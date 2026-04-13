Tjäreborg lanseeraa uuden hotellikonseptin vain aikuisille: LiveEz

Tjäreborg esittelee uuden LiveEz-hotellikonseptin, joka on suunnattu ilman lapsia matkustaville aikuisille. Konseptiin kuuluu pienehköjä ja persoonallisia hotelleja, joka sijaitsevat hyvillä paikoilla kävelymatkan päässä ravintoloista, ostosmahdollisuuksista ja rannasta. Hotellien tunnelma on rauhallinen ja rento.

– Hyvän sijainnin lisäksi juuri rauhallinen ilmapiiri on näille hotelleille ominaista. Haluamme luoda luontevan yhteyden hotellivieraiden ja henkilökunnan välille ilman, että se tuntuu tungettelevalta. Tätä olemme pohtineet tarkasti konseptia suunnitellessamme, kertoo Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen.

Hotelleissa on mukava lounge-tila, jossa on rauhallista taustamusiikkia, ja se sopii vaikka seurapelien pelaamiseen tai mukaviin keskusteluihin. Loungessa voi nauttia drinkin baarista tai istahtaa hyvän kirjan pariin. Muutaman kerran viikossa järjestetään pienimuotoisia ohjelmahetkiä – esimerkiksi hotellinjohtajan cocktailtilaisuus, rauhallista viihdeohjelmaa, viininmaistajaisia, paikallisesti inspiroituneita ruoanlaittohetkiä, luovaa tekemistä tai lyhyitä luentoja. Tarjonta vaihtelee hotelleittain ja on aina helppoa ja rentoa.

– Hotellissa on toki aina myös viihtyisä ja tilava allasalue mukavine aurinkotuoleineen. Tavoitteena on tarjota huolettomia lomapäiviä ilman aktiviteettipakkoa tai suorittamista. Allas- ja rantapyyhkeet sisältyvät aina, Virtanen jatkaa.

LiveEz-hotelleissa voi majoittua joko hotellihuoneessa tai huoneistossa. Valoisat ja modernit tilat on suunniteltu kahdelle aikuiselle. Kaikissa majoitusvaihtoehdoissa on parveke tai terassi, ja huoneistoissa on keittomahdollisuus.

Hotellin ravintola Terra tarjoaa huolella valmistettuja ja mutkattomia annoksia, joissa on sopivasti paikallisia vaikutteita. Tavoite on yksinkertainen: tarjota ruokaa, josta on helppo pitää.

LiveEz-hotelleissa voi varata myös erilaisia lisäpalveluja, kuten aamiaisen tai LiveEz Inclusive -paketin. Paketti sisältää aamiaisen joka päivä sekä päivällisen kolmena tai viitenä iltana viikossa.

LiveEz Prive Side Suite & Spa

Ensimmäinen hotelli LiveEz Prive Side Suite & Spa Turkin Sidessä on jo avattu. LiveEz Coral California hotelli Teneriffalla on varattavissa jo nyt, ja se avataan talvella 2026. Lisää LivEz-hotelleja on tulossa myöhemmin.

Tjäreborgilla on ennestään omia konseptihotelleja sekä perheille että vain aikuisille. Vuonna 2007 lanseerattu Sunprime Hotels on kehittyneempi aikuiskonsepti, jonka hotelleissa on aina muun muassa kuntosali, spa-palveluja ja ohjattuja liikuntatunteja.