Eurojackpotissa perjantaina jaossa jo yli 100 miljoonaa – Suomen voittoputki jatkui jälleen
12.5.2026 23:22:40 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on jo noin 102 miljoonan euron potti. Yksi illan suurimmista voitoista löytyi Suomesta.
Eurojackpotin kierroksen 20/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 7, 15, 19, 28 ja 35. Tähtinumerot ovat 3 ja 11.
Yksi illan 5+1 osumista osui jälleen meille Suomeen. 436 055,90 euron suuruinen voitto osui 10 osuuden valmisporukalle. Porukassa oli mukana nettipelaajia Virroilta, Kuopiosta, Vantaalta, Helsingistä, Pirkkalasta ja pieneltä paikkakunnalta Päijät-Hämeestä. Lisäksi yksi osuus oli ostettu Vimpelin S-marketista.
5+1 osumia matkasi myös Saksaan, Puolaan ja kaksi kappaletta Kroatiaan.
5+0 osumia löytyi tällä kierroksella 12 kappaletta, ja näillä kullakin voitti 102 464,60 euroa. Voitot osuivat Italiaan, Norjaan, Alankomaihin, Espanjaan (2 kpl), Tanskaan (2 kpl) ja Saksaan (5 kpl).
Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 7 1 5 4 3 5 4. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, jolla voitti 20 000 euroa. Voitto meni veikkaus.fi:ssä pelatulle 10 osuuden porukalle. Porukan laatija löytyy Jokioisista ja porukan jäsenet mm. Riihimäeltä, Forssasta, Jokioisista, Helsingistä, Rovaniemeltä ja Vantaalta.
Milli-pelin oikea rivi on 2, 13, 16, 20, 21, 33 ja lisänumero 38. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan yhteensä 18 305 kappaletta
Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Rooma 28. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
