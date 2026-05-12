Hae nyt ympäristöinvestointeihin tukea – teemahaku aukeaa
13.5.2026 12:30:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaku
Uudenmaan elinvoimakeskuksella on myönnettävissä noin 350 000 euroa EU:n maaseuturahoitusta yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin Uudenmaan maaseutualueelle vuodelle 2026. Teemahaun kautta etsitään konkreettisia tekoja, joilla voidaan muun muassa hillitä ilmastonmuutosta, parantaa vesien tilaa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luonnon monimuotoisuutta.
Ensimmäinen teemahaku on avoinna 1.6.-30.8.2026 ja toinen haku 1.9.- 31.10.2026.
Tukea voi saada yhdistys tai muu julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö ja tukiprosentti on jopa 80 prosenttia kustannuksista. Hakijana voi olla esimerkiksi järjestö, kyläyhdistys, kunta tai oppilaitos. Tukea ei myönnetä yksityishenkilöille. Tukea voi hakea jatkuvasti, mutta teemahaku mahdollistaa erityiset hakukierrokset vuodelle 2026.
Kehittämishanketukea voidaan myöntää, kun investointi on yleishyödyllinen ja alueen toimijoiden käytettävissä. Tukea voi käyttää koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen sekä rakennuskustannuksiin. Hankinnat voivat olla myös ohjelmistoja ja alustoja tai hoitotoimenpiteitä. Rahoitus voi kattaa jopa 80 prosenttia investoinnin kustannuksista, ja esimerkiksi talkootyö hyväksytään yksityiseksi rahoitukseksi.
Käytännön esimerkkejä rahoitettavista kohteista:
- Energiansäästöä ja energiatehokkuutta parantavat hankinnat
- Vesiensuojelutoimenpiteet ja kosteikot
- Kierrätyksen ja yhteiskäytön edistäminen
- Varautuminen sään ääri-ilmiöihin
- Luonnon monimuotoisuuden pilottialueet
- Ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit ovat investointeja kestävään tulevaisuuteen. Ne tukevat paikallista turvallisuutta, elinvoimaa ja ekologista tasapainoa.
Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät verkkosivuilta:
https://maaseutu.fi/kehittajalle/ymparisto-ja-ilmasto/
Tuki haetaan Uudenmaan elinvoimakeskuksesta. Hakemuksia voi tehdä Hyrrä-asiointijärjestelmässä jatkuvasti. Ole yhteydessä Uudenmaan elinvoimakeskuksen asiantuntijoihin ennen hakemuksen jättämistä.
Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä suoraan Uudenmaan Elinvoimakeskuksen asiantuntijoihimme Miia Koivunen, miia.koivunen@elinvoimakeskus.fi ja Jonna Nygård, jonna.nygard@elinvoimakeskus.fi
Kaikki maaseuturahoituksen yhteystiedot löydät verkkosivuilta:
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
