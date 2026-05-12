Eurooppalaisten suojelualueiden hoitajat sopeutuvat ilmastonmuutokseen
13.5.2026 11:53:47 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Uusi tutkimus osoittaa, miten ilmastonmuutos muuttaa luonnonsuojelualueiden hoitoa. Prosessin helpottamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää rahoitusta ja tieteellistä tietoa.
Natura 2000 -verkosto on maailman laajin suojelualueiden verkosto, joka pyrkii suojelemaan tärkeitä lajeja ja elinympäristöjä ympäri Euroopan unionia. Se on perinteisesti keskittynyt suojelutoimissaan ekosysteemien säilyttämiseen niiden historiallisessa tilassa, mutta maailman ilmaston alati muuttuessa tämä ei välttämättä ole enää mahdollista. Tämän vuoksi suojelustrategioita on mukautettava.
Tutkijat toteuttivat kattavan Euroopan laajuisen kyselytutkimuksen Natura 2000 -suojelualueiden hoitajille selvittääkseen, miten he tunnistavat ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ottavat ne huomioon. Kysely toteutettiin osana lintujen suojelemiseen keskittyvää Scenarios for Protecting European Avian Redistributions (SPEAR) -hanketta, johon osallistui useita kumppaneita eri puolilta Eurooppaa.
Suojelualueiden hoitajien suhtautuminen vaihtelee alueittain
Tutkimustulosten mukaan yli puolet hoitajista kokee jo nyt ilmastonmuutoksen uhaksi luonnon monimuotoisuudelle ja suurin osa heistä ottaa jo ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä. Hoitajat ovat erityisen huolissaan ilmaston lämpenemisestä sekä sademäärien muutoksista.
– Ilmastonmuutosta ei nähdä uhkana samalla tavoin ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi Välimeren alueen suojelualueiden hoitajat ovat huolestuneempia kuin hoitajat boreaalisella vyöhykkeellä, missä Suomikin sijaitsee, sanoo tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, väitöskirjatutkija Giorgio Zavattoni Turun yliopistosta.
Hoitajat, jotka kokevat suojelualueidensa olevan alttiita ilmastonmuutokselle, ottavat myös todennäköisemmin käyttöön sopeutumisstrategioita.
– Oli rohkaisevaa huomata, että yli puolet hoitajista ottaa ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon luonnonsuojelun hallintastrategioissaan – eivät vain yrittämällä estää sen vaikutuksia vaan myös aktiivisesti sopeutumalla ilmastonmuutokseen ja tiedostamalla, että se muuttaa ekosysteemejä, sanoo professori Jon Brommer Turun yliopistosta.
Euroopan komission uusi ohjeistus vahvistaa sopeutumisstrategioita
Tutkimus valmistui samaan aikaan, kun Euroopan komissio julkaisi uuden ohjeasiakirjan liittyen Natura 2000 -verkostoon ja ilmastonmuutokseen, jonka tarkoituksena on vahvistaa sopeutumisstrategioita. Asiakirja selventää luonto- ja lintudirektiivien lainsäädännöllisiä joustomahdollisuuksia ja strategisen suunnittelun tarpeita sekä esittää käytännön sopeutumistoimenpiteitä.
– Tämä ohjeistus on tervetullut, sillä tutkimuksemme mukaan monet suojelualueiden hoitajat ovat halukkaita oppimaan lisää ilmastonmuutokseen liittyvien sopeutumisstrategioiden toimeenpanosta, sanoo tohtori Elie Gaget Tour du Valat -tutkimuskeskuksesta Ranskasta.
– Hoitajat toivat kuitenkin esiin myös sen, että kustannustehokkaiden sopeutumisstrategioiden toimeenpanoon ei ole riittävästi tieteellistä tietoa eikä taloudellisia resursseja, lisää Gaget.
Tämä tutkimus korostaa, että tutkijoiden on kiireellisesti otettava yhä merkittävämpi rooli suojelualueiden hoitajien tukemisessa tuottamalla käytännönläheistä tietoa. Lisäksi tarvitaan myös rahoitusta sekä tukea hoitajien valmiuksien kehittämiseen.
Giorgio ZavattoniVäitöskirjatutkijaTurun yliopisto, biologian laitosgiorgio.zavattoni@utu.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
