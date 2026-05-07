Uusi hallitus valittiin Y-Säätiön vuosikokouksessa

Hallitus vastaa Y-Säätiön strategisesta ohjauksesta ja tukee säätiön pitkäjänteistä työtä asunnottomuuden poistamiseksi sekä kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi Suomessa. Yhdessä johdon kanssa hallitus linjaa säätiön toimintaa ja kehittää sen vaikuttavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Aleksi Randell Rakennusteollisuus RT:ltä ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Palonen Rakennusliitosta. Säätiön perustajajäsenistä koostuvassa hallituksessa ovat puheenjohtajien lisäksi Tampereen kaupungin nimeämä Anna Danska, Vantaan kaupungilta Tomi Henriksson, MIELI Suomen mielenterveys ry:stä Ville Pellinen, Helsingin kaupungilta Mari Randell ja SPR:n nimeämä Katarina Stendahl.

Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski pitää hallituksen monipuolista osaamista tärkeänä erityisesti nykyisessä toimintaympäristössä.

“Kohtuuhintaisen asumisen tarve kasvaa jatkuvasti, ja samalla asunnottomuuden poistaminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Uuden hallituksen vahva kokemus tukee Y-Säätiön tavoitteita hyvin”, Ojankoski sanoo.

Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.