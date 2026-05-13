Duellin Mustasaaren varastolle Huippuvarasto® 2026 -tunnustus

Duellin varasto Mustasaaressa on saanut varastojärjestelmän toimittajalta Elisa Industriq Finlandilta vuoden 2026 Huippuvarasto® -tunnustuksen Toimitusketjun kilpailukyky

-tapahtumassa Tampereella. Palkinto jaetaan vuosittain yrityksille, jotka ovat edelläkävijöitä nykyaikaisten varasto- ja sisälogistiikkatoimintojen kehittämisessä.

Tunnustus korostaa Mustasaaren varastotoimintojen järjestelmällistä kehittämistä ja WMS-järjestelmän (Warehouse Management System) älykästä käyttöä tehokkuuden ja skaalautuvuuden parantamiseksi. Viime vuosina varasto on siirtynyt kiinteistä varastointipaikoista dynaamiseen varastointiin, ja samalla tuotteiden sijoittelua, keräilyprosesseja, työmäärän tasapainottamista ja erillisiä keräilyalueita on jatkuvasti optimoitu toimintavirran ja resurssien käytön parantamiseksi.

“Nämä kehitystoimet ovat tuottaneet merkittäviä tuloksia. Varaston tehokkuus on parantunut lähes 40 prosenttia, kun taas sesonkiaikana päivittäin käsiteltävien tilausrivien määrä on kasvanut noin 30–40 prosenttia. Kiireisimpinä aikoina varasto kykenee käsittelemään yli 3 500 tilausriviä päivässä. Nykyään Mustasaaren logistiikkakeskuksessa työskentelee päivittäin noin 40 työntekijää, ”kertoo Duellin Mustasaaren varastopäällikkö Emil Eckerman.

Palkinto korostaa myös Duellin ja Elisa Industriqin välistä tiivistä yhteistyötä sekä logistiikka-, kehitys- ja operatiivisten tiimiemme jatkuvaa kehitystyötä. Suuri osa tästä työstä ei välttämättä näy päivittäisessä toiminnassa, mutta sillä on suora vaikutus tehokkuuteen, skaalautuvuuteen, asiakastoimituksiin ja Duellin yleiseen kilpailukykyyn.

Lisätietoa

Emil Eckerman, Mustasaaren varastopäällikkö, Duell

040 1829 337

emil.eckerman@duell.eu

Duell Oyj (Duell) mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyhtiö, joka on perustettu vuonna 1983. Duell maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen 8 500 jälleenmyyjää. Duellin tuotevalikoimaan kuuluu yli 100 000 tuotetta yli 500 brändiltä. Valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyn, pyöräilyn, ATV/UTV ajoneuvojen, moottorikelkkailun, veneilyn sekä puutarha- ja metsäpienkoneiden kategorioille. Yhtiön logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Duellin liikevaihto vuonna 2025 oli 127 miljoonaa euroa ja se työllistää 200 henkilöä. Duellin osakkeet (DUELL) on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.duell.eu.