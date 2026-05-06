Scanfil on solminut sopimuksen johtavan teollisuusautomaatioyrityksen kanssa
13.5.2026 12:00:00 EEST | Scanfil Oyj | Uutinen
Scanfil Oyj Lehdistötiedote 13.5.2026 klo 12.00
Scanfil ja johtava teollisuusautomaatioyritys ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Yritys on osa globaalia teknologiakonsernia. Sopimuksella Scanfil vahvistaa asemaansa vaativan teollisuusautomaation ja elektroniikan valmistuksessa.
Sopimuksen alustavan tuotantovolyymin arvo on 25 miljoonaa euroa. Scanfilin tehdasverkosto tukee asiakkaan globaaliin toimitusketjuun, tuotantoon ja vastuullisuuteen liittyviä tarpeita.
Yhteistyösopimus on Scanfilille strategisesti tärkeä. Yhteistyön asiakkaan kanssa uskotaan myös kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana, mikä riippuu asiakkaan tuotannonkäynnistyssuunnitelmista ja jatkoprojekteista.
"Tämä sopimus on hyvä esimerkki Scanfilin osaamisesta elektroniikan valmistuksessa. Se tukee myös strategiaamme kasvaa globaalien asiakkaiden kanssa hyödyntämällä kansainvälistä tehdasverkostoamme", kiteyttää Lars Skanke, Energy & Cleantechin myynti- ja asiakkuusjohtaja.
Uusi sopimus vahvistaa entisestään Scanfilin asemaa Energy & Cleantech -asiakkuuksissa ja tukee pitkän aikavälin kasvua Euroopassa ja Aasiassa.
Scanfil Oyj
Lisätietoja:
Lars Skanke, Sales & Account Management Director, Energy & Cleantech
+46 761 33 30 55
lars.skanke@scanfil.com
Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on yksi Euroopan suurimmista elektroniikan sopimusvalmistajista (EMS). Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Aerospace & Defense-, Energy & Cleantech-, Industrial-, ja Medtech & Life Science- asiakkuuksissa. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli neljä vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 16 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com
Lue lisää julkaisijalta Scanfil Oyj
Kutsu Scanfilin 2026 pääomamarkkinapäivään Italiassa6.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Scanfil kutsuu sijoittajat, analyytikot ja median pääomamarkkinapäivään yrityksen omistukseen vastikään siirtyneelle Cortonan-tehtaalle, Italiaan.
Invitation to Scanfil’s 2026 Capital Markets Day in Italy6.5.2026 09:00:00 EEST | Press release
Scanfil invites investors, analysts and media to a Capital Markets Day in Scanfil’s newly acquired plant in Cortona, Italy.
Scanfil för att investera i Suzhou Fabrik i Kina29.1.2026 16:30:00 EET | Nyheter
Scanfil plc Pressmeddelande 29 januari 2026 kl. 15.30 Scanfil för att investera i Suzhou Fabrik i Kina Scanfil investerar 9 miljoner euro i att expandera sin Suzhou fabrik, driven av en positiv kundutsikt. Investeringen kommer att öka anläggningens yta med 15 700 kvadratmeter, till sammanlagt nästan 37 000 kvadratmeter när den är klar. ”2025 förbättrades våra globala kundutsikter och försäljningen nådde rekordnivåer, vilket ökade vår tillväxt särskilt i Kina. För att möta den växande efterfrågan och stödja våra kunders tillväxt kommer vi att investera 9 miljoner euro i Suzhou fabriken”, säger Scanfils VD Christophe Sut. ”Investeringen följer Scanfils normala investeringsmodell, där vi först utökar anläggningen och sedan lägger till maskiner och annan produktionskapacitet baserad på kundordrar.” Expansionsplanen ska först godkännas av den behöriga myndigheten, vilket förväntas ske under första halvåret 2026. Om den godkänns, planeras byggandet påbörjas strax efter det. Utbyggnaden av an
Scanfil investoi Kiinan-tehtaaseensa Suzhoussa29.1.2026 16:30:00 EET | Uutinen
Scanfil Oyj Lehdistötiedote 29.1.2026 klo 16.30 Scanfil investoi Kiinan-tehtaaseensa Suzhoussa Scanfil aikoo investoida 9 miljoonaa euroa Suzhoussa sijaitsevan tehtaansa laajennukseen. Investoinnin myötä tehtaan pinta-ala laajenee 15 700 neliömetrillä 37 000 neliömetriin. “Vuonna 2025 tilauskantamme parani globaalisti ja myynti kohosi ennätyskorkealle, mikä kehitti liiketoimintaamme erityisesti Kiinan-markkinoilla. Vastaamme kohentuneeseen kysyntään ja asiakkaidemme kasvun tukemiseen investoimalla 9 miljoonaa euroa Suzhoun-tehtaaseemme”, kertoo Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut. ”Investointi noudattaa Scanfilin normaalia investointimallia, jossa ensin laajennetaan tehdasta, ja sen jälkeentuotantokoneistoa ja -valmiuksia lisätään asiakastilausten perusteella.” Laajennus edellyttää paikallisten viranomaisten hyväksyntää, jonka uskotaan saatavan vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Jos hyväksyntä saadaan, rakentaminen on tarkoitus aloittaa pian sen jälkeen. Tehtaan laajennuk
Scanfil to Invest in Suzhou Plant in China29.1.2026 16:30:00 EET | News
Scanfil plc Press Release 29 January 2026 at 4.30 a.m. EET Scanfil to Invest in Suzhou Plant in China Scanfil is investing EUR 9 million in expanding its Suzhou plant, driven by a positive customer outlook. The investment will increase the facility’s area by 15,700 square meters, bringing the total area to nearly 37,000 square meters upon completion. “In 2025, our global customer outlook improved and sales reached record levels, boosting our growth especially in China. To meet the growing demand and support our customers’ growth, we will invest EUR 9 million in the Suzhou facility,” explains Scanfil’s CEO Christophe Sut. “The investment follows Scanfil’s normal investment model, where we first expand the facility and then add machinery and other production capabilities based on customer orders.” The expansion plan is subject to applicable authority approval, which is expected during the first half of 2026. If approved, construction is planned to begin soon after that. The facility expa
