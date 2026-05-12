Eurojackpotissa perjantaina jaossa jo yli 100 miljoonaa – Suomen voittoputki jatkui jälleen

Eurojackpotin kierroksen 20/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 7, 15, 19, 28 ja 35. Tähtinumerot ovat 3 ja 11.

Yksi illan 5+1 osumista osui jälleen meille Suomeen. 436 055,90 euron suuruinen voitto osui 10 osuuden valmisporukalle. Porukassa oli mukana nettipelaajia Virroilta, Kuopiosta, Vantaalta, Helsingistä, Pirkkalasta ja pieneltä paikkakunnalta Päijät-Hämeestä. Lisäksi yksi osuus oli ostettu Vimpelin S-marketista.

5+1 osumia matkasi myös Saksaan, Puolaan ja kaksi kappaletta Kroatiaan.

5+0 osumia löytyi tällä kierroksella 12 kappaletta, ja näillä kullakin voitti 102 464,60 euroa. Voitot osuivat Italiaan, Norjaan, Alankomaihin, Espanjaan (2 kpl), Tanskaan (2 kpl) ja Saksaan (5 kpl).

Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 7 1 5 4 3 5 4. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, jolla voitti 20 000 euroa. Voitto meni veikkaus.fi:ssä pelatulle 10 osuuden porukalle. Porukan laatija löytyy Jokioisista ja porukan jäsenet mm. Riihimäeltä, Forssasta, Jokioisista, Helsingistä, Rovaniemeltä ja Vantaalta.

Milli-pelin oikea rivi on 2, 13, 16, 20, 21, 33 ja lisänumero 38. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan yhteensä 18 305 kappaletta

Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Rooma 28. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.

