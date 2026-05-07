Ilmainen myymälänouto laajentunut Suur-Savossa myös Sokoksen valikoimiin

Ilmaisen myymälänoudon avulla asiakkaat voivat tilata Prisma.fi- ja Sokos.fi-verkkokauppojen tuotteita noudettavaksi omasta lähimyymälästä. Palvelu tuo verkkokauppojen laajat käyttötavaravalikoimat myös pienemmille paikkakunnille ja mahdollistaa verkko-ostosten yhdistämisen arjen kauppareissuun.

Laajennuksen myötä myymälänouto on käytössä kaikissa Osuuskauppa Suur-Savon S-market- ja Sale-myymälöissä sekä edelleen myös Prismoissa ja Sokos-tavarataloissa. Tilaukset toimitetaan myymälöihin muutamassa arkipäivässä, ja ne voi noutaa kassalta. Yksittäisen tilauksen enimmäispaino on 10 kiloa, ja pakettien käsittelystä vastaa myymälän henkilökunta.

– Myymälänoudolla tuomme Prisman ja Sokoksen laajat verkkokauppavalikoimat entistä lähemmäksi asiakkaitamme ympäri Etelä-Savoa. Palvelu helpottaa arkea ja mahdollistaa käyttötavaroiden tilaamisen kätevästi vaikkapa kesämökkipaikkakunnan lähikauppaan, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon kehitysjohtaja ja vt. marketkaupanjohtaja Tuomas Jääskeläinen.

Myymälänouto yhdistää verkkokaupan tilaamisen ja lähikaupassa asioinnin. Noutomyymälä valitaan tilauksen yhteydessä, minkä jälkeen asiakas saa ilmoitukset tilauksen etenemisestä. Saapuneen tilauksen voi noutaa myymälästä QR-koodia näyttämällä, ja tilauksille on kolmen vuorokauden noutoaika.

Valtakunnallisesti S-ryhmän myymälänoutoverkosto laajentuu kevään aikana sadoilla uusilla toimipisteillä.

Tuomas Jääskeläinen, kehitysjohtaja ja vt. marketkaupanjohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo

p. 010 764 0004 tai tuomas.jaaskelainen@sok.fi