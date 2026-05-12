VR investoi 10 miljoonaa euroa Pieksämäelle – uusi pyöräkertasorvi vahvistaa Suomen huoltovarmuutta
13.5.2026 10:00:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
VR on ottanut Pieksämäellä käyttöön uuden junakaluston pyöräkertojen kunnossapitokeskuksen ja modernin pyöräkertasorvin. Investointi vahvistaa merkittävästi Suomen huoltovarmuutta ja junaliikenteen toimintavarmuutta, sillä Suomessa on nyt kaksi rautatieliikenteen toiminnan kannalta kriittistä pyöräkertasorvia aiemman yhden sijaan.
Sorvi tuo Suomeen lisäksi uutta kyvykkyyttä, sillä se mahdollistaa myös 1 435 millimetrin eurooppalaisen raideleveyden pyöräkertojen käsittelyn kotimaassa. Tämä laajentaa VR:n kunnossapitotoiminnan palvelukykyä ja vastaa sekä kotimaisten että kansainvälisten asiakkaiden vaatimuksiin.
“Kyseessä on merkittävä investointi ja kriittisen haavoittuvuuden korjaus Suomen huoltovarmuuden kannalta. Kahden sorvin malli parantaa kaluston kunnossapidon toimintavarmuutta ja laajentaa kunnossapitokykyämme myös kansainväliseen kalustoon”, sanoo VR:n kunnossapitotoiminnasta vastaava johtaja Otso Ikonen.
Selkeä prosessi tehostaa pyöräkertojen kunnossapitoa
Pyöräkertasorvaus on keskeinen osa junien kunnossapitoa. Käytössä pyörät kuluvat ja niiden muoto muuttuu, mikä lisää radan ja kaluston rasitusta. Sorvauksella pyörät palautetaan oikeaan muotoon, mikä varmistaa junien turvallisen kulun. Uutta sorvia käytetään myös uusien vaunujen pyöräkertojen valmistuksessa.
Uusi pyöräkertojen kunnossapitokeskus on suunniteltu alusta alkaen tukemaan tehokasta ja turvallista tekemistä. Pyöräkertojen käsittely etenee uudessa tuotantotilassa loogisesti vaiheesta toiseen, ja tilat, teknologia sekä toimintamallit tukevat nykyaikaista kunnossapitotyötä. Selkeä tilan suunnittelu ja modernit laitteet lyhentävät tuotannon läpimenoaikoja ja parantavat resurssien käyttöä.
Uusi kunnossapitokeskus palvelee suoraan myös Pieksämäellä tapahtuvan vaunuvalmistuksen tarpeita ja luo edellytyksiä kasvulle.
Investointi vahvistaa Pieksämäen roolia
Uusi kunnossapitokeskus on osa laajaa investointikokonaisuutta, joka vahvistaa Pieksämäen roolia raideliikenteen kunnossapidon ja vaunuvalmistuksen keskeisenä sijaintipaikkana. Pieksämäen konepajalla on käynnissä useita merkittäviä projekteja, kuten Ruotsin ja Norjan puolustusvoimille valmistettavien raskaskuljetusvaunujen sekä UPM:lle valmistettavien raakapuuvaunujen tuotanto. Lisäksi tämän vuoden aikana alkavat Dosto (ER1) -junien telikunnostukset ruotsalaiselle asiakkaalle.
”Uudet projektit, investoinnit ja modernit tuotantoympäristöt osoittavat, että kasvamme ja uudistumme. Tarjoamme osaajille mahdollisuuksia työskennellä vaativissa, teknologisesti kehittyneissä ja yhteiskunnallisesti merkittävissä tehtävissä”, Ikonen kertoo.
Yhteyshenkilöt
VR MediadeskPuh:+358 (0)29 434 7123viestinta@vr.fi
Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
