Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus, puheenjohtajana jatkaa Heikki Karu

12.5.2026 21:20:38 EEST | Suomen Vuokranantajat ry | Tiedote
Suomen Vuokranantajat ry:n vuosikokous valitsi uuden hallituksen seuraavalle toimintavuodelle Helsingissä 12.5.2026. Helsinkiläinen Heikki Karu valittiin samana päivänä jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Yhdistyksen varapuheenjohtajana jatkaa Katja Pesonen Vantaalta.
Yhdistyksen hallituksesta neljä jäsentä oli tänä vuonna erovuorossa. Uudelle kolmivuotiskaudelle erovuorossa olleista valittiin jatkamaan asunto- ja kiinteistösijoitusalan ammattilainen Marko Kaarto Helsingistä ja ulosottoylitarkastaja Katja Savolainen Helsingistä. Uusina jäseninä hallitukseen kolmivuotiskaudelle valittiin yrittäjä Tommi Hirvelä Pälkäneeltä sekä aluepäällikkö, taloyhtiön hallitusammattilainen Pasi Orava Oulusta.
Vuosikokouksessa valittujen lisäksi hallituksessa jatkavat Markus Grahn Lahdesta, Elisa Havusela Laihialta, Kimmo Jyrkkä Tampereelta, Heikki Karu Helsingistä, Juha Kauhanen Rovaniemeltä, Katja Pesonen Vantaalta ja Helena Reinilä Oulusta.
Nelli KuokkaViestintä- ja markkinointipäällikköSuomen Vuokranantajat ryPuh:040 822 7130nelli.kuokka@vuokranantajat.fi
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on yli 35 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 370 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
Vapaarahoitteisten vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla ja muu Suomi takaisin kasvu-uralle – koko maan yhtäaikainen lasku oli lyhytaikaista28.4.2026 09:06:25 EEST | Tiedote
Tilastokeskus on julkaissut vuokratilastot vuoden 2026 ensimmäiseltä neljännekseltä tammi-maaliskuulta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla, mutta muualla Suomessa vuokrat kääntyivät takaisin nousuun. Pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat 0,4 prosenttia vuoden takaisesta, ja muualla maassa nousua kertyi 0,4 prosenttia. Viime vuoden lopulla nähty koko Suomen laajuinen vuokrien lasku näyttää jäävän yksittäiseksi notkahdukseksi, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
Yli 30 vuotta vanha huoneenvuokralaki päivittyy – tätä muutos käytännössä tarkoittaa26.3.2026 13:56:38 EET | Tiedote
Hallitus on tänään 26.3.2026 antanut esityksensä huoneenvuokralain ja asunto-osakeyhtiölain päivittämiseksi. Huoneenvuokralain kohdalla on kyse merkittävästä asumisen lainsäädäntömuutoksesta, sillä nykyinen laki on yli 30 vuotta vanha. Uusi laki astuu voimaan näillä näkymin syksyn aikana. Suomen Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah kertoo, mitä muutoksia vuokra-asumisen arkeen on luvassa.
Asuntojen vuokrat -tilaston supistaminen tai jopa lakkauttaminen vaarantaisi asuntomarkkinoiden läpinäkyvyyden23.3.2026 05:11:00 EET | Tiedote
Vuokra-asumisen järjestöt varoittavat, että Tilastokeskuksen vuokratilastoinnin heikentäminen vähentäisi asuntomarkkinoiden läpinäkyvyyttä, päätöksenteon tietopohjaa ja markkinoiden toimivuutta. Järjestöjen mukaan luotettava vuokratilasto on keskeinen osa toimivaa asuntomarkkinaa ja talouden tietoinfrastruktuuria.
Vuokramarkkinan haasteet kääntyivät uudelleen kasvuun vuonna 2025 – tarjonta kasvoi ja loppuvuodesta vuokrat kääntyivät laskuun koko maassa13.3.2026 06:05:00 EET | Tiedote
Suomen Vuokranantajien analyysin mukaan vuosi 2025 oli vuokramarkkinoilla poikkeuksellisen haastava. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tarjonta nousi koko maan tasolla ennätykseen, keskimäärin 34 300 asuntoon, eikä tarjonta erityisesti suurimmissa kaupungeissa juuri vähentynyt. Samalla vuokrakehitys heikkeni: pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat keskimäärin 0,5 prosenttia (2024: +0,5 %), ja muualla Suomessa vuokrien nousu hidastui selvästi 0,6 prosenttiin (2024: 1,9 %). Katsaus on tehty yhdessä Vuokraovi.com kanssa.
Vuokranantajakysely 2026: Vuokralaisen näkökulma korostuu aiempaa enemmän – asuntosijoittamista ei rakenneta pelkän arvonnousun varaan11.2.2026 00:00:00 EET | Tiedote
Suomen Vuokranantajien tuore Vuokranantaja 2026 -kysely kertoo yksityisten vuokranantajien ajattelun muutoksesta viime vuosien markkinahaasteiden jälkeen. Vuokralaisvalinta, sijainti ja vuokralaisen näkökulma korostuvat aiempaa selvemmin, eikä tuotto-odotuksia rakenneta enää pelkän arvonnousun varaan. Samalla vuokralaisen löytäminen on yhä useammin haastavaa. Kyselyyn vastasi reilu 1600 asuntosijoittajaa.
