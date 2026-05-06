Yleisradio Oy

Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät Euroviisujen finaaliin

13.5.2026 00:13:41 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote

Wienin Eurovision Song Contest 2026 -kilpailun ensimmäinen semifinaali päättyi juuri. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät odotetusti mukaan maailman suurimman musiikkikilpailun finaaliin, joka käydään tulevana lauantaina 16.5. 

Tänään tiistaina 12.5. käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa kisasi yhteensä 15 maata, joista 10 pääsi jatkoon. Semifinaalien jatkoon menijät ratkesivat tänä vuonna semifinaalissa mukana olevien maiden ammattilaisraatien sekä yleisöäänien tulosten perusteella. 1. semifinaalissa esiintyivät ja äänestivät myös suoraan jatkoon menneet Saksa ja Italia. Katso jatkoon päässeet maat täältä

Lauantain 16.5. finaalissa nähdään yhteensä 25 maata, joista 20 selvitti tiensä semifinaalien kautta. Lisäksi mukana ovat ”big 4” eli Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Italia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. 

Euroviisufinaali alkaa la 16.5. klo 22 ja lähetyskanavat ovat Yle TV1, Yle Areena ja Yle Radio Suomi. 

Finaalin suomenkielinen kommentaattori on Mikko Silvennoinen, ruotsinkielisestä selostuksesta vastaavat Eva Frantz ja Johan Lindroos. Ohjelma selostetaan myös venäjäksi (selostaja Levan Tvaltvadze), saameksi (Mikkal Morottaja inarinsaame ja Xia Torikka pohjoissaame) sekä ukrainaksi, josta vastaa Galyna Sergeyeva

Finalistien esiintymisjärjestys julkistetaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Semifinaalien pistetaulukko paljastetaan vasta finaalin jälkeen osoitteessa https://eurovision.tv/

