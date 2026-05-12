VR investoi 10 miljoonaa euroa Pieksämäelle – uusi pyöräkertasorvi vahvistaa Suomen huoltovarmuutta

Sorvi tuo Suomeen lisäksi uutta kyvykkyyttä, sillä se mahdollistaa myös 1 435 millimetrin eurooppalaisen raideleveyden pyöräkertojen käsittelyn kotimaassa. Tämä laajentaa VR:n kunnossapitotoiminnan palvelukykyä ja vastaa sekä kotimaisten että kansainvälisten asiakkaiden vaatimuksiin.

“Kyseessä on merkittävä investointi ja kriittisen haavoittuvuuden korjaus Suomen huoltovarmuuden kannalta. Kahden sorvin malli parantaa kaluston kunnossapidon toimintavarmuutta ja laajentaa kunnossapitokykyämme myös kansainväliseen kalustoon”, sanoo VR:n kunnossapitotoiminnasta vastaava johtaja Otso Ikonen.

Selkeä prosessi tehostaa pyöräkertojen kunnossapitoa

Pyöräkertasorvaus on keskeinen osa junien kunnossapitoa. Käytössä pyörät kuluvat ja niiden muoto muuttuu, mikä lisää radan ja kaluston rasitusta. Sorvauksella pyörät palautetaan oikeaan muotoon, mikä varmistaa junien turvallisen kulun. Uutta sorvia käytetään myös uusien vaunujen pyöräkertojen valmistuksessa.

Uusi pyöräkertojen kunnossapitokeskus on suunniteltu alusta alkaen tukemaan tehokasta ja turvallista tekemistä. Pyöräkertojen käsittely etenee uudessa tuotantotilassa loogisesti vaiheesta toiseen, ja tilat, teknologia sekä toimintamallit tukevat nykyaikaista kunnossapitotyötä. Selkeä tilan suunnittelu ja modernit laitteet lyhentävät tuotannon läpimenoaikoja ja parantavat resurssien käyttöä.

Uusi kunnossapitokeskus palvelee suoraan myös Pieksämäellä tapahtuvan vaunuvalmistuksen tarpeita ja luo edellytyksiä kasvulle.

Investointi vahvistaa Pieksämäen roolia

Uusi kunnossapitokeskus on osa laajaa investointikokonaisuutta, joka vahvistaa Pieksämäen roolia raideliikenteen kunnossapidon ja vaunuvalmistuksen keskeisenä sijaintipaikkana. Pieksämäen konepajalla on käynnissä useita merkittäviä projekteja, kuten Ruotsin ja Norjan puolustusvoimille valmistettavien raskaskuljetusvaunujen sekä UPM:lle valmistettavien raakapuuvaunujen tuotanto. Lisäksi tämän vuoden aikana alkavat Dosto (ER1) -junien telikunnostukset ruotsalaiselle asiakkaalle.

”Uudet projektit, investoinnit ja modernit tuotantoympäristöt osoittavat, että kasvamme ja uudistumme. Tarjoamme osaajille mahdollisuuksia työskennellä vaativissa, teknologisesti kehittyneissä ja yhteiskunnallisesti merkittävissä tehtävissä”, Ikonen kertoo.