Elokuvateatteri, Ana Kraš, Kallesø Architects, All the Way to Paris ja yhdeksän suunnittelijan käsitteellinen verstas – esimakua Habitaren 2026 runsaasta ohjelmasta
13.5.2026 11:58:14 EEST | Messukeskus | Tiedote
Habitare 2026 avaa ovensa 2. syyskuuta teemallaan Juonenkäänteitä / Plot Twists. Viiden päivän ohjelma tuo lavalle kansainvälisiä keynote-puhujia, teräviä alan keskusteluja ja yllättäviä kohtaamisia. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026.
Juonenkäänteitä / Plot Twists etsii pieniä murroksia, iloisia yllätyksiä ja tervetulleita suunnanmuutoksia. Teema tarkastelee muotoilua ja asumista tarinana, jossa ideat, esineet ja tilat voivat saada uuden suunnan odottamattomalla hetkellä – ja kannustaa suhtautumaan elämään tarinana, joka on täynnä käänteitä, huipennuksia ja uusia alkuja.
"Haluamme Habitarena manifestoida iloa, uusia mahdollisuuksia ja käänteitä, jotka tuovat ihmisiä yhteen, mahdollistavat yhteistyötä, inspiroivat, luovat uutta liiketoimintaa ja kasvua", sanoo Habitaren liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila.
Poimintoja ohjelmasta
Messut käynnistyvät keskiviikkona jo 22. kertaa järjestettävän Habitare-suunnittelukilpailun voittajan paljastuksella. Päätuomarina toimii teollinen muotoilija Mika Nenonen.
Kööpenhaminalainen monialainen designtoimisto All the Way to Paris (Tanja Vibe ja Petra Gendt) avaa keskiviikon puhumalla analogisten prosessien voimasta ja luovuudesta vanhan ja uuden rajapinnassa. Tanskalainen Kallesø Architects (Pil ja Martin Kallesø) puhuu kodin restauroinnista ja eri aikakausien yhdistämisestä – sekä siitä, mitä Aino ja Alvar Aalto heille merkitsevät. Torstain keynote on Petrus Palmér, designbrändi HEMin perustaja, jonka puheenvuoro käsittelee designyrityksen rakentamista muutoksen keskellä ja rohkeutta valita pitkäjänteinen arvo lyhyen kasvun sijaan. Kuulemme myös Runo Hotellin perustajan Erkka Hirvosen puheenvuoron aistillisuudesta tilasuunnittelussa.
Perjantain arkkitehtuuripainotteisessa päivässä kuullaan muun muassa kuraattori Lev Bratishenkoa, joka mullistaa arkkitehtuurin konventioita postmodernin arkkitehtuurin merkkiteoksessa, The Cosmic House Lontoossa. Ella Kanninen ja Jasmiini Lappalainen kertovat asunnonmetsästyksestä Italiassa sekä kerrostaloasunnon uudistuksesta.
Lauantain keynote on belgradilainen, Pariisissa asuva muotoilija, valokuvaaja ja taiteilija Ana Kraš, jonka monialaisessa tuotannossa yhdistyvät huonekalumuotoilu, valaisinsuunnittelu, valokuvaus ja muoti. Kraš inspiroituu yksinkertaisista materiaaleista ja japanilaisesta designperinteestä. Kraš tunnetaan erityisesti Bonbon-valaisimistaan, jotka hän valmistaa muotiteollisuuden kierrätetyistä langoista ja jotka ovat päätyneet osaksi HAY:n pysyvää valikoimaa. Pariisissa Kraš luotsaa Teget-brändiään, joka yhdistää muodin ja kodin sisustuksen yhdeksi maailmaksi.
Vuoden 2026 teemanäyttelyn suunnittelee helsinkiläinen Minestrone Workshop, yhdeksän suunnittelijan verstasyhteisö, joka tunnetaan kokeellisesta, materiaalilähtöisestä työskentelystä sekä käsillä tekemisen kulttuurista. Teemanäyttely rakentuu käsitteelliseksi verstasympäristöksi, joka avaa näkymän luovan työn arkeen ja suunnitteluprosessin keskeneräisyyteen – siihen vaiheeseen, jossa ideat ovat vielä liikkeessä ja voivat muuttua.
Habitaren suosittu Naapurit-alue saa uuden tulkinnan oululaisen Arkkitehti Takkusen suunnittelemana. Eeva ja Tapani Takkunen luovat alueelle pihapiirin, jossa keskiössä suunnittelun kestävyys, tuotteiden ja rakennusten elinkaari, kotimaiset materiaalit sekä paikallisuus. Toimiston sisustusarkkitehti Eeva Takkunen kertoo näyttelyn taustoista Eeva Kolun haastattelussa.
Habitaressa myös rakentaminen nostetaan esille omana alueenaan. Laura Seppäsen suunnittelema Build Lab -alue esittelee remontoinnin ja rakentamisen ammattitaitoa aina LVI-tekniikasta urakointiin ja perinnerakentamisesta puusepänverstaisiin. Kävijät voivat inspiroitua kuratoiduista rakentamisen ratkaisuista ja pääsevät ratkomaan omia rakentamiseen liittyviä haasteitaan asiantuntijoiden avustuksella.
Lauantaina valokuvaaja ja vaikuttaja Janita Autio puhuu rohkeudesta ja omannäköisestä elämästä, ja sisustusarkkitehti Sini Rainio jakaa omat kokemuksensa vanhan talon remontista. Juonenkäänteitä-teeman mukaisesti Habitaressa on tarjolla myös elokuvaa – Kino Konepaja tuo elokuvateatterin messuhalliin yhdessä Cinemafixin, Bolonin ja Genelecin kanssa. Sunnuntaina Eeva Kolu haastattelee Anna Brotkinia, suositun Atlantis Pasila -sarjan luojaa ja käsikirjoittajaa – keskustelussa sukelletaan siihen, mikä rooli designilla ja ympäristöllä on tarinankerronnassa ja miksi Pasila alueena on juuri nyt kiinnostava.
Läpi messujen Design District Helsinki tuo lavalle kaupungin kiinnostavia kasvoja muotoilusta, arkkitehtuurista, taiteesta ja kaupunkikulttuurista.
Habitaren 2026 koko ohjelma julkistetaan elokuun alussa.
Lisätiedot:
Päivi Helander, Creative Lead, Habitare, puh. +358 40 588 4211, studio@paivihelander.fi
Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026. | habitare.fi | @habitarefair | @habitaremessut | #habitare2026
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
