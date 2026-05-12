Valkoposkihanhimuuton huipennus tulossa

Suomessa pientä liikehdintää on tapahtunut, mutta Suomesta eteenpäin koillisen pesimäalueille ei ole isoja määriä lähtenyt. Toisaalta Suomeenkaan ei ole saapunut suuria määriä valkoposkihanhia lounaasta. Tulevalla viikolla lienee tulossa toinen päämuutto.

Paikallisten hanhien liikehdinnät vaikeuttavat varsinaisten muuttajien tulkintaa, mutta ehkä selkein muutto oli BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan 11.5. Savonlinnan Puruveden 4 450 muuttavaa valkoposkihanhea. Virossa suurin muuttajamäärä viikon jaksolla oli 10.5. Hiidenmaan Ristnan 3 800 sekä 12.5. Ruotsin Öölannin Degerhamnin 52 600 koilliseen muuttavaa valkoposkihanhea, jotka eivät tulleet Suomeen saakka.

Lepäileviä ja ruokailevia valkoposkihanhia on nyt etenkin Pohjois-Karjalassa. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen viikon laskennoissa päästiin arvioon noin 280 000 valkoposkihanhesta maakunnan itä- ja keskiosan pelloilla ja vesillä. Eniten hanhia arvioitiin olevan 10.5. Liperin Heponiemen 35 000 valkoposkihanhea aamulennolla järveltä pelloille ja 8.5. Kiteen Ätäskön 30 000 lepäilevää valkoposkihanhea.

GPS-lähetinhanhet liikehtivät jaksolla hyvin vähän. Suurin osa satelliittilähettimillä varustetuista valkoposkihanhista on Suomessa.

Ilmatieteen laitoksen Jarmo Koistisen mukaan jatkossa vallitsee lämmin, vähäsateinen ja heikkotuulinen sää. Onkin todennäköistä, että Suomessa oleilevia valkoposkihanhia lähtee kohti koillisen pesimäalueitaan, ja toisaalta vielä talvialueillaan tai Virossa olleita valkoposkihanhia saapuu Suomeen tai muuttaa suoraan yli tai ohi. Heikon lounaistuulen aikaan alkanee toinen päämuutto.

