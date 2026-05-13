Talkooavustusten haku on käynnissä

13.5.2026 10:59:07 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunki tarjoaa yhdistyksille ja seuroille mahdollisuuden osallistua kotikulmiensa viheralueiden hoitoon ja saada tehdystä työstä talkooavustusta.

Ihmisiä keltaisissa ja tummissa takeissa työskentelemässä tiheikössä, ympärillä kasveja ja puita.
Kuva: Vaasan kaupunki / Iina Nordin

Yhdistykset ja seurat voivat osallistua jättipalsamin kitkentään kaupungin omistamilta viheralueilta ja lähimetsistä 1.6.– 7.8.2026 välisenä aikana. Suoritetusta talkootyöstä maksetaan kohteen suuruuden mukaan talkooavustusta. Yhdistys voi itse ehdottaa kitkettävää aluetta tai valita kohteen kaupungin esittämistä alueista.

Tarkemmat ohjeistukset annetaan työn aloittamisen yhteydessä. Yhdistyksellä tulee olla voimassa oleva talkoovakuutus. Kiinnostuneet yhdistykset ja seurat voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen vieraslajit@vaasa.fi 31.5. mennessä.

Avustukset kaupunkiympäristön kunnostamiseen

Talkooavustuksia myönnetään myös kaupunkiympäristön kunnostamiseen. Avustuksia voivat anoa vain rekisteröidyt yhdistykset, kuten kaupunginosayhdistykset ja asukasyhdistykset.

Kiinnostuneet yhdistykset voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen 29.5. klo 12.00 mennessä osoitteeseen puistot@vaasa.fi tai toimittaa suoraa osoitteeseen Rantamaantie 5, 65350 Vaasa. Kirjoita kirjekuoreen merkintä ”Talkooavustukset”.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

