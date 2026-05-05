Koiraharrastajien suosikkilaji tarkkaan syyniin – tutkijat selvittävät agilityn riskejä
13.5.2026 06:00:00 EEST | Agria Eläinvakuutus | Tiedote
Agility on suosittu koiraurheilulaji, jolla on runsaasti harrastajia ympäri maailmaa. Laji on koirille fyysisesti vaativa, ja siihen liittyy korkea loukkaantumisriski. Helsingin Yliopistollisessa eläinsairaalassa on käynnissä tutkimushanke, jossa selvitetään, miten agilitykoirien turvallisuutta ja hyvinvointia voitaisiin lisätä. Hanketta rahoittaa eläinvakuutusyhtiö Agrian tutkimusrahasto.
Suomen Agilityliiton mukaan maassamme on noin 14 000 lajin harrastajaa, ja vuosittain tehdään yli 140 000 yksittäistä kilpailusuoritusta. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että noin kolmasosa kaikista agilitykoirista loukkaantuu jossain vaiheessa harrastustaan.
– Agility voi parhaimmillaan tarjota koirille positiivisia kokemuksia ja lisätä niiden hyvinvointia, mutta lajiin liittyy myös loukkaantumisriski. Jotta voisimme vähentää vammoja ja parantaa urheilukoirien turvallisuutta, tarvitsemme lisää tietoa siitä, millaisia vaatimuksia laji asettaa koiran keholle, sanoo tutkimushanketta johtava Anna Boström, eläinten fysioterapeutti MSc, FT, tohtoritutkija Helsingin yliopistosta.
Biomekaanisten tutkimusten avulla pyritään ymmärtämään, miten eri agilityn osa-alueet vaikuttavat koiran tuki- ja liikuntaelimistöön. Tutkijat pyrkivät muun muassa selvittämään, miten erilaiset hyppykorkeudet vaikuttavat alastuloon tai miten koiran keho kuormittuu A-esteellä. Kyseessä on este, jossa koira juoksee jyrkkää ramppia pitkin ylös toiselta puolelta ja alas toiselta.
Hankkeessa analysoidaan jo kerättyä dataa, jotta voidaan arvioida erilaisten hyppykorkeuksien vaikutuksia ja tutkia A-esteen biomekaniikkaa. Tutkimuksen käytännön työstä ja data-analyysista vastaa post doc -tutkija, eläinlääkäri Leena Inkilä.
– Toivomme, että tutkimuksemme lisää tietoa siitä, miten agility vaikuttaa koiran tuki- ja liikuntaelimistöön. Tutkimustulosten avulla voidaan luoda uusia suosituksia lajiin, tehdä siitä turvallisempaa koirille ja lisätä tietoisuutta agilitykoirien hyvinvoinnista, summaa Boström.
Agria Eläinvakuutus
Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia koirille ja kissoille. Lemmikkivakuuttamisen lisäksi tuemme eläinlääketieteellistä tutkimustyötä ja edistämme lemmikkien hyvinvointia.
