkuvien palveluiden lisääntyessä.
Lisäksi yksilöasiainjaoston mukaan terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen alentamisen tai poistamisen suhteen tarvittaisiin edelleen hyvinvointialueelta ohjauksen ja asiakasmaksuohjeen tarkastelua. Tulisi selvittää, mikä olisi kustannusvaikutus, jos terveydenhuollon tasasuuruisten maksujen osalta maksuja alennettaisiin tai poistettaisiin toimeentulon tai elatusvelvollisuuden vaarantuessa.
Hankintasuunnitelmaa päivitetään
Aluehallitus päätti hyväksyä hankintasuunnitelman 2026 täydennyksen. Hankintasuunnitelmaa täydennetään sijaishallintajärjestelmällä. Järjestelmällä hallinnoidaan palvelutuotannon tarvitsemien sijaisten välittämistä, sekä varahenkilöitä että keikkalaisia. Järjestelmän vaihdon myötä pääosalle käyttäjistä voidaan vaihtaa nykyistä edullisemmat Microsoft-lisenssit. Lisäksi vältytään nykyratkaisun vaatimalta palvelinuusinnalta.
Päivitetyt periaatteet valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseen
Aluehallitus päättää hyväksyä valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemisen päivitetyt periaatteet ja ohjeistuksen. Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteisiin tehdään muutoksia, jotka koskevat muun muassa hallintosääntöön tehtyjä muutoksia ja myönnetyn tuen raportointia.
Muut asiat
Aluehallitus päätti perustaa kahdeksan sosiaalityöntekijän virkaa, yhden sosiaaliohjaajan viran ja kolme palveluohjaajan virkaa 1.6.2026 alkaen sekä yhden palveluvastaavan viran 1.8.2026 alkaen. Sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaaja ja palveluohjaajat ovat olleet aiemmin työsuhteisia. Palveluvastaava tulee uuden vaativan moniammatillisen tuen kehitysvammaisten palveluasumisyksikön Kypärämäen palvelukodin esihenkilöksi.
Aluehallitus palautti sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen uudelleen valmisteltavaksi.
Esityslista ja pöytäkirja
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suoraa linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026339 ).
Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Piia Vuorelahyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot erityisavustaja Jenni Laihon välityksellä, p. 040 669 4640piia.vuorela@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue kannustaa e-laskun käyttöön - laskujen toimitustavat laajenevat12.5.2026 14:53:54 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen laskujen sanomanvälitysoperaattori muuttuu toukokuun 2026 aikana. Muutos tuo asiakkaille uusia mahdollisuuksia vastaanottaa laskuja sähköisesti.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.5.2026 10:56:52 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.5.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Tilanne Kankitiellä on päättynyt. Luhtitalon pyykkituvassa pyykinpesukone vikaantunut ja savuttanut. Palo ei päässyt leviämään koneesta, ja se saatiin sammumaan. Pyykkitupa tuuletettiin savusta. Henkilövahinkoja tai suurempia omaisuusvahinkoja ei aiheutunut. Pelastuslaitoksella paikalla oli seitsemän yksikköä, sekä poliisin ja ensihoidon yksiköitä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.5.2026 10:34:04 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.5.2026 Ensitiedote rakennuspalo keskisuuri Jyväskylä Pelastuslaitos sai tehtävän klo 10.23 keskisuuresta rakennuspalosta Kankitielle Jyväskylään. Matkalla kohteeseen on seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Uusi tiedote tilanteen päättyessä tai muuttuessa merkittävästi.
Jälkihuoltoneuvola vahvistaa sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukea Keski-Suomessa12.5.2026 10:11:10 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella Jatkos-hankkeessa on kehitetty uusi toimintamalli tukemaan sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvointia. Jälkihuoltoneuvola yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen ja tuo tuen nuoren arkeen matalalla kynnyksellä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.5.2026 19:08:38 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.5.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Ouluntie, Äänekoski Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen seitsemää illalla Äänekosken Myllysalmelle tehtäväkoodilla ihmisen pelastaminen vedestä. Henkilö oli havainnut ajelehtivan soutuveneen ja soittanut hätäkeskukseen. Pian hätäpuhelun jälkeen paikalle saapui veneen omistaja, joka kertoi veneen päässeen karkuun, eikä ketään ollut avun tarpeessa. Kohteessa ei pelastuslaitokselle tehtävää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme