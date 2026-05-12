OAJ hyväksyi sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa, työnantajapuoli Sivista hylkäsi
13.5.2026 13:21:12 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ:n hallitus hyväksyi valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen uudeksi työehtosopimukseksi. Näin teki myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Työnantajapuoli Sivista kuitenkin hylkäsi ehdotuksen. Ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua synny sitä ennen.
Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu ratkaisua, koska työehtosopimuksen työnantajaosapuoli Sivista hylkäsi valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran sovintoehdotuksen.
– On erittäin harmillista, että Sivista hylkäsi sovintoehdotuksen ja haluaa edelleen jatkaa kompromissi- ja ratkaisuhaluttomalla palkanalennuslinjalla. Hämmästelemme suuresti, että ammattikorkeakoulujen rehtorit ajavat tällaista henkilöstöpolitiikkaa. OAJ hyväksyi osaltaan valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen. Se olisi ollut yleisen linjan mukainen ja varmistanut, ettei yhdenkään opettajan palkkaa leikattaisi ja taannut pitkän työrauhan, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
– Haluan korostaa, ettemme tule hyväksymään jatkossakaan palkan alennuksia emmekä työehtojen heikennyksiä, Murto jatkaa.
Ensi viikolla on odotettavissa lisää lakkoja
Koska uutta työehtosopimusta ei syntynyt, ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua sitä ennen synny sovittelussa. Työtaistelutoimet jatkuvat seuraavaksi lakoilla Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluissa (19.5., 20.5. ja 21.5.).
– Meidän täytyy nyt vakavasti harkita seuraavia järeämpiä toimenpiteitä, jotta ratkaisuun päästään. Toiveena on, että sovittelu jatkuu viipymättä, Murto toteaa.
Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi 31. maaliskuuta, ja huhtikuun alusta siirryttiin sopimuksettomaan tilaan, jossa työrauhavelvoite on poistunut.
Työnantajapuolen esitykset työehtojen ja palkkojen heikennyksistä johtivat siihen, että ammattikorkeakouluissa historialliset lakot alkoivat 8.4.
OAJ on jättänyt jo yhteensä kahdeksantoista lakkovaroitusta. Tällä viikolla lakkovuorossa ovat olleet Laurea ja Haaga-Helia.
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Petri LindroosNeuvottelujohtajaOAJPuh:+358 40 821 3711petri.lindroos@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
