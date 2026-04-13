Tjäreborg lanseeraa uuden hotellikonseptin vain aikuisille: LiveEz
15.5.2026 07:30:00 EEST | Oy Tjäreborg Ab | Tiedote
Tjäreborg esittelee uuden LiveEz-hotellikonseptin, joka on suunnattu ilman lapsia matkustaville aikuisille. Konseptiin kuuluu pienehköjä ja persoonallisia hotelleja, joka sijaitsevat hyvillä paikoilla kävelymatkan päässä ravintoloista, ostosmahdollisuuksista ja rannasta. Hotellien tunnelma on rauhallinen ja rento.
– Hyvän sijainnin lisäksi juuri rauhallinen ilmapiiri on näille hotelleille ominaista. Haluamme luoda luontevan yhteyden hotellivieraiden ja henkilökunnan välille ilman, että se tuntuu tungettelevalta. Tätä olemme pohtineet tarkasti konseptia suunnitellessamme, kertoo Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen.
Hotelleissa on mukava lounge-tila, jossa on rauhallista taustamusiikkia, ja se sopii vaikka seurapelien pelaamiseen tai mukaviin keskusteluihin. Loungessa voi nauttia drinkin baarista tai istahtaa hyvän kirjan pariin. Muutaman kerran viikossa järjestetään pienimuotoisia ohjelmahetkiä – esimerkiksi hotellinjohtajan cocktailtilaisuus, rauhallista viihdeohjelmaa, viininmaistajaisia, paikallisesti inspiroituneita ruoanlaittohetkiä, luovaa tekemistä tai lyhyitä luentoja. Tarjonta vaihtelee hotelleittain ja on aina helppoa ja rentoa.
– Hotellissa on toki aina myös viihtyisä ja tilava allasalue mukavine aurinkotuoleineen. Tavoitteena on tarjota huolettomia lomapäiviä ilman aktiviteettipakkoa tai suorittamista. Allas- ja rantapyyhkeet sisältyvät aina, Virtanen jatkaa.
LiveEz-hotelleissa voi majoittua joko hotellihuoneessa tai huoneistossa. Valoisat ja modernit tilat on suunniteltu kahdelle aikuiselle. Kaikissa majoitusvaihtoehdoissa on parveke tai terassi, ja huoneistoissa on keittomahdollisuus.
Hotellin ravintola Terra tarjoaa huolella valmistettuja ja mutkattomia annoksia, joissa on sopivasti paikallisia vaikutteita. Tavoite on yksinkertainen: tarjota ruokaa, josta on helppo pitää.
LiveEz-hotelleissa voi varata myös erilaisia lisäpalveluja, kuten aamiaisen tai LiveEz Inclusive -paketin. Paketti sisältää aamiaisen joka päivä sekä päivällisen kolmena tai viitenä iltana viikossa.
LiveEz Prive Side Suite & Spa
Ensimmäinen hotelli LiveEz Prive Side Suite & Spa Turkin Sidessä on jo avattu. LiveEz Coral California hotelli Teneriffalla on varattavissa jo nyt, ja se avataan talvella 2026. Lisää LivEz-hotelleja on tulossa myöhemmin.
Tjäreborgilla on ennestään omia konseptihotelleja sekä perheille että vain aikuisille. Vuonna 2007 lanseerattu Sunprime Hotels on kehittyneempi aikuiskonsepti, jonka hotelleissa on aina muun muassa kuntosali, spa-palveluja ja ohjattuja liikuntatunteja.
Yhteyshenkilöt
Jessica VirtanenCountry ManagerTjäreborgPuh:0405247116Jessica.virtanen@tjareborg.fi
Lehdistön päivystyspuhelinLehdistön yhteyshenkilöTjäreborgPuh:+358438248809
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oy Tjäreborg Ab
Lenni-Kalle Taipale uudisti Tjäreborgin mainosjinglen13.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Perinteinen matkanjärjestäjä Tjäreborg on tänä vuonna toiminut Suomessa jo 60 vuotta. Yksi suomalaisen mainosmaailman tutuimmista jingleistä, Tjä-Tjä-Tjä-Tjäreborg, heräsi uuteen elämään pianisti ja säveltäjä Lenni-Kalle Taipaleen tuoreena sovituksena. – Edellinen versio tästä oli kymmenen vuoden takaa ja halusimme juhlavuotemme kunniaksi puhaltaa tähän uutta elämää, kertoo Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen. – Sain varsin vapaat kädet, ja ideoimme prosessin aikana laidasta laitaan. Puiden seasta oli jo vaikea erottaa metsää. Lopulta ymmärsimme, että emme tarvitse kokonaan uutta, vaan tarvitsemme uuden sovituksen alkuperäisestä teemasta, sanoo Lenni-Kalle Taipale. – Oikeat soittimet ja Jepa Lambertin vokaalit tekevät ison eron, hän toteaa. Alkuperäinen versio syntyi vuonna 1981 sattumalta. Tjäreborgin tv-mainoksen kuvauksissa esiintyvän mieshenkilön oli hankala sanoa sujuvasti nimeä Tjäreborg, ja moniin otoksiin tallentui tsä-tsä-tsäreborg. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen s
5 matkailutrendiä vuonna 202615.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Vuosi 2025 osoitti, että halukkuus matkustaa on yhtä vahva kuin ennenkin, mutta tapamme lomailla on muuttumassa. Tjäreborgin aloittaessa 60-vuotisjuhlavuotensa suomalaiset haluavat pidempiä lomasesonkeja, kohdennetumpia lomakokemuksia ja harrastusten ja mielenkiinnon kohteiden yhdistämistä lomamatkailuun. Viisi keskeistä trendiä määrittää matkailuvuotta 2026.
Tjäreborg Suomessa jo 60 vuotta13.1.2026 10:38:35 EET | Tiedote
Perinteinen matkanjärjestäjä Tjäreborg on tänä vuonna toiminut Suomessa jo 60 vuotta. Suomen kolmanneksi suurin matkanjärjestäjä kuljetti vuonna 2025 etelän aurinkoon noin 18,8 % Suomen matkatoimistoalan liiton tilastoimasta kokonaismatkustajamäärästä.
Tjäreborgin uusi kampanjakonsepti: Lomia joiden et soisi loppuvan7.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Tjäreborg lanseerasi joulupäivänä uuden kampanjan, joka herättää tutun tunteen siitä hetkestä, kun loma loppuu. Tunnistettavuuteen ja huumoriin nojaava kampanja vie katsojat lomatunnelmaan aurinkoon, uima-altaille ja kaupungin kujille. Kampanjakonseptista vastaa tanskalainen Robert/Boisen & Like-minded yhdessä ruotsalaisen Perfect Foolsin ja Nordic Leisure Travel Groupin oman inhouse-tuotantotiimin kanssa.
Krabi palaa Tjäreborgin talviohjelmaan 2026–202712.12.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Tjäreborg vahvistaa talvikauden tarjontaansa Thaimaassa ja tuo talvikauden 2026–2027 ohjelmaan matkapaketit suorilla lennoilla Krabiin. Viimeksi suorat lennot Krabiin olivat ohjelmassa talvella 2019–2020. Lento suoraan Krabin kentälle lyhentää siirtymämatkoja lentokentältä Koh Lantan, Ao Nangin ja Railay Beachin hotelleihin. Krabin alue tunnetaan hätkähdyttävästä luonnonmaisemasta, jonka valkohiekkaiset rannat, dramaattiset kalliomuodostelmat ja turkoosi meri muodostavat. Lomakohde tarjoaa mahdollisuuden paitsi rentoutumiseen myös monenlaisiin aktiviteetteihin. – Thaimaa on yksi suomalaisten rakastetuimmista talvilomakohteista, ja monet arvostavat mahdollisimman vaivatonta matkustamista eli suoria lentoja ja lyhyitä matkoja hotelleihin, sanoo Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen. Krabiin lennetään Finnairilla (A350) joka keskiviikko 10.12.2026–4.3.2027. Talven 2026–2027 lomamatkat varattavissa jo nyt Tjäreborg avaa seuraavan talvikauden lomamatkat myyntiin perjantaina 12.12. Ensimmä
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme