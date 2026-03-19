Helsinki Pride 2026 tekee historiaa: Suomen ensimmäinen esteetön kulkuerekka ja ohjelmisto
13.5.2026 10:00:00 EEST | Helsinki Pride -yhteisö ry | Tiedote
Helsinki Pride 2026 haluaa asettaa uuden standardin suurtapahtumien saavutettavuudelle. Tämän vuoden kulkueessa nähdään Suomen historian ensimmäinen esteetön rekka ja tapahtuman virallinen ohjelmakalenteri koostuu ensi kertaa vain fyysisesti esteettömistä tapahtumista. Päätöksellä Helsinki Pride -yhteisö osoittaa, että esteettömyys ei ole lisäpalvelu, vaan perusedellytys yhdenvertaiselle osallistumiselle ja aidolle yhteisöllisyydelle.
Monen vuoden kehitystyö huipentuu esteettömään kulkuerekkaan
Helsinki Pride tuo kesän kulkueeseen merkittävän uuden osan, Suomen ensimmäisen esteettömän rekan. Hanketta on valmisteltu pitkään ja se mahdollistaa apuvälineitä käyttäville sateenkaariyhteisön jäsenille yhdenvertaisen ja turvallisen osallistumisen kulkueeseen.
"Helsinki Pride haluaa purkaa rakenteita, joiden vuoksi vammainen henkilö joutuu kokemaan olevansa taakka. Meille sateenkaari-ihmisten ihmisoikeudet eivät ole neuvottelukysymys, ja siksi tehtävämme on puolustaa jokaisen yhteisömme jäsenen mahdollisuutta osallistua," painottaa Helsinki Pride -tapahtuman vastaava tuottaja Johanna Storck.
Rekan toteutuksessa Helsinki Pride -yhteisön pääkumppanina toimii Helsingin kaupunki ja toiveena on, että rekkaa voidaan hyödyntää myös jatkossa Helsingin kaupungin isoissa tapahtumissa. Rekkaan on kutsuttu sateenkaariyhteisön jäseniä mm. Vammaiset tytöt ry:stä sekä Kynnys ry:stä. Hosteina ja Helsinki Priden esteettömyyslähettiläinä toimivat esteettömyyskonsultti Reeta Lindeman ja tietokirjailija Riikka Leinonen ja tunnelmasta vastaa 10-vuotista juhlavuottaan juhliva ikoninen drag-dj-kollektiivi House of Auer.
Vain esteettömiä tapahtumia viralliseen ohjelmistoon
Esteettömän rekan lisäksi Helsinki Pride -yhteisön jäsenkokous teki syksyllä 2025 historiallisen päätöksen: vuoden 2026 viralliseen ohjelmakalenteriin hyväksytään vain fyysisesti esteettömät tapahtumat. Päätös pohjautuu arvoihin ja aiempaan palautteeseen tiloista, jotka ovat jättäneet osan yhteisöstä ulkopuolelle. Päätöksellä Helsinki Pride -yhteisö pyrkii olemaan mahdollisimman esteetön ja saavutettava toimija ja tapahtumajärjestäjä.
“Esteettömyys on meille moninaisuuden tunnistamista ja huomioimista, eli tärkeä osa yhdenvertaisuutta: sitä, että kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi ja kunnioitetuiksi omana itsenään,” Storck jatkaa.
Kriteeristö on laadittu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ja se nojaa lainsäädäntöön, Invalidiliiton ESKEn kriteereihin sekä Kulttuuria kaikille ry:n ohjeistuksiin.
Virallisen ohjelmakalenterin kriteerit tiivistettynä:
Saavutettavuus: Tilaa saattoliikenteelle sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
Esteetön kulku: Katkeamaton ja esteetön reitti sisäänkäynniltä aina palvelupisteille, wc-tiloihin, hissiin ja katsomoon.
Saniteettitilat: Asianmukainen esteetön WC, joka on vain sille varatussa käytössä.
Näkyvyyttä moninaisuudelle ja neurokirjolle
Fyysisen esteettömyyden ohella Helsinki Pride panostaa aistiesteettömyyteen ja neuromoninaisuuteen. Tilastojen mukaan jopa puolet autisteista identifioituu sateenkaarivähemmistöön, mutta he ovat usein yhteiskunnallisesti näkymättömiä. Työtä konsultoi Helsinki Priden esteettömyyslähettiläs ja autismiymmärrys- ja aistiesteettömyyskonsultti Saara Reiman.
"Aistiesteettömyys ja autismiystävällisyys ovat osa esteettömyyttä. Jopa 20% väestöstä on aistiherkkiä, ja lisäksi aistiesteettömyys hyödyttää mm. migreeniä ja epilepsiaa sairastavia. Suuri osa neurovähemmistöläisistä kuuluu myös sateenkaarivähemmistöön, joten meille Priden saavutettavuus on todella merkityksellistä", Reiman toteaa.
Helsinki Pride muistuttaa, että monet rajoitteet eivät näy päällepäin. Esteettömyyden parantaminen lisää kaikkien kävijöiden viihtyvyyttä ja laskee kynnystä osallistua ilman tarvetta erillisille selvityksille tai diagnooseille.
Helsinki Pride 2026 kutsuu kaikki rakentamaan maailmaa, jossa jokaisella on Vapaus Kasvaa.
Kulkueen esteettömät osallistumistavat:
Rekan lisäksi Helsinki Pride -tapahtumassa on myös muita esteettömiä osallistumismahdollisuuksia, joita koordinoidaan yhdessä Helsinki Pride -yhteisön kumppaneiden kanssa.
Sateenkaariratikka: Kulkueen kärjessä kulkee Helsingin Kaupunkiliikenteen sateenkaariratikka, joka tarjoaa esteettömän ja turvallisen tavan olla mukana kulkueen tunnelmassa.
Diversity Lounge (Hobo Helsinki): Kulkueen seuraamiseen on tarjolla esteetön ja rauhallisempi tila Hobo Helsingissä. Diversity Loungessa on tarjolla muun muassa suomenkielinen kuvailutulkkaus, mikä tekee kulkueen seuraamisesta saavutettavaa myös näkövammaisille.
Hiljainen kävelyblokki: Aistiherkille yhteisön jäsenille tarkoitetussa blokissa kovaääniset soittimet, huudatukset ja neonvärit on kielletty aistikuorman minimoimiseksi
Esteettömän rekan toteutuksesta vastaavat:
- Tuotanto Helsinki Pride -yhteisö ja Helsingin Kaupunki
Turvallisuus ja logistiikka: Turvafirma Local Crew on hionut suunnitelmat yhteistyössä poliisin kanssa.
Tekniikka: Rekka on suunniteltu ja rakennetaan mittatilaustyönä Sorteran kanssa.
Testaus: Joulukuussa 2025 suoritettiin kriittinen testiajo RollyBussin ja Reeta Lindemanin kanssa, jossa varmistettiin turvallisuus rekan todellisella kulkuereitillä.
Johanna StorckVastaava tuottaja, Helsinki Pride -yhteisö ryPuh:044 493 4964johanna@pride.fi
Emmi NuorgamViestintäpäällikköHelsinki Pride -yhteisö ryPuh:0449616518emmi@pride.fi
