Talkooavustusten haku on käynnissä

Yhdistykset ja seurat voivat osallistua jättipalsamin kitkentään kaupungin omistamilta viheralueilta ja lähimetsistä 1.6.– 7.8.2026 välisenä aikana. Suoritetusta talkootyöstä maksetaan kohteen suuruuden mukaan talkooavustusta. Yhdistys voi itse ehdottaa kitkettävää aluetta tai valita kohteen kaupungin esittämistä alueista.

Tarkemmat ohjeistukset annetaan työn aloittamisen yhteydessä. Yhdistyksellä tulee olla voimassa oleva talkoovakuutus. Kiinnostuneet yhdistykset ja seurat voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen vieraslajit@vaasa.fi 31.5. mennessä.

Avustukset kaupunkiympäristön kunnostamiseen

Talkooavustuksia myönnetään myös kaupunkiympäristön kunnostamiseen. Avustuksia voivat anoa vain rekisteröidyt yhdistykset, kuten kaupunginosayhdistykset ja asukasyhdistykset.

Kiinnostuneet yhdistykset voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen 29.5. klo 12.00 mennessä osoitteeseen puistot@vaasa.fi tai toimittaa suoraa osoitteeseen Rantamaantie 5, 65350 Vaasa. Kirjoita kirjekuoreen merkintä ”Talkooavustukset”.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.