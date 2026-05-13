Palveluiden järjestäminen -lautakunta 12.5.2026
13.5.2026 09:36:40 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 12.5.2026.
Meneillään olevien rahoitushankkeiden tilannekuva
Huhtikuussa 2026 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen projektisalkussa oli yhteensä 11 toteutusvaiheessa olevaa ulkoisen rahoituksen hanketta. Palveluiden järjestäminen - lautakunta merkitsi tiedoksi käynnissä olevat ulkoisen rahoituksen hankkeet.
Selvitys työosuusrahasta
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kehitysvammaisille asiakkaille myönnetään työtoimintaa osana sosiaalihuollon mukaisia vammaispalveluja. Työtoimintaan osallistumisesta maksetaan työosuusrahaa hyvinvointialueen laatiman työosuusrahaohjeistuksen mukaan. Palveluiden järjestäminen -lautakunta päätti palauttaa työosuusrahan selvityksen valmisteluun.
Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.
viestintä / kommunikationItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdeviestinta@itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Nämnden för ordnande av tjänster 12.5.202613.5.2026 09:35:38 EEST | Pressmeddelande
Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde samlades till möte tisdagen 12.5.2026.
Invånarna i Mörskom, Pukkila och Lappträsk kommer från och med den 1 juni 2026 att få sina rådgivningsbyråtjänster i Askola och Lovisa7.5.2026 13:02:21 EEST | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde förnyar nätverket av rådgivningsbyråer efter ett beslut av välfärdsområdesfullmäktige. De ambulerande rådgivningsbyråtjänsterna i Mörskom, Pukkila och Lappträsk upphör den 31 maj 2026, varefter Mörskom-, Pukkila- och Lappträskbornas rådgivningsbyråbesök koncentreras till rådgivningsbyråerna i Askola och Lovisa.
Myrskylän, Pukkilan ja Lapinjärven asukkaat saavat neuvolapalvelunsa Askolassa ja Loviisassa 1.6.2026 alkaen7.5.2026 13:01:45 EEST | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue uudistaa neuvoloiden palveluverkkoa aluevaltuuston päätöksellä. Kiertävät neuvolapalvelut Myrskylässä, Pukkilassa ja Lapinjärvellä päättyvät 31.5.2026., jonka jälkeen alueen asukkaiden neuvolakäynnit keskitetään Askolan ja Loviisan neuvoloihin.
Förändringar gällande Östra Nylands välfärdsområdes vårdavdelningar i Sibbo, Lovisa och Borgå5.5.2026 10:31:53 EEST | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde förnyar sin vårdavdelningsverksamhet vid social- och hälsostationerna i Sibbo, Lovisa och Borgå. Syftet med förändringarna är att effektivisera tjänsterna, förbättra smidigheten i vården och rikta resurserna på ett ändamålsenligt sätt. Förändringen i verksamheten är en del av produktivitetsprogrammet. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade 17.12.2025 i enlighet med produktivitetsprogrammet om en centralisering och minskning av vårdavdelningsplatserna samt om en utvidgning av enheten för bedömning och kortvarig omsorg med extra platser.
Itä‑Uudenmaan hyvinvointialueen vuodeosastoihin muutoksia Sipoossa, Loviisassa ja Porvoossa5.5.2026 10:28:48 EEST | Tiedote
Itä‑Uudenmaan hyvinvointialue uudistaa vuodeosastotoimintaansa Sipoon, Loviisan ja Porvoon sosiaali‑ ja terveysasemilla. Muutosten tavoitteena on tehostaa palveluja, parantaa hoidon sujuvuutta sekä kohdentaa resursseja tarkoituksenmukaisesti. Toiminnan muutos on osa tuottavuusohjelmaa. Aluevaltuusto päätti 17.12.2025 tuottavuusohjelman mukaisesti osastopaikkojen keskittämisestä ja vähentämisestä sekä arviointi- ja lyhytaikaishoivan yksikön laajentamisesta lisäpaikkoineen.
