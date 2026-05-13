Kempower ja Circle K solmivat laajennetun yhteistyösopimuksen latauspalveluista ympäri Eurooppaa
13.5.2026 11:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
- Kempower ja Circle K yhdistävät voimansa pikalatauspisteiden avaamiseksi eri puolilla Eurooppa
- Uusi sopimus perustuu yritysten menestyksekkääseen yhteistyöhön Pohjoismaissa
DC-pikalatausjärjestelmien valmistaja Kempower on solminut yhteistyösopimuksen globaalin päivittäistavara- ja liikennemyymäläketju Circle K:n kanssa sähköautojen latausinfrastruktuurin toimituksesta Circle K:n toimipisteisiin ympäri Eurooppaa. Pohjoismaissa alkaneen yhteistyön pohjalta laajennettu uusi sopimus tuo Kempowerin latausteknologian Circle K:n toimipisteisiin Euroopassa.
Uuden sopimuksen puitteissa yhtiöt asentavat tulevina vuosina pikalatausinfrastruktuuria eri puolille Eurooppaa tukemaan sähköautojen julkisten latauspisteiden käyttöönottoa. Kempower on valittu pikalatausratkaisujen toimittajaksi sekä tukemaan Circle K:ta latureiden suorituskyvyn ja käytettävyyden optimoinnissa.
Osana tänä vuonna käynnistyvää laajennettua yhteistyötä Kempower toimittaa infrastruktuuria Circle K:n toimipisteisiin sen useille uusille Euroopan markkinoille.
Uusi kansainvälinen yhteistyö perustuu Kempowerin ja Circle K:n aiempaan yhteistyöhön Pohjoismaissa, jonka puitteissa viime vuonna asennettiin Kempowerin laturit Circle K:n ensimmäiselle pelkästään sähköautojen pikalataukseen suunnatulle huoltoasemalle Göteborgissa. Yhteensä Circle K:n toimipisteisiin on jo asennettu yli 200 Kempowerin latauspistettä Ruotsissa ja Norjassa, ja uuden sopimuksen myötä samoja järjestelmiä asennetaan eri puolille Eurooppaa.
”On valtavan hienoa päästä jatkamaan yhteistyötä Circle K:n kanssa ja voida tukea heitä sähköautojen latausverkoston laajentamisessa useille uusille Euroopan markkinoille. Nopeisiin latauspysähdyksiin sopiva luotettava ja käyttäjäystävällinen DC-pikalataus yhdessä Circle K:n kuluttajaystävällisen huoltoasemaverkoston kanssa on tismalleen sitä, mitä tarvitaan tukemaan sähköautoiluun siirtymiseksi kaikkialla Euroopassa”, sanoo Kempowerin myyntijohtaja Mathias Wiklund.
”Haluamme rakentaa johtavan aseman sähköautojen latausmarkkinoilla ja olla asiakkaidemme ensisijainen latauspaikka matkan varrella samoin kuin ensisijainen valinta yhteistyökumppaniksi B2B-segmentissä. Kempower on meille vahva infrastruktuurikumppani pääasiassa sen monipuolisen latausratkaisuvalikoiman ansiosta. Kempowerin järjestelmät lataavat asiakkaidemme autot nopeammin ja vaativat vähemmän verkkoinvestointeja, mikä antaa meille mahdollisuuden laajentaa DC-latausliiketoimintaamme älykkäästi ja tehokkaasti”, sanoo Circle K:n E-mobility-tiimin verkoston kehityksestä ja operaatioista vastaava johtaja Maria Estenstad Friis.
Tänään julkistettu Circle K:n ja Kempowerin välinen yhteistyö ei sisällä sitovia tilausmääriä. Asiakas tekee yksittäiset tilaukset Kempowerille omien investointisuunnitelmiensa ja tarpeidensa mukaan. Kempower julkistaa merkittävät tilaukset yhtiön tiedotuspolitiikan mukaisesti sen jälkeen, kun tilaukset on vahvistettu.
Kempower mediayhteydet:
Paula Savonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kempower
paula.savonen@kempower.com
+358 400 343 851
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
