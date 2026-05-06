Scanfil on solminut sopimuksen johtavan teollisuusautomaatioyrityksen kanssa

Scanfil Oyj Lehdistötiedote 29.1.2026 klo 16.30 Scanfil investoi Kiinan-tehtaaseensa Suzhoussa Scanfil aikoo investoida 9 miljoonaa euroa Suzhoussa sijaitsevan tehtaansa laajennukseen. Investoinnin myötä tehtaan pinta-ala laajenee 15 700 neliömetrillä 37 000 neliömetriin. “Vuonna 2025 tilauskantamme parani globaalisti ja myynti kohosi ennätyskorkealle, mikä kehitti liiketoimintaamme erityisesti Kiinan-markkinoilla. Vastaamme kohentuneeseen kysyntään ja asiakkaidemme kasvun tukemiseen investoimalla 9 miljoonaa euroa Suzhoun-tehtaaseemme”, kertoo Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut. ”Investointi noudattaa Scanfilin normaalia investointimallia, jossa ensin laajennetaan tehdasta, ja sen jälkeentuotantokoneistoa ja -valmiuksia lisätään asiakastilausten perusteella.” Laajennus edellyttää paikallisten viranomaisten hyväksyntää, jonka uskotaan saatavan vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Jos hyväksyntä saadaan, rakentaminen on tarkoitus aloittaa pian sen jälkeen. Tehtaan laajennuk