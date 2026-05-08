Senaatti-kiinteistöt

Loviisan virastotalo siirtyy uuteen omistukseen

13.5.2026 12:30:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote

Senaatti-kiinteistöt ja Theopol Oy ovat allekirjoittaneet 12.5.2026 kiinteistökaupan, jolla Loviisan virastotalo ja siihen kuuluva autotallirakennus siirtyvät uuteen omistukseen. Uusi omistaja haluaa kehittää historiallisesti arvokasta kivitaloa arkkitehtonista ilmettä ja kulttuurihistoriallista merkitystä kunnioittaen.

Vanha tiilirakennus kadunkulmassa, ja taustalla telemasto.
Vuonna 1905 valmistunut virastotalo oli alun perin asuinrakennus, jonka kivijalassa oli liiketiloja. Senaatti-kiinteistöt

”Loviisan virastotalo on ollut osa kaupunkikuvaa jo yli 120 vuoden ajan, joten sille oli tärkeää löytää rakennuksen arkkitehtuuria ja historiaa arvostava uusi omistaja. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän lopputulokseen ja seuraamme mielenkiinnolla uuden omistajan suunnitelmien toteutumista. Hienoa, että rakennus jatkaa tarinaansa elävänä osana kaupunkia”, kommentoi kohteen myynnistä vastannut Senaatin myyntipäällikkö Sirpa Rouhiainen.

Virastotalo ja sen autotalli sijaitsevat Loviisan keskustassa torin ja linja-autoaseman läheisyydessä. Virastotalo erottuu muista aikana rakennetuista kivitaloista ainutlaatuisten luonnonkivi- ja tiilijulkisivujensa ansiosta. Komea kivirakennus muodostaa Loviisan Esplanadin kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen läntisen päätepisteen.

Tärkeä osa Loviisan kulttuurihistoriaa

Vuonna 1905 valmistunut virastotalo oli alun perin asuinrakennus, jonka kivijalassa oli liiketiloja. Alkuvuosinaan rakennus tunnettiin Lundgrenin talona rakennuttajansa Carl Lundgrenin mukaan. Muutaman vuoden ajan tilat toimivat suurten tunteiden näyttämönä, kun ensimmäiseen kerrokseen rakennettiin sali elokuvateatterin näytöksiä varten.

Vuonna 1918 Kymenlaakson Sähkö Oy osti Lundgrenin talon uudeksi pääkonttorikseen, jona se toimi aina 1970-luvulle saakka. Vuonna 1974 valtio osti kiinteistön ja korjautti tilat poliisin käyttöön. Viimeisten vuosikymmenten ajan loviisalaiset ovat tunteneet rakennuksen poliisiasemana. Uuden pelastus- ja poliisiaseman valmistuttua syksyllä virastotalon tilat ovat tyhjentyneet ja jääneet vaille käyttötarkoitusta.

1800–1900-lukujen taitteessa rakennettu autotalli on puolestaan toiminut vuosien mittaan muun muassa autokorjaamona ja muuntamorakennuksena.

Kohde kuuluu asemakaava-alueeseen AM 2-16, jossa tontti on osoitettu liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi (KY). Rakennuksille on annettu suojelumerkinnät SR ja SU, jotka turvaavat niiden kaupunkikuvallisen ja arkkitehtonisen arvon. Rakennuksia ei saa purkaa, ja muutostöissä tulee säilyttää niiden historiallinen ilme. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY) nimeltä Loviisan Esplanadi.

Vanha tiilirakennus kadunkulmassa, ja taustalla telemasto.
Vuonna 1905 valmistunut virastotalo oli alun perin asuinrakennus, jonka kivijalassa oli liiketiloja.
Tyhjä huone, jossa on vihreä-valkoinen ruutulattia ja vaaleat seinät. Useita suuria ikkunoita valaisevat tilan.
Vanha punatiilinen rakennus kulmassa, jossa on ruskea katto ja useita ikkunoita. Kadun ympäröimänä.
Punatiilinen kaksikerroksinen talo, jossa on mansardikatto. Edessä valkoinen aita ja liikennemerkki.
Tiilirakennukset kirkkaassa päivänvalossa. Yksi rakennuksista on viistokattoinen ja toinen loivakattoinen.
Senaatti

Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi 

