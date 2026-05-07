HONOR 600 -sarja: Enemmän vastinetta rahalle tekoälyominaisuuksilla ja kattavilla lisäpalveluilla

Globaali teknologiabrändi HONOR on julkistanut uuden HONOR 600 -sarjan, joka tuo keskihintaluokkaan ensiluokkaisen suorituskyvyn ja käyttökokemuksen. Puhelimen ostaja saa merkittävän paketin lisäpalveluita ja -etuja, jotka parantavat käyttökokemusta ja tuovat mielenrauhaa arkeen.

HONORin tavoitteena on tehokkaan laitteiston ja tekoälyominaisuuksien lisäksi tarjota käyttäjille aitoa mielenrauhaa päivittäiseen käyttöön. Tämän vuoksi uusi paketti ilmaisia korjaus- ja tekoälypalveluita on suunniteltu tuomaan pitkäaikaista lisäarvoa ilman piilokuluja.

Kattava etupaketti ilman lisäkuluja

HONOR 600 -sarjan ostajat saavat käyttöönsä laajan paketin palveluita, joiden yhteisarvo on jopa yli 1 400 euroa:

12 kuukauden näytön- ja takakannen korjauspalvelu: HONOR Care+ * tarjoaa ensimmäisen vuoden aikana yhden ilmaisen näytön- ja takakannen korjauksen vahingon sattuessa. Etu kattaa vahingot, jotka ovat aiheutuneet tahattomasta iskusta, pudotuksesta tai paineesta. Korjauksen hinta vaihtelee normaalisti 150-300 euron välillä.

tarjoaa ensimmäisen vuoden aikana yhden ilmaisen näytön- ja takakannen korjauksen vahingon sattuessa. Etu kattaa vahingot, jotka ovat aiheutuneet tahattomasta iskusta, pudotuksesta tai paineesta. Korjauksen hinta vaihtelee normaalisti 150-300 euron välillä. Ilmainen pääsy AI Kuvasta videoksi 2.0 -pilvipalveluun: Muuta valokuvasi dynaamisiksi tekoälyn luomiksi videoiksi. Ennen 31. heinäkuuta 2026 aktivoitujen laitteiden käyttäjät saavat palvelun käyttöönsä veloituksetta. Edun arvo on jopa 1 200 euroa ** .

. Kolmen kuukauden Google AI Pro -kokeilujakso***: Käyttäjät pääsevät tutustumaan Googlen edistyneisiin tekoälyominaisuuksiin ja -palveluihin, jotka tehostavat tuottavuutta ja luovuutta.



Hinta ja saatavuus

HONOR 600 -sarja tulee myyntiin 4. toukokuuta alkaen. Puhelimet ovat saatavilla valtakunnallisesti operaattoreilta ja jälleenmyyjiltä, kuten Power, Gigantti, Verkkokauppa.com, Veikon Kone, DNA, Telia ja Elisa.

HONOR 600

Hinta ja muisti : 699 euroa (8+256 Gt)

: 699 euroa (8+256 Gt) Värit: Orange (Oranssi), Matte Black (Mattamusta)

HONOR 600 Pro

Hinta ja muisti : 1 099 euroa (12+512 Gt)

: 1 099 euroa (12+512 Gt) Värit: White Gold (Mattavalkoinen), Matte Black (Mattamusta)



HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.

*Tarjoukset, niiden arvot ja edut voivat vaihdella markkina-alueen ja laitemallin mukaan. Kaikki palvelut edellyttävät rekisteröintiä, aktivointia annettujen määräaikojen puitteissa ja paikallisten käyttöehtojen hyväksymistä.

**Image-to-Video 2.0 on valinnainen pilvipalvelu, eikä se ole laitteen sisäänrakennettu ominaisuus. Palvelun käyttö edellyttää HONOR ID -tunnusta ja toimivaa datayhteyttä.

***Google, Google AI Pro ja Gemini ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Tilaus jatkuu kokeilujakson jälkeen voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei sitä peruta. Google AI Pro:n hinta on normaalisti 22,99 €/kk.