Uusi hallitus valittiin Y-Säätiön vuosikokouksessa
13.5.2026 09:45:52 EEST | Y-Säätiö | Tiedote
Y-Säätiön vuosikokouksessa 11.5.2026 valittiin säätiölle uusi hallitus. Uusi kokoonpano aloittaa toimintakautensa kevään aikana.
Hallitus vastaa Y-Säätiön strategisesta ohjauksesta ja tukee säätiön pitkäjänteistä työtä asunnottomuuden poistamiseksi sekä kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi Suomessa. Yhdessä johdon kanssa hallitus linjaa säätiön toimintaa ja kehittää sen vaikuttavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.
Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Aleksi Randell Rakennusteollisuus RT:ltä ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Palonen Rakennusliitosta. Säätiön perustajajäsenistä koostuvassa hallituksessa ovat puheenjohtajien lisäksi Tampereen kaupungin nimeämä Anna Danska, Vantaan kaupungilta Tomi Henriksson, MIELI Suomen mielenterveys ry:stä Ville Pellinen, Helsingin kaupungilta Mari Randell ja SPR:n nimeämä Katarina Stendahl.
Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski pitää hallituksen monipuolista osaamista tärkeänä erityisesti nykyisessä toimintaympäristössä.
“Kohtuuhintaisen asumisen tarve kasvaa jatkuvasti, ja samalla asunnottomuuden poistaminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Uuden hallituksen vahva kokemus tukee Y-Säätiön tavoitteita hyvin”, Ojankoski sanoo.
Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.
Minna PääkkönenViestintä- ja markkinointijohtajaPuh:020 7020 300minna.paakkonen@ysaatio.fi
Iina VaaranenViestintäasiantuntijaY-SäätiöPuh:020 7020288iina.vaaranen@ysaatio.fi
Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.
Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.
Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier tutustui suomalaiseen asunnottomuustyöhön7.5.2026 15:44:08 EEST | Tiedote
Y-Säätiö esitteli Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierlle suomalaista asunnottomuustyötä ja Asunto ensin -mallia osana presidentti Alexander Stubbn isännöimää Suomen-vierailua. Vierailun aikana tutustuttiin Pelastusarmeijan asumisyksikköön Alppikadulla Helsingissä ja keskusteltiin asunnottomuuden vähentämisestä osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
Janne Runsamo Y-Säätiön uudeksi talousjohtajaksi4.5.2026 10:54:04 EEST | Tiedote
Y-Säätiön uudeksi talousjohtajaksi on nimitetty KTM Janne Runsamo. Hän aloittaa tehtävässään toukokuussa 2026 ja liittyy samalla Y-Säätiö-konsernin johtoryhmään. Runsamolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista talous- ja rahoitusjohdon tehtävistä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä organisaatioissa.
Y-Säätiö myy 370 asuntoa Sijoitusasunnot.com Group Oy:lle30.4.2026 09:35:34 EEST | Tiedote
Y-Säätiö on toteuttanut 30.4.2026 kiinteistökaupan, jossa yhteensä 370 M2-Kotien asuntoa siirtyy Sijoitusasunnot.com Group Oy:lle. Kiinteistöjen myynti on osa Y-Säätiön pitkäjänteistä kiinteistökannan kehittämistä.
Y-Säätiö on rakentanut uutta suuntaa kestävälle asumiselle jo 16 vuotta15.4.2026 09:56:41 EEST | Tiedote
Y-Säätiö on kasvanut 16 vuoden takaisesta palvelutalojen rakennuttajasta laajamittaiseksi ja kohtuuhintaiseksi vuokra-asuntotuotannon suunnannäyttäjäksi. Viime vuosikymmenen aikana kasvanut ympäristötietoisuus on nostanut kestävyyden rakennuttamisen ytimeen ja ohjaa nykyisin jokaista hanketta suunnittelusta toteutukseen saakka.
M2-Kodit uudistaa ilmettään muuttuvassa vuokramarkkinassa – juhlavuoden kampanja käynnistyy valtakunnallisesti13.2.2026 09:15:21 EET | Tiedote
Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoava Y-Säätiön omistama M2-Kodit uudistaa brändi-ilmettään ja käynnistää valtakunnallisen kampanjan 10-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi.
