Muutoksia Varian Medical Systemsin Suomen johdossa ja kansainvälisissä tehtävissä – Suomeen uusi globaalin tason tehtävä

Anri Friman Varian Medical Systems Finlandin toimitusjohtajaksi

Varianilla yli 20 vuotta eri tehtävissä työskennellyt Anri Friman siirtyy kesäkuun alusssa yhtiön toimitusjohtajaksi Senior Product Manager -tehtävästä, jossa hän vastasi sädehoidon suunnitteluohjelmistojen edelläkävijän Eclipsen tuotekehityksestä ja muista kehityshankkeista.

– Otan tehtävän vastaan kiitollisena ja innostuneena. Kari Toimela on tehnyt johdonmukaista työtä, ja tavoitteenani on jatkaa sitä sekä kehittää toimintaa edelleen. Suomessa meillä on poikkeuksellisen vahva osaamispohja ja mahdollisuudet kasvaa terveysteknologian kehittäjänä, Friman sanoo.

Hän korostaa tiimien, asiakassuhteiden ja innovatiivisen tuotekehityksen merkitystä yhtiön menestykselle.

– Tuotteemme ovat markkinajohtajia maailmanlaajuisesti, ja haluamme vaalia tätä muuttuvassa toimintaympäristössä. Haluan tuoda asiakkaiden eli hoitohenkilökunnan kokemukset entistä lähemmäs tuotekehitystä. On tärkeää, miten ratkaisemme heidän todelliset haasteensa. Tekoäly ja uudet teknologiat mahdollistavat uusia ratkaisuja terveysteknologian saralla, Friman kiteyttää.

Kari Toimela johtamaan kansainvälistä laatua

Kari Toimelan nimitys EMEIA-alueen laatujohtoon vahvistaa osaltaan Helsingin tuotekehitysyksikön asemaa Siemens Healthineersin globaalissa organisaatiossa, jonka olennainen liiketoiminta-alue Varian on. Suomeen on sijoitettu useita kansainvälisiä ja senioritason tehtäviä, mikä tukee osaamisen kasvua ja yhtiön pitkäjänteistä tuotekehitystyötä.

– Suomen yksikön vakaa kasvu on pitkän ja määrätietoisen työn tulos. Tämä on keskeinen syy siihen, että myös laatujohtamisen vastuita sijoitetaan Suomeen, Toimela sanoo.

Uudessa roolissaan Toimela vastaa EMEIA-alueen laatuorganisaatiosta, joka palvelee Varianin tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatiota. Laatuorganisaation tehtävänä on varmistaa, että sääntely-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset täyttyvät sekä säteilyturvallisuus toteutuu.

Toimela on työskennellyt terveysteknologian parissa vuodesta 1998. Hänen uransa on painottunut tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä laadun kehittämiseen, ja uudessa tehtävässä hän tuo tuotekehitysosaamista laatujohtamisen tueksi.







Syövän- ja sädehoidon ratkaisuja kehittävä Varian Medical Systems Finland Oy on osa globaalia Siemens Healthineers -yhtiötä, johon kuuluu myös kuvantamisen ja diagnostiikan laitteita ja palveluita tarjoava Siemens Healthcare Oy. Suomessa Siemens Healthineers työllistää lähes 500 asiantuntijaa ja sen asiakkaita ovat sairaalat ja sairaanhoitoyksiköt.