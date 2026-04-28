Diakonissalaitos

Nimitys: Diakonissalaitoksen henkilöstöjohtajaksi Marja Kontiokari

13.5.2026 09:18:53 EEST | Diakonissalaitos | Tiedote

Diakonissalaitoksen henkilöstöjohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty FM Marja Kontiokari. Hän siirtyy tehtävään teknologiayritys Swappielta, jossa hän on vastannut henkilöstöjohtamisesta johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2021. Kontiokari aloittaa tehtävässä 1.8.2026.

Vaaleaan jakkuun pukeutunut vaaleahiuksinen nainen katsoo kameraan.
Marja Kontiokari aloittaa tehtävänsä Diakonissalaitoksen henkilöstöjohtajana 1.8.2026.

Marja Kontiokarilla on vahva ja monipuolinen kokemus strategisesta henkilöstöjohtamisesta, johtamisen kehittämisestä ja yrityskulttuurin rakentamisesta. Swappiella hän johti organisaation kehittämistä ja kulttuurin vahvistamista kansainvälisessä kasvuyhtiöympäristössä. Ennen tätä hän työskenteli CGI:llä henkilöstöjohtajan tehtävissä sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

Diakonissalaitos on työpaikka 3400 sote-alan huippuammattilaiselleHenkilöstöjohtajana Kontiokari vastaa konsernin henkilöstöstä, osaamisesta ja kulttuurista sekä vahvistaa osaltaan Diakonissalaitoksen uudistumista ja työntekijäkokemusta.

“Hyvinvoiva ja osaava henkilöstömme on kaiken perusta. Marja Kontiokari tuo meille vahvan henkilöstöjohtamisen kokemuksen ja näkemyksen, jolla rakennamme Diakonissalaitosta tulevaisuuteen”, sanoo Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Elina Juntunen.

”On valtavan innostavaa päästä mukaan Diakonissalaitoksen merkitykselliseen työhön ja rakentamaan yhdessä henkilöstön kanssa työyhteisöä, joka puolustaa ihmisarvoa ja uudistaa yhteiskuntaa. Minulle henkilöstöjohtaminen on ennen kaikkea ihmisten onnistumisen ja organisaation vaikuttavuuden mahdollistamista. Haluan olla mukana rakentamassa ja vahvistamassa johtamista, osaamista ja kulttuuria niin, että ihmisillä on hyvä tehdä työtään, onnistua ja kehittyä, ja Diakonissalaitos voi toteuttaa tärkeää tehtäväänsä vahvana myös tulevaisuudessa”, sanoo henkilöstöjohtajana 1.8.2026 aloittava Marja Kontiokari.

Lämpimästi tervetuloa taloon, Marja!

Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen. Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.

