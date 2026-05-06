KUTSU MEDIALLE: Vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen kesäkokous Oulussa 12.–13.6.2026
13.5.2026 13:05:41 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Kutsu
Tervetuloa vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen kesäkokoukseen perjantaina ja lauantaina 12.–13. kesäkuuta Oulussa!
Perjantaina ohjelmassa on yritysvierailu sekä vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen Li Anderssonin, Merja Kyllösen ja Jussi Saramon paneelikeskustelut Utopia Festivaalilla.
Lauantaina aamupäivällä luvassa on toritilaisuus Oulun keskustassa sekä meppien tiedotustilaisuus medialle ja toimittajalounas. Toimittajilla on myös mahdollisuus haastatella europarlamentaarikkoja lyhyesti.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan koko viikonlopun ohjelmaan.
Ilmoittauduthan kokoukseen mahdollisimman pian ja viimeistään 1.6. mennessä.
Kesäkokouksen ohjelma
Perjantai 12.6.
15.00–17.30 Vierailu Oulun teatterissa ja Oulu Euroopan kulttuuripääkaupunkina 2026 -esittely (Kaarlenväylä 2, Oulu)
18.45 Merja Kyllönen paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena sota ja rauha, Tukikohta (Sorvarintie 5, Oulu)
19.15 Li Andersson paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena työn murros ja tulevaisuuden työelämä, Tukikohta
20.00 Jussi Saramo paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena talouden tulevaisuus, Tukikohta
Lauantai 13.6.
10.00–11.00 Toritapahtuma Oulun kauppatorilla
11.30–12.30 Tiedotustilaisuus medialle, Radisson Blue -hotelli (Hallituskatu 1, Oulu)
12.30–14.30 Toimittajalounas, Radisson Blue -hotelli
Ilmoittaudu mukaan kesäkokoukseen täällä.
HUOM! Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Ilmoitamme muutoksista ilmoittautuneille.
Marika TuominenViestinnän erityisavustaja
MEP Merja Kyllösen kabinetti
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa
VAS Andersson: EU:n sosiaalipaketti on jäämässä pelkäksi puheeksi6.5.2026 15:56:55 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson pitää tänään julkistettua köyhyyden torjuntaan ja vammaisten ihmisten oikeuksien vahvistamiseen tähtäävää EU:n sosiaalipakettia tärkeänä suunnitelmana. Andersson kuitenkin huomauttaa, että konkreettisten keinojen puuttumisen lisäksi suunnitelmat leikata sosiaalirahoitusta tulevassa EU-budjetissa vievät mattoa sen alta.
SAVE THE DATE: Vasemmistoliiton meppien kesäkokous Oulussa 12.–13.6.20264.5.2026 10:49:24 EEST | Kutsu
Tervetuloa vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen kesäkokoukseen perjantaina ja lauantaina 12.–13. kesäkuuta Oulussa!
VAS Andersson: Tehdään Suomesta maailman paras paikka olla työntekijä!1.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson korosti tänään vappupuheessaan Tampereella ja Kangasalla, että seuraavan hallituksen tulee tehdä Suomesta maailman paras paikka olla työntekijä. Ensimmäisenä askeleena Andersson kehotti ottamaan mallia muista Pohjoismaista, joissa on ryhdytty toimiin osa-aikatyöntekijöiden ylityökorvausten parantamiseksi EU-tuomioistuimen päätöksen seurauksena.
VAS Saramo lähettää hallitukselle vinkkejä kehysriiheen22.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikko Jussi Saramo lähettää hallitukselle omat vinkkinsä kehysriiheen Suomen talouden tasapainottamiseksi.
VAS: Li Andersson johtamaan uutta For The People -ajatuspajaa10.4.2026 11:23:15 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on aloittanut toisena johtajana uudessa For The People (FTP) -ajatuspajassa. Eurooppalaiseen vasemmistopuolueeseen (ELA) kytkeytyvä ajatuspaja ruokkii vuoropuhelua sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoista sekä muodostaa niihin liittyviä uusia edistyksellisiä politiikka-aloitteita.
