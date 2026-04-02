Kutsu medialle: Asuntomessut tulevat – Tutustu Finnlamellin ja Designtalon kohteisiin ennakkoon 19.5.
13.5.2026 09:50:41 EEST | Den Finland Oy | Tiedote
DENillä on Lempäälän Asuntomessuilla kaksi kiinnostavaa kohdetta, jotka on molemmat suunniteltu ja toteutettu muuttovalmiina rakennusalan ammattilaisille. Median edustajille järjestettävä mediapäivä pidetään Saikan asuntomessualueella tiistaina 19.5. kello 12–15. DENin kohteet löydät aluekartasta, joka jaetaan tilaisuudessa.
Finnlamelli Saikan Taikuri: Hirsitalossa terve sisäilma ja moderni ilme kohtaavat
Finnlamelli Saikan Taikuri on lapsiperheen moderni, hengittävä hirsitalo. Yksitasoinen koti on suunniteltu rakennusmestarin ja sisäilma-asiantuntijan perheelle. Hirsitalon valintaa puolsi hirren hengittävyys, painumattomuus ja kestävyys. Sisustus ammentaa herkullisesta “scandi-boho” -tyylistä ja kestävistä valinnoista.
Designtalo Villa Verde: Pesämäinen tunnelma ja hotellimainen luksus saman katon alla
Designtalon Villa Verde on rohkea värien vallankumous, jossa värit hyppäävät kattoon asti: rohkea värienkäyttö sekä matan ja kiiltävän hillitty vaihtelu osoittavat, että pesämäinen tunnelma ja hotellimainen luksus viihtyvät yhdessä. L-mallin talo luo suojaisan pihan, ja lapsiperheen tarpeet on huomioitu yksityiskohtia myöten.
Varaa haastattelu ja nauti tarjonnasta
Mediapäivänä median edustajilla on mahdollisuus tavata ja haastatella kohteiden rakennuttajia, sisustussuunnittelijoita ja DENin edustajia. Paikalla ovat Finnlamelli Saikan Taikurin rakennuttajat Esa Jokinen ja Marjut Kokkonen sekä sisustussuunnittelija Minna Mäenpää - sekä Designtalo Villa Verden rakennuttajat Juuso Sajakoski ja Niina Piisteri sekä sisustussuunnittelija Hanna Martikainen. Haastatteluja on sovittavissa myös mediapäivän ulkopuolelle.
Saikan Taikurissa nautitaan lisäksi tamperelaisen Slicemongerin taianomaisista pizzabaarista. Designtalon Villa Verdessä on tarjolla Tampereen Jäätelötehtaan vihreä jäätelöbaari.
Mediapäivä on Lempäälän Asuntomessujen järjestämä tilaisuus. Jos et ole saanut kutsua, ota yhteyttä Asuntomessujen viestintäpäällikköön.
DENin asuntomessukohteiden lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Riina Rautiainen
DEN Finland Oy, viestintäkumppani
riina.rautiainen@bigboycompany.fi | puh. 050 345 3450
Asuntomessujen mediapäivän kutsut:
Arna Grym
Asuntomessut, viestintäpäällikkö
arna.grym@asuntomessut.fi | puh. 040 511 2223
Riina Rautiainen
DEN Finland Oy
Puh:+358 50 345 3450
riina@bigboycompany.fi
DEN on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka juuret yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Yhtiössä työskentelee lähes 400 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 86,2 miljoonaa euroa.
DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli ja K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti. Lue lisää: den.fi.
