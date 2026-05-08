Loviisan virastotalo siirtyy uuteen omistukseen

”Loviisan virastotalo on ollut osa kaupunkikuvaa jo yli 120 vuoden ajan, joten sille oli tärkeää löytää rakennuksen arkkitehtuuria ja historiaa arvostava uusi omistaja. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän lopputulokseen ja seuraamme mielenkiinnolla uuden omistajan suunnitelmien toteutumista. Hienoa, että rakennus jatkaa tarinaansa elävänä osana kaupunkia”, kommentoi kohteen myynnistä vastannut Senaatin myyntipäällikkö Sirpa Rouhiainen.

Virastotalo ja sen autotalli sijaitsevat Loviisan keskustassa torin ja linja-autoaseman läheisyydessä. Virastotalo erottuu muista aikana rakennetuista kivitaloista ainutlaatuisten luonnonkivi- ja tiilijulkisivujensa ansiosta. Komea kivirakennus muodostaa Loviisan Esplanadin kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen läntisen päätepisteen.

Tärkeä osa Loviisan kulttuurihistoriaa

Vuonna 1905 valmistunut virastotalo oli alun perin asuinrakennus, jonka kivijalassa oli liiketiloja. Alkuvuosinaan rakennus tunnettiin Lundgrenin talona rakennuttajansa Carl Lundgrenin mukaan. Muutaman vuoden ajan tilat toimivat suurten tunteiden näyttämönä, kun ensimmäiseen kerrokseen rakennettiin sali elokuvateatterin näytöksiä varten.

Vuonna 1918 Kymenlaakson Sähkö Oy osti Lundgrenin talon uudeksi pääkonttorikseen, jona se toimi aina 1970-luvulle saakka. Vuonna 1974 valtio osti kiinteistön ja korjautti tilat poliisin käyttöön. Viimeisten vuosikymmenten ajan loviisalaiset ovat tunteneet rakennuksen poliisiasemana. Uuden pelastus- ja poliisiaseman valmistuttua syksyllä virastotalon tilat ovat tyhjentyneet ja jääneet vaille käyttötarkoitusta.

1800–1900-lukujen taitteessa rakennettu autotalli on puolestaan toiminut vuosien mittaan muun muassa autokorjaamona ja muuntamorakennuksena.

Kohde kuuluu asemakaava-alueeseen AM 2-16, jossa tontti on osoitettu liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi (KY). Rakennuksille on annettu suojelumerkinnät SR ja SU, jotka turvaavat niiden kaupunkikuvallisen ja arkkitehtonisen arvon. Rakennuksia ei saa purkaa, ja muutostöissä tulee säilyttää niiden historiallinen ilme. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY) nimeltä Loviisan Esplanadi.