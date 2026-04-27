Kevään puhutteleva uutuus: Eero Ojanen pohtii, mitä on henki
19.5.2026 08:35:13 EEST | Avain | Tiedote
Puhumme työpaikan hengestä, henkisestä kasvusta ja Pyhästä hengestä, mutta saammeko tästä näkymättömästä voimasta otetta? Eero Ojasen lämminhenkinen uutuusteos Henki tarjoaa hengen ravintoa pohtimalla henkeä ja sen erilaisia merkityksiä.
Henki on tuttu sana ja sitä on helppo käyttää eri tilanteissa. Se on elämää, hengitystä, henkistä valmennusta. Olemme hengissä ja henkilöitä, ja hengetön on kuollutta. Hengestä on moneksi, se on kaikkialla, vähän niin kuin valo, ilma tai luonto. Mutta mitä henki tarkoittaa?
Eero Ojasen uutuusteos kohoaa hengen maailmaan, sen moniin ulottuvuuksiin. Henki on samaan aikaan arkista ja konkreettista, toisaalta taas ylevää. Se on tietoisuutta, ajattelua, kieltä ja mielensisältöjä. Henki on ihmiselle ratkaisevan tärkeä asia, ja hyvä henki tavoittelemisen arvoista.
Ojanen on kirjoittanut lukuisia filosofiaa ja kulttuuria käsitteleviä teoksia, mm. Valistuksesta vastuun aikakauteen (2025) sekä yhdessä Timo Jantusen kanssa kirjat Zacharias Topelius: Suomalaisten satusetä (2022) ja Neron tie: J. A. Hollon elämä (2024).
teos: Henki
kirjailija: Eero Ojanen
ISBN: 9789523046573
kustantamo: Avain
ilmestymisaika: 19.5.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Tiina AaltoKustantajaPuh:0407150901tiina.aalto@avain.net
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avain
Tittamari Marttisen uusi cozycrime Brunssilla murhaajan kanssa sijoittuu ruokamaailmaan27.4.2026 07:55:00 EEST | Tiedote
Brunssilla murhaajan kanssa yhdistää herkullisen ruokamaailman ja murhamysteerin. Viikunapuu-ravintolan brunssi keskeytyy dramaattisesti, kun kutsuvieras kuolee. Ravintoloitsija Martina ja rikostutkija Sara selvittävät mysteeriä jännityksen kasvaessa.
Susanna Makaroff: Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää22.4.2026 09:15:00 EEST | Blogi
Susanna Makaroff kertoo Kustantamon kuulumisia -blogissa tuoreen esikoisromaaninsa kirjoittamiseen vaikuttaneesta henkilökohtaisesta historiasta. "Piiri pieni pyörii -kirjan kirjoittaminen oli lopulta henkilökohtainen terapiani homehelvettivuosien traumoista irti päästämiseen. Halusin opetella elämään ilman jatkuvaa huolta, pelkoa ja stressiä, hengittää kevyemmin, heittäytyä rohkeasti kiinnostaviin uusiin juttuihin, hullutellakin", Makaroff kirjoittaa.
Noitapoika Peeveli Pahkeinen suuntaa uusiin seikkailuihin!22.4.2026 08:08:00 EEST | Tiedote
Sirkka Knuutilan uudessa lastenkirjassa nuori noitapoika Peeveli löytää peikkovauvan ja alkaa selvittämään vauvan mysteeriä. Jännittävän ja hauskan teoksen kuvituksesta vastaa Olga Badulina.
Pirkko Soininen: tutkimusmatkalla taiteilijakodeissa30.3.2026 09:15:00 EEST | Blogi
"Mitä jälkiä meistä jää paikkoihin, joissa olemme joskus tehneet intohimoisesti taiteellista työtämme, rakastaneet, pettyneet, olleet onnellisia tai onnettomia? Ehkä jotain jää tai mitään ei jää. Tämä oli kysymys, johon lähdin etsimään vastausta, kun kaksi vuotta sitten aloin kiertää suomalaisia taiteilijakoteja, jotka on muutettu museoiksi", kirjoittaa kirjailija Pirkko Soininen Kustantamon kuulumisia -blogissa. Soinisen ensimmäinen tietokirja Siellä missä sydän on. Kylässä taiteilijakodeissa syntyi noilla retkillä.
Avaimen syksyn 2026 kirjat julkistettu26.3.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Avaimen syksyn 2026 kirjasadon antimia ovat muun muassa kirjailija Eino Tainan uusi, odotettu romaani Piilopaikat ja Taina Brummerin esikoisromaani Mitä en kertonut kenellekään. Tietoa tarjoavat Antti Ahon ja Suonna Konosen kirjoittama kirjailija Jukka Itkosen elämäkerta, Heikki Valkaman omakohtainen matkakertomus Japanista, Maarit Leskelä-Kärjen Pääskysen laulu ja hiljaiset surut – Minna Krohnin muistettu ja kerrottu elämä -teos sekä Henri Hyppösen kuvaus aikuisiällä diagnosoidusta ADHD:stä. Timo Leppäsen Einon bussimatka kuljettaa pienemmät lukijat ympäri Helsinkiä, Varpu Erosen Pikkupieni ja neulottu puutarha -kuvakirja sekä Kati-Annika Ansaksen Voihan vahvero, sanoi kantarelli -runoteos vievät luovuuden ja tiedon äärelle. Useiden selkokirjojen joukosta löytyy muun muassa Marja-Leena Tiaisen ensimmäinen aikuiselle lukijalle kirjoitettu romaani Mitä kuuluu Veera?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme