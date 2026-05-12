Riihimäen Erämessuilla vietetään juhlavuosia, palkitaan parhaita ja tavataan luonnosta innostuvien kesken

Kalastuksen opastusta viehevalinnasta valmiisiin aterioihin

Kalastus on vahvasti esillä Riihimäen Erämessuilla. Kalastajan Kanavan allas ohjelmalavoineen tarjoaa käytännönläheistä tietoa kalastustekniikoista, välineistä ja kalastuksen ajankohtaisista trendeistä. Erityisesti ahvenenkalastus elää Suomessa kultakautta, ja harrastajat etsivät yhä monipuolisempia tapoja kalastaa.

Uutuutena messuilla nähdään Kalaruokalava. Suomen Vapaa-ajankalastajien Jaana Vetikko opastaa kalan käsittelyyn ja Kalaruoka.fi:n keittiömestari Roy Norro näyttää, miten lähikaloista syntyy maukkaita arjen ja mökkikeittiön herkkuja.

La 6.6. Kalastajan Kanavan altaalla juhlistetaan 90-vuotiasta Rapalaa. Ohjelmassa on mm. 9 vuosikymmentä mukana kalareissuilla -paneelikeskustelu, missä avataan Rapalan vaikutusta kotimaiseen kalastusharrastukseen. Paneelikeskustelua luotsaa Jyri Kuusisalo, Kalastajan Kanava. Keskustelijoina: Mikko Rautiainen, tuotekehitys Rapala VMC, Markku Tiusanen, kalastusopas, Rapala Pro Guide sekä pitkän linjan keräilijä sekä kalastuksenharrastaja Niko Satto.

Metsästys yhdistää perinteet, teknologian ja vastuullisuuden

Metsästys on monipuolisesti esillä Erämessuilla. Messualueella tutustutaan metsästyksen uusimpiin ase- ja optiikkauutuuksiin sekä kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja Beretta Areenalla ja Erähallissa. Lopen ampumaradalla messujen yhteydessä järjestettävän Erämessut Goes Range -tapahtuman järjestelyistä vastaa Teuvo Louhisola Oy.

Ase- ja metsästysvarusteita valmistava Beretta juhlii tänä vuonna 500-vuotisjuhlavuottaan. Konserniin kuuluva Sako Suomi on koonnut alan yrityksiä ja asiantuntijoita Beretta Areenalle, jossa pitkät perinteet yhdistyvät uusimpiin teknologioihin.

Erämessut Goes Range -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden kokeilla aseita valvotusti, osallistua Benelli A.I. Challenge -kilpailuun ja seurata näyttävää Benelli Show’ta, jonka tähtenä nähdään taitoampuja Davide De Carolis.

Vastuulliseen metsästykseen ja riistanhoitoon perehdytään mm. Suomen Metsästäjäliiton ja Riistakeskuksen messuosastoilla sekä trofeearvostelussa. Mukana on myös Suomen Kennelliitto koiraesityksineen. Su 7.6. Ohjelma-areenalla palkitaan Vuoden eräkoira.

Retkeily kutsuu yhteisöllisyyteen ja uusiin kokemuksiin

Retkeilyyn ja luontoharrasteisiin pääsee tutustumaan niin messualueella kuin ohjelmassa. Retkinikkarin lavalla keskustellaan niin lähiretkistä kuin vaativista seikkailuista, retkiruoasta, valokuvauksesta ja vanlife-ilmiöstä. Lavaa isännöi Joppe ”retkinikkari” Ranta, ja lavalla nähdään useita tunnettuja luonnossa liikkujia ja sisällöntuottajia. Vieraina mm. Poppis Suomela, Pata Degerman, Sakke Raappana ja Johan Skullman. Pe 5.6. jaetaan Suuri suomalainen retkeilypalkinto, jolla nostetaan esille retkeilyalan toimijoita, persoonia ja tuotteita.

Mikko ”Peltsi” Peltolan luotsaaman Ohjelma-areenan monipuolisessa tarjonnassa MasterChef Suomi -kilpailusta tuttu Matti Liipo antaa vinkit riistalihan käsittelyyn, tietokirjailija Hasse Härkönen avaan kalastuksen kulttuurieroja Itämeren rannoilta, paraurheilija Hanna Kasurinen kertoo bikepacking-retkeilystä ja Summit Suomen ensimmäisen kauden voittaja Jani Grönlund kertoo eräretkistään.

Messuilla korostuu myös retkeilyn saavutettavuus. Soveltavan retkeilyn alue esittelee välineitä ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat luonnossa liikkumisen erilaisille toimintakyvyille. ” Kyse ei ole siitä ketkä voivat retkeillä, vaan siitä miten kaikki voivat retkeillä,” kiteyttää Niko Halminen Rammat Retkeilijät ry:stä.

Joutsen tuo makuupussit takaisin valikoimiinsa 90‑vuotisjuhlavuotensa kunniaksi. Makuupusseja pääsee kokeilemaan messuilla Joutsenen kylmäkontissa. Juhlavuoden retkeilymallisto on myynnissä rajoitettuna eränä.

Uutena kokemuksena messuvieraat voivat osallistua myös Nuku yö Erämessuilla -tapahtumaan 5.-6.6.

La 6.6. Erämessut Goes Aukiot -katufestivaali näkyy ja kuuluu Riihimäen keskustassa koko päivän, yhteensä kolmella aukiolla. Messufiilistä ja -tunnelmaa Granitin aukion lavalle tuovat mm. Peltsi ja Joppe sekä Kimmo Kopra ja PSPR -bändi.

Riihimäen Erämessut on enemmän kuin messut: se on kohtaamispaikka, elämyksiä ja inspiraatiota tarjoava tapahtuma kaikille luonnossa viihtyville.

Riihimäen Erämessut järjestää Expomark Oy, joka on osa Suomen Messut konsernia. Yhteistyössä on vahvasti mukana Riihimäen kaupunki sekä laaja verkosto alan yhdistyksiä ja yrityksiä.

Tapahtuma on avoinna:

pe 5.6. klo 10-18, la 6.6. klo 10-18 ja su 7.6. klo 10-17

Tutustu ohjelmaan ja näytteilleasettajiin: eramessut.fi

