Tässä ovat jalkapallo- ja futsalmaajoukkueiden uudet pelipaidat
13.5.2026 10:01:23 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen maajoukkueiden pelipaidat uudistuvat. Nike tuo uudet suunnittelemansa peliasut käyttöön varustamilleen maajoukkueille kesän MM-kisojen alla.
Kuvia median käyttöön (huomioithan kuvakohtaisen kreditoinnin) >>
Uusien pelipaitojen julkistusvideota tähdittävät Vesa Vierikon esittämä Mielensäpahoittaja ja kirjailija Tuomas Kyrö. Videolla Mielensäpahoittaja on saapunut maalta kaupunkiin etsimään asioita, jotka yhdistävät suomalaisia. Julkaisuvideon voit katsoa tästä: https://www.youtube.com/watch?v=2O-V5WayzEg
Valkoisessa kotipelipaidassa korostuu minimalistinen design, jossa hihoja elävöittävät siniset ristikuviot. Sininen vieraspelipaita huokuu nostalgiaa valkokultaisilla kauluksillaan.
– Valkoinen. Vähän sinistä hihoissa, onko liikaakin? Suomen logo rinnassa, Niken vaakuna toisella puolella. Käytännöllistä, kursailematonta, kunnollista. Ei mitään krumeluuria. Kyllä annan littipeukun, Mielensäpahoittaja arvioi kotipelipaitaa.
Maajoukkueiden kotipeliasun väritys vakiintui valkoiseen paitaan, sinisiin housuihin ja valkoisiin sukkiin 1980-luvulla, säilyen vallitsevana väriyhdistelmänä läpi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen. Peliasujen kokonaisvärityksessä palataan virallisesti sinivalkoiseen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2013.
Huuhkajat ottaa uudet pelipaidat käyttöön jo seuraavissa otteluissaan, kun Suomi kohtaa Saksan ja Unkarin A-maaotteluissa vieraissa touko-kesäkuun vaihteessa.
– Uusista paidoista huomaa, että ne on tehty huippu-urheiluun ja uusimpia teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen. Pienetkin yksityiskohdat auttavat keskittymään täysillä omaan suoritukseen. On hienoa palata klassiseen sinivalkoiseen peliasuun, Huuhkajien Joel Pohjanpalo sanoo.
Helmarit pelaa MM-karsintojen lohkovaiheen loppuun nykyisillä pelipaidoilla. Syksyn jatkokarsinnoissa joukkue tavoittelee historiallista MM-kisapaikkaa uusissa pelipaidoissa.
– Sinivalkoinen kokonaisuus tuntuu heti omalta. On hienoa, että peliasu on selkeä ja klassinen. Kun värit ovat näin vahvat, muuta ei oikeastaan tarvita. Paidoista löytyy myös hienoja, hillittyjä yksityiskohtia, Helmareiden Emma Koivisto kommentoi.
Uudet pelipaidat tulevat myyntiin keskiviikkona 13. toukokuuta klo 10.00 Maajoukkueen verkkokauppaan sekä Maajoukkueen verkkokaupan myymälään Forumin kauppakeskuksessa. Myymälässä on tarjolla ilmainen nimi- ja numeropainatus uusiin pelipaitoihin sunnuntaihin 17. toukokuuta asti.
Lisätiedot:
Suomen Palloliitto
Mikko Varis, Myynti- ja markkinointijohtaja
mikko.varis@palloliitto.fi
040 513 6100
Suomen Palloliitto
Mikko Laitinen, Markkinointipäällikkö
mikko.laitinen@palloliitto.fi
040 849 7653
