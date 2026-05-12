Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 12.5.2026 10:56:52 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.5.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Tilanne Kankitiellä on päättynyt. Luhtitalon pyykkituvassa pyykinpesukone vikaantunut ja savuttanut. Palo ei päässyt leviämään koneesta, ja se saatiin sammumaan. Pyykkitupa tuuletettiin savusta. Henkilövahinkoja tai suurempia omaisuusvahinkoja ei aiheutunut. Pelastuslaitoksella paikalla oli seitsemän yksikköä, sekä poliisin ja ensihoidon yksiköitä.