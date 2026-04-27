Kevään puhutteleva uutuus: Eero Ojanen pohtii, mitä on henki

Henki on tuttu sana ja sitä on helppo käyttää eri tilanteissa. Se on elämää, hengitystä, henkistä valmennusta. Olemme hengissä ja henkilöitä, ja hengetön on kuollutta. Hengestä on moneksi, se on kaikkialla, vähän niin kuin valo, ilma tai luonto. Mutta mitä henki tarkoittaa?

Eero Ojasen uutuusteos kohoaa hengen maailmaan, sen moniin ulottuvuuksiin. Henki on samaan aikaan arkista ja konkreettista, toisaalta taas ylevää. Se on tietoisuutta, ajattelua, kieltä ja mielensisältöjä. Henki on ihmiselle ratkaisevan tärkeä asia, ja hyvä henki tavoittelemisen arvoista.

Ojanen on kirjoittanut lukuisia filosofiaa ja kulttuuria käsitteleviä teoksia, mm. Valistuksesta vastuun aikakauteen (2025) sekä yhdessä Timo Jantusen kanssa kirjat Zacharias Topelius: Suomalaisten satusetä (2022) ja Neron tie: J. A. Hollon elämä (2024).

teos: Henki

kirjailija: Eero Ojanen

ISBN: 9789523046573

kustantamo: Avain

ilmestymisaika: 19.5.2026