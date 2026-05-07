Uusi hallitus valittiin Y-Säätiön vuosikokouksessa

13.5.2026 09:45:52 EEST | Y-Säätiö | Tiedote

Y-Säätiön vuosikokouksessa 11.5.2026 valittiin säätiölle uusi hallitus. Uusi kokoonpano aloittaa toimintakautensa kevään aikana.

Hallitus vastaa Y-Säätiön strategisesta ohjauksesta ja tukee säätiön pitkäjänteistä työtä asunnottomuuden poistamiseksi sekä kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi Suomessa. Yhdessä johdon kanssa hallitus linjaa säätiön toimintaa ja kehittää sen vaikuttavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Aleksi Randell Rakennusteollisuus RT:ltä ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Palonen Rakennusliitosta. Säätiön perustajajäsenistä koostuvassa hallituksessa ovat puheenjohtajien lisäksi Tampereen kaupungin nimeämä Anna Danska, Vantaan kaupungilta Tomi Henriksson, MIELI Suomen mielenterveys ry:stä Ville Pellinen, Helsingin kaupungilta Mari Randell ja SPR:n nimeämä Katarina Stendahl.

Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski pitää hallituksen monipuolista osaamista tärkeänä erityisesti nykyisessä toimintaympäristössä. 

“Kohtuuhintaisen asumisen tarve kasvaa jatkuvasti, ja samalla asunnottomuuden poistaminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Uuden hallituksen vahva kokemus tukee Y-Säätiön tavoitteita hyvin”, Ojankoski sanoo. 

Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla. 

valtion tukemat vuokra-asunnot, yleishyödylliset vuokranantajat

Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.

Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier tutustui suomalaiseen asunnottomuustyöhön

Y-Säätiö esitteli Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierlle suomalaista asunnottomuustyötä ja Asunto ensin -mallia osana presidentti Alexander Stubbn isännöimää Suomen-vierailua. Vierailun aikana tutustuttiin Pelastusarmeijan asumisyksikköön Alppikadulla Helsingissä ja keskusteltiin asunnottomuuden vähentämisestä osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

