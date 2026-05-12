Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
13.5.2026 05:14:56 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 13.5.2026
RAKENNUSPALO KESKISUURI JOUTSA
Pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalolle Joutsaan Kaakontielle klo 4:00. 20m2 aittarakennuksessa alkanut palamaan. Yksi ihminen oli ollut nukkumassa aitassa, kun oli herännyt palovaroittimen ääneen ja havainnut sisällä savua. Henkilö pääsi ulos aitasta vahingoitta.
Palo rajoittui aitan sisälle, eikä päässyt leviämään ympäristöön tai muihin rakennuksiin pihapiirissä. Palon syttymissyy on epäselvä.
Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon yksikkö. Kohteessa toimi viisi yksikköä. Tilanteen varmistaminen kestänee vielä noin tunnin ajan.
Päivystävä palomestari, Keski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskus, Puh: 0500542112, rksp30.ks@pelastustoimi.fi
