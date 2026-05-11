Sörnäisten metroasemaa kunnostetaan metrokatkon aikana

Sörnäisten metroaseman kunnostustyöt ajoitetaan vuosille 2027–2028, jolloin töiden toteuttamiseen voidaan hyödyntää Junatien metrosillan korjauksen vaatimaa metroliikenteen katkoa Herttoniemen ja Hakaniemen välillä. Metroaseman kunnostustyö tehdään valtaosin metrokatkon aikana, sillä monet toimenpiteistä edellyttävät aseman sulkemista.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi paloturvallisuuden ja talotekniikan perusparannuksen hankesuunnitelman kokouksessaan 13.5.2026. Hankesuunnitelma etenee vielä Helsingin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi. Liukuportaiden ja hissien uusimisen hankesuunnitelma on hyväksytty jo aiemmin Helsingin kaupunginhallituksessa.

Kunnostustyöt parantavat aseman turvallisuutta, toimintavarmuutta ja viihtyisyyttä

Lippuhallista laituritasolle johtavat liukuportaat ja vinohissit uusitaan. Portaat ja hissit ovat alkuperäiset vuodelta 1983, ja ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Laitteiden uusiminen parantaa matkustajaliikenteen toimivuutta ja esteettömyyttä.

Aseman palotekniset järjestelmät modernisoidaan. Metrotunnelien savunohjausovet korvataan automaattisilla ovilla. Liukuportaiden alaosaan asennetaan savusulkuna toimiva lasiseinä ja laiturialueelle uudet savuotsat.

Väestönsuojan laitteet sekä LVI- ja sähköteknisiä järjestelmiä uusitaan ja peruskorjataan. Lisäksi laituritason valaistus uusitaan energiatehokkaammaksi, akustoivia pintoja uusitaan ja matkustajaopastusta parannetaan.

Ensimmäiset työt metroasemalla aloitetaan vuoden 2027 alkupuolella, kun metroasema on vielä käytössä. Metroliikenteeseen vaikuttavat työvaiheet ajoitetaan toteutettavaksi Junatien metrosillan uusimisen aiheuttaman liikennekatkon ajalle.



Työmaa toteutetaan kokonaisuudessaan vähäpäästöisenä työmaana kiertotalouden Green Deal -sopimuksen mukaisesti.

Aseman omaleimainen ilme säilytetään

Peruskorjauksen suunnittelua ovat ohjanneet rakennushistoriallinen inventointi ja konseptisuunnitelma. Tavoitteena on vahvistaa aseman laituritason alkuperäistä arkkitehtonista ilmettä eri tavoin. Esimerkiksi aseman tunnusomaista keltaista väritystä vahvistetaan, ja väritys laajennetaan laituritasolta metrotunnelin seinille.

Konseptisuunnitelman laadintaan hyödynnettiin matkustajakyselyn ja sidosryhmähaastattelun tuloksia.

Joukkoliikenneyhteydet Sörnäisten alueella

Bussit ja raitiovaunut palvelevat Sörnäisissä, kun metroasema on poissa käytöstä. Busseja Rautatientorin suuntaan kulkee tiheästi, ja raitiovaunut tarjoavat monipuolisesti yhteyksiä eri puolille kantakaupunkia. Herttoniemen ja Itäkeskuksen suuntaan on mahdollista matkustaa Junatien pysäkiltä tiheästi kulkevilla linjoilla 59, 500 ja 510. Lisäksi Hakaniemen ja Herttoniemen välillä kulkeva metroa korvaava bussi 99 kulkee Sörnäisten rantatietä ja pysähtyy Suvilahden pysäkillä.

Metrokatkon aikana kunnostetaan metroasemia ja useita siltoja

Kaupunkiliikenne hyödyntää Junatien metrosillan uusimisen vaatimaa metroliikenteen katkoa myös muun metroinfran kunnostamiseen. Sörnäisten metroasemalla tehtävien töiden lisäksi metrokatkon aikana kunnostetaan Kulosaaren metroasemaa, korjataan Kulosaaren metrosilta, Kulosaaren jalankulkutunneli, Kulosaaren aseman pohjoinen metrosilta ja Tupasaarentien metrosilta sekä uusitaan Naurissalmen metrosilta.