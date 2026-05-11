Aluehallitus käsitteli allianssihankintaa ja alueellisia hyvinvointisuunnitelmia
13.5.2026 09:17:21 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus käsitteli kokouksessaan 12.5.2026 avosairaanhoidon ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa allianssimallilla sekä alueellisia hyvinvointisuunnitelmia.
Allianssihankinta kilpailuttaa uuden mallin järjestää palveluita yhteiskumppanuudessa yksityisen puolen toimijoiden kanssa
Aluehallitus hyväksyi avosairaanhoidon ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan allianssimallilla. Allianssimalli tarkoittaa yhteiskumppanuutta, jossa palvelut tuotetaan yhdessä Keusoten ja yhden tai useamman yksityisen palvelutuottajan kanssa. Allianssimallin tavoitteena on parantaa asiakkaille tarjottavien palveluiden laatua ja vaikuttavuutta, ratkoa toiminnan haasteita sekä hillitä kustannusten kasvua.
” On tärkeää pohtia uusia avauksia siihen, kuinka palveluita tuotetaan ketterästi ja taloudellisesti tulevaisuuden Keusotessa. Nyt suunniteltu allianssihankinta on herättänyt paljon kansallisen tason kiinnostusta ja uskomme aluehallituksessa, että saamme yhdessä luotua kaikille osapuolille mielekkään mallin.” kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.
Allianssihankinta koskee Hyvinkäällä avosairaanhoidon lääkärien ja hoitajien vastaanottopalveluja sekä ikääntyneiden asumispalveluja, kotihoitoa, niihin liittyviä lääkäri- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa päivätoimintaa. Ikääntyneiden palvelujen osalta mukana ovat Hyvinkää ja Nurmijärvi. Avosairaanhoidon osalta Nurmijärvelle varataan optiomahdollisuus.
Hankinta tullaan kilpailuttamaan hankintalain mukaisesti. Päätös hankinnasta tehdään loppuvuodesta kilpailutuksen jälkeen. Hankinnan arvon arvioidaan olevan enintään noin 330 M€ 10 vuoden ajanjaksona.
Aluehallitus hyväksyi alueellisia hyvinvointisuunnitelmia
Aluehallitus hyväksyi osaltaan alueelliset hyvinvointisuunnitelmat ja päätti esittää ne aluevaltuuston hyväksyttäviksi.
Hyvinvointisuunnitelmat ohjaavat hyvinvointialueen työtä asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Suunnitelmissa määritellään keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet esimerkiksi lasten, nuorten, työikäisten, ikääntyneiden ja vammaisten hyvinvoinnin tukemiseksi sekä syrjäytymisen ja terveyserojen vähentämiseksi.
Hyvinvointisuunnitelmat näkyvät asukkaille konkreettisesti esimerkiksi: ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistumisena, varhaisen tuen palveluina, mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisenä, turvallisen arjen ja toimintakyvyn tukemisena sekä yhteistyönä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.
Suunnitelmien tavoitteena on parantaa asukkaiden hyvinvointia pitkäjänteisesti sekä varmistaa, että palvelut vastaavat alueen ihmisten tarpeisiin mahdollisimman vaikuttavasti.
Aluevaltuusto käsittelee ja hyväksyy suunnitelmat kokouksessaan toukokuussa.
Lisätietoja aluehallituksen kokouksen päätöksistä löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilla julkaistavasta pöytäkirjasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Kotirinteen uusi lastensuojeluyksikkö rakenteilla Hyvinkäälle – omaa tuotantoa lisätään ja kustannuksia hillitään11.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) uusi Kotirinteen lastensuojeluyksikkö on siirtynyt rakennusvaiheeseen Hyvinkäällä. Toivonkatu 1:een toteutettava uudisrakennus kokoaa yhteen nykyiset yksiköt ja kasvattaa merkittävästi alueen omaa sijaishuollon kapasiteettia.
Keusote ja alueen kunnat rakentavat yhteistä hyvinvointia – yhteisseminaari kokosi päättäjät Järvenpäässä30.4.2026 13:21:42 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) järjesti 28. huhtikuuta 2026 Järvenpää-Talossa yhteisseminaarin alueen kuntien päättäjien kanssa. Päivän teemana oli hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentaminen yhdessä – perustehtävä, joka yhdistää hyvinvointialueen ja alueen kuuden kunnan työtä.
Keusote pilotoi tekoälyä sosiaalihuollossa – ammattilaiset kokevat työn nopeutuvan24.4.2026 11:53:41 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) pilotoi keväällä ja syksyllä 2026 tekoälyn hyödyntämistä sosiaalihuollon asiakastyössä. Pilotissa noin 40 ammattilaista testaa CGI:n ProConsona OMNI360 -järjestelmään integroitua Kertoja-toiminnallisuutta, joka tiivistää asiakaskirjauksia ja tukee tiedonhakua asiakaskertomuksista.
Keusoten aluehallitus päätti toisiolain mukaisista tietolupamaksuista22.4.2026 10:33:12 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus päätti kokouksessaan 21.4.2026 toisiolain mukaisten tietolupien ja tietopyyntöjen maksuista.
Hallituksen kaavailemat muutokset rahoitusmalliin eivät perustu riittävään tutkimustietoon eikä alueiden asukkaiden todellisiin tarpeisiin10.4.2026 10:40:46 EEST | Tiedote
Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut rahoitetaan yhteisillä verovaroilla. Siksi rahoituksen tulee mielestämme perustua todelliseen palvelutarpeeseen ja olla oikeudenmukaista. Nyt näin ei kaikilta osin ole, eivätkä hallituksen kaavailemat muutokset rahoitusmalliin perustu riittävästi tutkimustietoon tai alueiden asukkaiden todellisiin tarpeisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme