Verkkopetokset muuttuvat nopeasti – miten niitä pitäisi torjua? Kutsu VARJO-hankkeen webinaariin tietoverkkoavusteisesta petosrikollisuudesta Suomessa 28.5.
19.5.2026 12:20:33 EEST | Vaasan yliopisto | Kutsu
Miten tietoverkkoavusteinen petosrikollisuus on muuttunut Suomessa, ja mitä sen torjuminen edellyttää viranomaisilta, pankeilta, teleoperaattoreilta ja muilta toimijoilta? Tietoverkkoavusteisella petosrikollisuudella tarkoitetaan esimerkiksi huijausviestejä, valesivustoja, pankkitunnusten kalastelua, romanssi- tai sijoitushuijauksia, joissa käytetään verkkoa rikosten tekemiseen.
Verkkoavusteisen rikollisuuden ja oikeudellisen torjunnan (VARJO) -tutkimushankkeen webinaarissa tarkastellaan ilmiön nykytilaa ja torjunnan ajankohtaisia kysymyksiä. Se perustuu hankkeen loppuraporttiin, joka julkaistaan 28.5. Valtioneuvoston tutkimustoiminnan sarjassa. Hankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Vaasan yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu sekä Pellervon taloustutkimus PTT. Hanke on rahoitettu valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta (VN Tutkiva).
Webinaarissa esitellään VARJO-hankkeen keskeisiä havaintoja tietoverkkoavusteisesta petosrikollisuudesta, sen kehityksestä, toimijakentästä ja torjunnan ajankohtaisista haasteista. Lisäksi tilaisuudessa tarkastellaan, millaisia ratkaisuja tarvitaan rikosten ehkäisemiseksi, rikoshyödyn katkaisemiseksi ja eri toimijoiden yhteistyön vahvistamiseksi.
Tilaisuus on suunnattu viranomaisille, finanssisektorin ja telealan toimijoille, järjestöille, medialle, tutkijoille, päättäjille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa pitävät puheenvuoron hankkeen tutkijat Panu Kalmi, Jyri Paasonen ja Mikko Luomala Vaasan yliopistosta, Kimmo Kuukasjärvi Poliisiammattikorkeakoulusta ja Saara Vaahtoniemi Pellervon taloustutkimuksesta. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Aika: 28.5. 10-11
Paikka: Zoom
Ilmoittautuminen: https://crm.uwasa.fi/Events/197/Apply
Tapahtuman linkki jaetaan ilmoittautuneille päivää ennen tapahtumaa.
Lisätiedot
Hankkeen johtaja
Professori Panu Kalmi
Vaasan yliopisto
panu.kalmi@uwasa.fi
puh. 029 449 8528
Yhteyshenkilöt
Panu KalmiProfessoriVaasan yliopistoPuh:029 449 8528panu.kalmi@uwasa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Kutsu: Vaasan korkeakoulukonserni Suomen kasvun edistäjänä – tervetuloa seminaariin 21.5.202619.5.2026 07:40:00 EEST | Kutsu
Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun konserni kutsuu keskustelemaan Suomen kasvun edellytyksistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toukokuun 21. päivä Vaasan yliopistolla järjestettävässä seminaarissa pohditaan, millaiset korkeakoulut tukevat parhaiten menestystä ja millaista tutkimusta, yritysyhteistyötä ja vaikuttavuutta kilpailukyky ja kasvu edellyttävät.
Potilasturvallisuus syntyy vuorovaikutuksesta, ei ainoastaan toimintaa ohjaavista säännöistä18.5.2026 12:01:43 EEST | Tiedote
Pelkät terveydenhuollon ammattilaisia ohjaavat säännöt ja ohjeistukset eivät riitä potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Riikka Lehesvuo esittää Vaasan yliopistolle tehdyssä väitöskirjassa, että terveydenhuollon ammattilaisen kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja sujuva kommunikointi potilaan kanssa voivat olla merkittäviä tekijöitä potilaille turvallisten palveluiden tuottamisessa.
Useita apurahoja korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja hankkeisiin Pohjanmaalla12.5.2026 18:02:19 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistosäätiö, Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston säätiö sekä Pohjanmaan kauppakamarin hallinnoimat Vaasan kauppakamariosaston rahastot jakoivat apurahoja, avustuksia ja lahjoituksia Vaasan yliopistossa pidetyssä tilaisuudessa tiistaina 12. toukokuuta 2026.
KUTSU: Finland Investment Instituten avajaisseminaari: Millä konkreettisilla toimilla Suomi saa lisää investointeja? – 20.5.2026 Helsingissä11.5.2026 16:18:21 EEST | Kutsu
Tervetuloa Kansallisen investointi-instituutin (Finland Investment Institute) avajaisseminaariin Helsinkiin keskiviikkona 20. toukokuuta 2026 klo 14.00–16.30. Vaasan yliopiston järjestämän seminaarin aiheena on Millä konkreettisilla toimilla Suomi saa lisää investointeja? Investoinnit ovat keskeinen edellytys talouskasvulle, mutta kilpailu niistä kiristyy. Suomessa tarvitaan parempaa ymmärrystä investointien edellytyksistä ja investointiympäristön kehittämisestä.
Vety ottaa merkittävän askeleen eteenpäin meriliikenteessä – Vaasan yliopisto koordinoi kunnianhimoista eurooppalaista kehityshanketta6.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan yliopiston johtama konsortio on saanut merkittävän Horisontti Eurooppa ‑rahoituksen laajalle tutkimus- ja innovaatiohankkeelle, joka vie kaukoliikenteen merikuljetuksia kohti nollapäästöistä tulevaisuutta. H4PERION‑hanke – Hydrogen FOR Performance Enhancement and Reliable Ice OperatioN – esittelee ensimmäistä kertaa käytännössä, miten suuri alus toimii vedylle soveltuvalla polttomoottorilla. Tämä on merkittävä edistysaskel puhtaiden meriliikenneteknologioiden kehityksessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme