13.5.2026 05:14:56 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 13.5.2026

RAKENNUSPALO KESKISUURI JOUTSA

Pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalolle Joutsaan Kaakontielle klo 4:00. 20m2 aittarakennuksessa alkanut palamaan. Yksi ihminen oli ollut nukkumassa aitassa, kun oli herännyt palovaroittimen ääneen ja havainnut sisällä savua. Henkilö pääsi ulos aitasta vahingoitta.

Palo rajoittui aitan sisälle, eikä päässyt leviämään ympäristöön tai muihin rakennuksiin pihapiirissä. Palon syttymissyy on epäselvä.

Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon yksikkö. Kohteessa toimi viisi yksikköä. Tilanteen varmistaminen kestänee vielä noin tunnin ajan.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.5.2026 10:56:52 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.5.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Tilanne Kankitiellä on päättynyt. Luhtitalon pyykkituvassa pyykinpesukone vikaantunut ja savuttanut. Palo ei päässyt leviämään koneesta, ja se saatiin sammumaan. Pyykkitupa tuuletettiin savusta. Henkilövahinkoja tai suurempia omaisuusvahinkoja ei aiheutunut. Pelastuslaitoksella paikalla oli seitsemän yksikköä, sekä poliisin ja ensihoidon yksiköitä.

