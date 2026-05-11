Aluehallitus käsitteli allianssihankintaa ja alueellisia hyvinvointisuunnitelmia

Allianssihankinta kilpailuttaa uuden mallin järjestää palveluita yhteiskumppanuudessa yksityisen puolen toimijoiden kanssa

Aluehallitus hyväksyi avosairaanhoidon ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan allianssimallilla. Allianssimalli tarkoittaa yhteiskumppanuutta, jossa palvelut tuotetaan yhdessä Keusoten ja yhden tai useamman yksityisen palvelutuottajan kanssa. Allianssimallin tavoitteena on parantaa asiakkaille tarjottavien palveluiden laatua ja vaikuttavuutta, ratkoa toiminnan haasteita sekä hillitä kustannusten kasvua.

” On tärkeää pohtia uusia avauksia siihen, kuinka palveluita tuotetaan ketterästi ja taloudellisesti tulevaisuuden Keusotessa. Nyt suunniteltu allianssihankinta on herättänyt paljon kansallisen tason kiinnostusta ja uskomme aluehallituksessa, että saamme yhdessä luotua kaikille osapuolille mielekkään mallin.” kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.

Allianssihankinta koskee Hyvinkäällä avosairaanhoidon lääkärien ja hoitajien vastaanottopalveluja sekä ikääntyneiden asumispalveluja, kotihoitoa, niihin liittyviä lääkäri- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa päivätoimintaa. Ikääntyneiden palvelujen osalta mukana ovat Hyvinkää ja Nurmijärvi. Avosairaanhoidon osalta Nurmijärvelle varataan optiomahdollisuus.

Hankinta tullaan kilpailuttamaan hankintalain mukaisesti. Päätös hankinnasta tehdään loppuvuodesta kilpailutuksen jälkeen. Hankinnan arvon arvioidaan olevan enintään noin 330 M€ 10 vuoden ajanjaksona.

Aluehallitus hyväksyi alueellisia hyvinvointisuunnitelmia

Aluehallitus hyväksyi osaltaan alueelliset hyvinvointisuunnitelmat ja päätti esittää ne aluevaltuuston hyväksyttäviksi.

Hyvinvointisuunnitelmat ohjaavat hyvinvointialueen työtä asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Suunnitelmissa määritellään keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet esimerkiksi lasten, nuorten, työikäisten, ikääntyneiden ja vammaisten hyvinvoinnin tukemiseksi sekä syrjäytymisen ja terveyserojen vähentämiseksi.

Hyvinvointisuunnitelmat näkyvät asukkaille konkreettisesti esimerkiksi: ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistumisena, varhaisen tuen palveluina, mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisenä, turvallisen arjen ja toimintakyvyn tukemisena sekä yhteistyönä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Suunnitelmien tavoitteena on parantaa asukkaiden hyvinvointia pitkäjänteisesti sekä varmistaa, että palvelut vastaavat alueen ihmisten tarpeisiin mahdollisimman vaikuttavasti.

Aluevaltuusto käsittelee ja hyväksyy suunnitelmat kokouksessaan toukokuussa.

