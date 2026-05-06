Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissaVasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

KUTSU MEDIALLE: Vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen kesäkokous Oulussa 12.–13.6.2026

13.5.2026 13:05:41 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Kutsu

Jaa

Tervetuloa vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen kesäkokoukseen perjantaina ja lauantaina 12.–13. kesäkuuta Oulussa!

Vasemmistoliiton mepit Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo seisovat vierekkäin hymyillen leveästi.
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo. The Left

Perjantaina ohjelmassa on yritysvierailu sekä vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen Li Anderssonin, Merja Kyllösen ja Jussi Saramon paneelikeskustelut Utopia Festivaalilla

Lauantaina aamupäivällä luvassa on toritilaisuus Oulun keskustassa sekä meppien tiedotustilaisuus medialle ja toimittajalounas. Toimittajilla on myös mahdollisuus haastatella europarlamentaarikkoja lyhyesti.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan koko viikonlopun ohjelmaan. 

Ilmoittauduthan kokoukseen mahdollisimman pian ja viimeistään 1.6. mennessä.

Kesäkokouksen ohjelma

Perjantai 12.6.

15.00–17.30 Vierailu Oulun teatterissa ja Oulu Euroopan kulttuuripääkaupunkina 2026 -esittely (Kaarlenväylä 2, Oulu)

18.45 Merja Kyllönen paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena sota ja rauha, Tukikohta (Sorvarintie 5, Oulu)

19.15 Li Andersson paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena työn murros ja tulevaisuuden työelämä, Tukikohta

20.00 Jussi Saramo paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena talouden tulevaisuus, Tukikohta

Lauantai 13.6.

10.00–11.00 Toritapahtuma Oulun kauppatorilla

11.30–12.30 Tiedotustilaisuus medialle, Radisson Blue -hotelli (Hallituskatu 1, Oulu)

12.30–14.30 Toimittajalounas, Radisson Blue -hotelli

Ilmoittaudu mukaan kesäkokoukseen täällä.

HUOM! Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Ilmoitamme muutoksista ilmoittautuneille.

Avainsanat

euroopan unionieuroopan parlamenttivasemmistovasemmistoliittokesäkokous

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

VAS Andersson: Tehdään Suomesta maailman paras paikka olla työntekijä!1.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson korosti tänään vappupuheessaan Tampereella ja Kangasalla, että seuraavan hallituksen tulee tehdä Suomesta maailman paras paikka olla työntekijä. Ensimmäisenä askeleena Andersson kehotti ottamaan mallia muista Pohjoismaista, joissa on ryhdytty toimiin osa-aikatyöntekijöiden ylityökorvausten parantamiseksi EU-tuomioistuimen päätöksen seurauksena.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye